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Google Pixel 3 против Apple iPhone 13 mini

Гугл Пиксель 3
VS
Эпл Айфон 13 мини
Google Pixel 3
Apple iPhone 13 mini

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 октября 2018 года Google Pixel 3 с экраном 5.5" и чипом Qualcomm Snapdragon 845, против 5.4-дюймового Apple iPhone 13 mini, который имеет процессор Apple A15 Bionic и вышел на 36 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Google Pixel 3
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Комплектуется на 509 мАч более емким аккумулятором – 2915 против 2406 мАч
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против NVMe
  • Процессор имеет на 2 ядра больше
Причины выбрать Apple iPhone 13 mini
  • Показывает в 3 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 57% лучшая автономность (32:15 vs 20:31 часов)
  • На 112% выше максимальная яркость экрана (851 против 402 нит)
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Google
  • Более энергоэффективный CPU – Apple A15 Bionic
  • Смартфон на 3 года новее
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Тонкие рамки – на 6.23% выше полезная площадь экрана
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Pixel 3
vs
iPhone 13 mini

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED OLED
Размер 5.5 дюймов 5.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2160 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 18:9 19.5:9
Плотность пикселей 439 точек на дюйм 476 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Макс. заявленная яркость 420 нит 800 нит
Макс. заявленная яркость в HDR - 1200 нит
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Ceramic Shield
Соотношение экрана к корпусу 78.87% 85.1%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.6% 99.7%
ШИМ (PWM) 245 Гц 510 Гц
Время отклика 4.4 мс 4.8 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Pixel 3
402 нит
iPhone 13 mini +112%
851 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 145.6 мм 131.5 мм
Ширина 68.2 мм 64.2 мм
Толщина 7.9 мм 7.65 мм
Вес 148 граммов 141 грамм
Водонепроницаемость IP68 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Белый, Розовый Розовый, Синий, Черный, Белый, Красный, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Нет
Соотношение экрана к корпусу
Pixel 3
78.87%
iPhone 13 mini +8%
85.1%

Производительность

Тестируем Гугл Пиксель 3 и Эпл Айфон 13 мини в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 845 Apple A15 Bionic
Макс. частота 2500 МГц 3200 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.5 ГГц: Kryo 385 Silver (Cortex-A55)
- 4 ядра по 2.8 ГГц: Kryo 385 Gold (Cortex-A75)		 - 4 ядра по 2.02 ГГц: Blizzard
- 2 ядра по 3.24 ГГц: Avalanche
Кэш L3 2 МБ -
Размер транзистора 10 нанометров 5 нанометров
Графика Adreno 630 Apple GPU
Частота GPU 710 МГц 1200 МГц
FLOPS ~727 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 NVMe
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Pixel 3
513
iPhone 13 mini +239%
1737
Geekbench 5 (многоядерный)
Pixel 3
1993
iPhone 13 mini +135%
4687
AnTuTu Benchmark 9
Pixel 3
263181
iPhone 13 mini +199%
787153
CPU 69211 193760
GPU 90936 347737
Memory 44657 108337
UX 57727 131541
Total score 263181 787153
3DMark Wild Life Performance
Pixel 3
1645
iPhone 13 mini +443%
8937
Stability 93% 77%
Graphics test 9 FPS 53 FPS
Graphics score 1645 8937
PCMark 3.0 score 8884 -
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 12) iOS 15 (С обновлением до iOS 16)
Оболочка UI Stock Android -
Размер системы из коробки 12 ГБ 12 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 2915 мАч 2406 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да, Qi (10 Вт) Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 4 (50% за 40 минут) Да (61% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:00 ч. 1:24 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 06:22 ч. 10:48 ч.
Просмотр видео 09:07 ч. 11:55 ч.
Игры 03:04 ч. 05:14 ч.
Режим ожидания 76 ч. 124 ч.
Общая автономность
Pixel 3
20:31 ч.
iPhone 13 mini +57%
32:15 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Google Pixel 3 vs Apple iPhone 13 mini
Основная камера
Матрица 12.2 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4032 x 3024 4032 x 3024
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива - 120°
Количество объективов 1 (12.2 МП) 2 (12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 12.2 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.7 микрон
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/3.4", Sony IMX372 (Exmor-RS CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Google Pixel 3 от DxOMark Примеры фото Apple iPhone 13 mini от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 4032 x 3024
Апертура f/1.8 f/2.2
Фокусное расстояние 28 мм 23 мм
Размер пикселя 1.4 микрон -
Тип сенсора CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/3.2" 1/3.6"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Pixel 3
103
iPhone 13 mini +34%
138
Качество видео
Pixel 3
98
iPhone 13 mini +19%
117
Итоговая оценка камеры
Pixel 3
101
iPhone 13 mini +29%
130

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C -
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 1 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Да Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 16 18
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Pixel 3
84.9 дБ
iPhone 13 mini +3%
87.7 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Октябрь 2018 года Сентябрь 2021 года
Дата начала продаж Ноябрь 2018 года Сентябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.97 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.98 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Кабель Lightning
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone 13 mini более удачной покупкой.

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