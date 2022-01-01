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Google Pixel 3 XL против Apple iPhone SE (2022)

Гугл Пиксель 3 XL
VS
Эпл Айфон SE (2022)
Google Pixel 3 XL
Apple iPhone SE (2022)

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 октября 2018 года Google Pixel 3 XL с экраном 6.3" и чипом Qualcomm Snapdragon 845, против 4.7-дюймового Apple iPhone SE (2022), который имеет процессор Apple A15 Bionic и вышел на 41 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Google Pixel 3 XL
  • Комплектуется на 1412 мАч более емким аккумулятором – 3430 против 2018 мАч
  • На 1.6" большая диагональ экрана
  • Тонкие рамки – на 17.99% выше полезная площадь экрана
  • На 60% выше плотность пикселей (522 vs 326 PPI)
  • OLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против NVMe
  • Процессор имеет на 2 ядра больше
Причины выбрать Apple iPhone SE (2022)
  • Показывает в 2.2 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP67
  • На 47% выше максимальная яркость экрана (603 против 411 нит)
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Google
  • Смартфон на 3 года и 5 месяцев новее
  • Более энергоэффективный CPU – Apple A15 Bionic
  • Лучше лежит в руке - корпус на 9.4 мм уже

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Pixel 3 XL
vs
iPhone SE (2022)

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED IPS LCD
Размер 6.3 дюймов 4.7 дюймов
Разрешение 1440 x 2960 пикселей 750 x 1334 пикселей
Соотношение сторон 18.5:9 16:9
Плотность пикселей 522 точек на дюйм 326 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.39% 65.4%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 100% 99.9%
ШИМ (PWM) 250 Гц -
Время отклика 15 мс 38 мс
Контрастность ∞ Бесконечная 1655:1
Максимальная яркость
Pixel 3 XL
411 нит
iPhone SE (2022) +47%
603 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 158 мм 138.4 мм
Ширина 76.7 мм 67.3 мм
Толщина 7.9 мм 7.3 мм
Вес 184 грамма 144 грамма
Водонепроницаемость IPX8 IP67
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Белый, Розовый Белый, Черный, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Pixel 3 XL +28%
83.39%
iPhone SE (2022)
65.4%

Производительность

Тестируем Гугл Пиксель 3 XL и Эпл Айфон SE (2022) в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 845 Apple A15 Bionic
Макс. частота 2500 МГц 3223 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.5 ГГц: Kryo 385 Silver (Cortex-A55)
- 4 ядра по 2.8 ГГц: Kryo 385 Gold (Cortex-A75)		 - 4 ядра по 1.82 ГГц: Blizzard
- 2 ядра по 3.223 ГГц: Avalanche
Кэш L3 2 МБ -
Размер транзистора 10 нанометров 5 нанометров
Графика Adreno 630 Apple GPU
Частота GPU 710 МГц 1200 МГц
FLOPS ~727 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 NVMe
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Pixel 3 XL
389
iPhone SE (2022) +343%
1724
Geekbench 5 (многоядерный)
Pixel 3 XL
1667
iPhone SE (2022) +176%
4608
AnTuTu Benchmark 9
Pixel 3 XL
336697
iPhone SE (2022) +117%
729009
CPU 94959 197658
GPU 116641 298378
Memory 44770 105062
UX 82658 128775
Total score 336697 729009
3DMark Wild Life Performance
Stability 94% -
Graphics test 9 FPS -
Graphics score 1662 -
PCMark 3.0 score 8946 -
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 12) iOS 15.3 (С обновлением до iOS 15.4)
Оболочка UI Stock Android -
Размер системы из коробки 13 ГБ 12 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3430 мАч 2018 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да, Qi (10 Вт) Да
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 4 (50% за 35 минут) Да (61% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:00 ч. 1:18 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 09:55 ч.
Просмотр видео - 08:38 ч.
Игры - 03:26 ч.
Режим ожидания - 93 ч.
Общая автономность
Pixel 3 XL
н/д
iPhone SE (2022)
25:41 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Google Pixel 3 XL vs Apple iPhone SE (2022)
Основная камера
Матрица 12.2 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4032 x 3024 4032 x 3024
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Quad LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 120 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Количество объективов 1 (12.2 МП) 1 (12 МП)
Основной объектив - 12.2 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 7 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3088 x 2320
Апертура f/1.8 f/2.2
Фокусное расстояние 28 мм -
Размер пикселя 1.4 микрон -
Тип сенсора CMOS -
Размер сенсора 1/3.2" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE
Тип USB USB Type-C -
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 1 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Да Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 16 -
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Pixel 3 XL
84.2 дБ
iPhone SE (2022) +2%
85.9 дБ

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Октябрь 2018 года Март 2022 года
Дата начала продаж Ноябрь 2018 года Март 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.39 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.4 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone SE (2022) более удачной покупкой.

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