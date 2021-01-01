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Google Pixel 3 XL против Apple iPhone 11 Pro Max

Гугл Пиксель 3 XL
VS
Эпл Айфон 11 Про Макс
Google Pixel 3 XL
Apple iPhone 11 Pro Max

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 октября 2018 года Google Pixel 3 XL с экраном 6.3" и чипом Qualcomm Snapdragon 845, против 6.5-дюймового Apple iPhone 11 Pro Max, который имеет процессор Apple A13 Bionic и вышел на 11 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Google Pixel 3 XL
  • Современный порт USB Type-C
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • На 14% выше плотность пикселей (522 vs 458 PPI)
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против NVMe
  • Процессор имеет на 2 ядра больше
  • Весит на 42 грамма меньше
Причины выбрать Apple iPhone 11 Pro Max
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Показывает на 82% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 98% выше максимальная яркость экрана (814 против 412 нит)
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Google
  • Комплектуется на 539 мАч более емким аккумулятором – 3969 против 3430 мАч
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • Смартфон на 11 месяцев новее
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Pixel 3 XL
vs
iPhone 11 Pro Max

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED OLED
Размер 6.3 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1440 x 2960 пикселей 1242 x 2688 пикселей
Соотношение сторон 18.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 522 точек на дюйм 458 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.39% 83.7%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 100% 99.6%
ШИМ (PWM) 250 Гц 245 Гц
Время отклика 15 мс 4.9 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Pixel 3 XL
412 нит
iPhone 11 Pro Max +98%
814 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 158 мм 158 мм
Ширина 76.7 мм 77.8 мм
Толщина 7.9 мм 8.1 мм
Вес 184 грамма 226 граммов
Водонепроницаемость IPX8 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Белый, Розовый Золотой, Серебристый, Серый космос, Темно-серый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Нет
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Гугл Пиксель 3 XL и Эпл Айфон 11 Про Макс в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 845 Apple A13 Bionic
Макс. частота 2500 МГц 2650 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.5 ГГц: Kryo 385 Silver (Cortex-A55)
- 4 ядра по 2.8 ГГц: Kryo 385 Gold (Cortex-A75)		 - 4 ядра по 1.6 ГГц: Thunder
- 2 ядра по 2.66 ГГц: Lightning
Кэш L3 2 МБ -
Размер транзистора 10 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 630 Apple A13 Bionic GPU
Частота GPU 710 МГц -
FLOPS ~727 Гфлопс ~736 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 NVMe
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Pixel 3 XL
386
iPhone 11 Pro Max +235%
1294
Geekbench 5 (многоядерный)
Pixel 3 XL
1673
iPhone 11 Pro Max +103%
3396
AnTuTu Benchmark 7
Pixel 3 XL
175945
iPhone 11 Pro Max +160%
458136
AnTuTu Benchmark 8
Pixel 3 XL
289876
iPhone 11 Pro Max +82%
527565
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) iOS 13 (С обновлением до iOS 14.4)
Оболочка UI Stock Android -
Размер системы из коробки 13 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 3430 мАч 3969 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да, Qi (10 Вт) Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 4 (50% за 35 минут) Да (48% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:00 ч. 1:57 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Pixel 3 XL
н/д
iPhone 11 Pro Max
15:05 ч.
Время просмотра видео
Pixel 3 XL
н/д
iPhone 11 Pro Max
19:30 ч.
Время разговора (3G)
Pixel 3 XL
н/д
iPhone 11 Pro Max
21:03 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Google Pixel 3 XL vs Apple iPhone 11 Pro Max
Основная камера
Матрица 12.2 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4032 x 3024 4000 x 3000
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка Dual LED Quad LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 120 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива - 120°
Количество объективов 1 (12.2 МП) 3 (12 МП + 12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 12.2 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Apple iSight Camera (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 4032 x 3024
Апертура f/1.8 f/2.2
Фокусное расстояние 28 мм -
Размер пикселя 1.4 микрон -
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/3.2" 1/3.6"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 1 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 16 18
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Pixel 3 XL
84.2 дБ
iPhone 11 Pro Max +2%
85.8 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Октябрь 2018 года Сентябрь 2019 года
Дата начала продаж Ноябрь 2018 года Сентябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.39 Вт/кг 0.95 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.4 Вт/кг 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Кабель Lightning
- Адаптер питания
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники EarPods
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone 11 Pro Max более удачной покупкой.

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