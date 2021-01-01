Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 октября 2018 года Google Pixel 3 XL с экраном 6.3" и чипом Qualcomm Snapdragon 845, против 6.5-дюймового Apple iPhone 11 Pro Max, который имеет процессор Apple A13 Bionic и вышел на 11 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.