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Google Pixel 3 против Apple iPhone 8

Гугл Пиксель 3
Google Pixel 3
VS
Эпл Айфон 8
Apple iPhone 8

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 октября 2018 года Google Pixel 3 с экраном 5.5" и чипом Qualcomm Snapdragon 845, против 4.7-дюймового Apple iPhone 8, который имеет процессор Apple A11 Bionic и вышел на 13 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Google Pixel 3
  • Комплектуется на 1094 мАч более емким аккумулятором – 2915 против 1821 мАч
  • На 0.8" большая диагональ экрана
  • Современный порт USB Type-C
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOmark)
  • Тонкие рамки – на 13.47% выше полезная площадь экрана
  • На 35% выше плотность пикселей (439 vs 326 PPI)
  • Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 4 ГБ против 2 ГБ
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
  • OLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Смартфон на 1 год и 1 месяц новее
  • Поддержка функции eSIM
Причины выбрать Apple iPhone 8
  • Защита корпуса по стандарту IP67
  • На 52% выше максимальная яркость экрана (650 против 427 нит)
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • На 80% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (931 и 516 баллов)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Google Pixel 3 и Apple iPhone 8

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED IPS LCD
Размер 5.5 дюймов 4.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2160 пикселей 750 x 1334 пикселей
Соотношение сторон 18:9 16:9
Плотность пикселей 439 точек на дюйм 326 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 78.87% 65.4%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 -

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Pixel 3
427 нит
iPhone 8 +52%
650 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 145.6 мм 138.4 мм
Ширина 68.2 мм 67.3 мм
Толщина 7.9 мм 7.3 мм
Вес 148 граммов 148 граммов
Водонепроницаемость IPX8 IP67
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Белый, Розовый Серебристый, Золотой, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Pixel 3 +21%
78.87%
iPhone 8
65.4%

Производительность

Тестируем Гугл Пиксель 3 и Эпл Айфон 8 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 845 Apple A11 Bionic
Архитектура 4 ядра по 2.5 ГГц (Kryo 385), 4 ядра по 1.6 ГГц (Kryo 385) 2 ядра по 2100 МГц (Monsoon), 4 ядра (Mistral)
CPU ядер 8 6
Частота 2500 МГц 2100 МГц
Размер транзистора 10 нанометров 10 нанометров
Графика Adreno 630 Apple GPU
GPU-ядер - 3
Частота GPU 710 МГц -
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1866 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 NVMe
Карта памяти No No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Pixel 3
516
iPhone 8 +80%
931
Geekbench 5 (многоядерный)
Pixel 3
1991
iPhone 8 +12%
2227
AnTuTu Benchmark 8
Pixel 3
260460
iPhone 8 +5%
272403

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) iOS 11 (С обновлением до iOS 14)
Оболочка UI Stock Android -
Размер системы из коробки 12 ГБ 6 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 2915 мАч 1821 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 2:00 ч. 1:15 ч.
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 4 (50% за 40 минут) Да (50% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Да, Qi (10 Вт) Да, Qi (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Pixel 3
10:16 ч.
iPhone 8 +14%
11:54 ч.
Время просмотра видео
Pixel 3 +6%
11:01 ч.
iPhone 8
10:36 ч.
Время разговора (3G)
Pixel 3 +89%
23:08 ч.
iPhone 8
12:24 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Google Pixel 3 vs Apple iPhone 8
Основная камера
Матрица 12.2 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4032 x 3024 4032 x 3024
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Quad LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Количество объективов 1 (12.2 МП) 1 (12 МП)
Основной объектив - 12.2 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/3", Apple iSight Camera (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Google Pixel 3 от DxOMark Примеры фото Apple iPhone 8 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 7 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3088 x 2320
Апертура f/1.8 f/2.2
Фокусное расстояние 28 мм 32 мм
Размер пикселя 1.4 микрон 1 микрон
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/3.2" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
Pixel 3 +11%
103
iPhone 8
93
Качества видео
Pixel 3 +9%
98
iPhone 8
90
Итоговая оценка камеры
Pixel 3 +10%
101
iPhone 8
92

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 1 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Да Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 16 16

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Голос
Pixel 3 +8%
77 дБ
iPhone 8
71 дБ
Музыка
Pixel 3
71 дБ
iPhone 8 +8%
77 дБ
Звонок
Pixel 3 +1%
81 дБ
iPhone 8
80 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Октябрь 2018 года Сентябрь 2017 года
Дата начала продаж Ноябрь 2018 года Сентябрь 2017 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 1.35 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.36 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Кабель Lightning
- Зарядное устройство (не поддерживает быструю зарядку)
- Наушники EarPods
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Адаптер с Lightning на 3.5 мм

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, программное обеспечение и звук - выбирайте Apple iPhone 8, а если дисплей, батарея и коммуникации – то Google Pixel 3.

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