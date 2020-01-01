Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 1 октября 2018 года Google Pixel 3 XL с экраном 6.3" и чипом Qualcomm Snapdragon 845, против 5.5-дюймового Google Pixel 3, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 845. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.