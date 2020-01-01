Google Pixel 3 XL против Pixel 3
Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 1 октября 2018 года Google Pixel 3 XL с экраном 6.3" и чипом Qualcomm Snapdragon 845, против 5.5-дюймового Google Pixel 3, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 845. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Google Pixel 3 XL
- На 0.8" большая диагональ экрана
- Комплектуется на 515 мАч более емким аккумулятором – 3430 против 2915 мАч
- Показывает на 15% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- На 19% выше плотность пикселей (522 vs 439 PPI)
Причины выбрать Google Pixel 3
- Лучше лежит в руке - корпус на 8.5 мм уже
- На 31% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (516 и 395 баллов)
- Весит на 36 граммов меньше
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
71
67
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
53
54
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
79
73
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
60
57
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
77
77
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
66
64
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Google Pixel 3 XL и Google Pixel 3
Экран
|Тип
|OLED
|OLED
|Размер
|6.3 дюймов
|5.5 дюймов
|Разрешение
|1440 x 2960 пикселей
|1080 x 2160 пикселей
|Соотношение сторон
|18.5:9
|18:9
|Плотность пикселей
|522 точек на дюйм
|439 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|83.39%
|78.87%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
| - DCI-P3
- Always-On Display
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|158 мм
|145.6 мм
|Ширина
|76.7 мм
|68.2 мм
|Толщина
|7.9 мм
|7.9 мм
|Вес
|184 грамма
|148 граммов
|Водонепроницаемость
|IPX8
|IPX8
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Белый, Розовый
|Черный, Белый, Розовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Да, сзади
Метрики
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 845
|Qualcomm Snapdragon 845
|Архитектура
|4 ядра по 2.5 ГГц (Kryo 385), 4 ядра по 1.6 ГГц (Kryo 385)
|4 ядра по 2.5 ГГц (Kryo 385), 4 ядра по 1.6 ГГц (Kryo 385)
|CPU ядер
|8
|8
|Частота
|2500 МГц
|2500 МГц
|Размер транзистора
|10 нанометров
|10 нанометров
|Графика
|Adreno 630
|Adreno 630
|Частота GPU
|710 МГц
|710 МГц
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 2.1
|Карта памяти
|No
|No
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
395
Pixel 3 +31%
516
Geekbench 5 (многоядерный)
1687
Pixel 3 +18%
1991
AnTuTu Benchmark 8
Pixel 3 XL +15%
299240
260460
Таблица смартфонов в AnTuTu Benchmark 8 (#130 и #165)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|Stock Android
|Stock Android
|Размер системы из коробки
|13 ГБ
|12 ГБ
Батарея
|Объем
|3430 мАч
|2915 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|2:00 ч.
|2:00 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Quick Charge 4 (50% за 35 минут)
|Да, Quick Charge 4 (50% за 40 минут)
|Беспроводная зарядка
|Да, Qi (10 Вт)
|Да, Qi (10 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
10:16 ч.
Время просмотра видео
11:01 ч.
Время разговора (3G)
23:08 ч.
Камеры
|Матрица
|12.2 мегапикселей
|12.2 мегапикселей
|Разрешение фото
|4032 x 3024
|4032 x 3024
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|До 60 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 120 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (720p)
|240 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|1 (12.2 МП)
|1 (12.2 МП)
|Основной объектив
|- 12.2 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|- 12.2 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|-
|Примеры фото Google Pixel 3 от DxOMark
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|3264 x 2448
|Апертура
|f/1.8
|f/1.8
|Фокусное расстояние
|28 мм
|28 мм
|Размер пикселя
|1.4 микрон
|1.4 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.2"
|1/3.2"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качества фото
103
Качества видео
98
Итоговая оценка камеры
101
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM
|1
|1
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Да
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat
|16
|16
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Тесты динамиков
Голос
77 дБ
Музыка
71 дБ
Звонок
81 дБ
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Октябрь 2018 года
|Октябрь 2018 года
|Дата начала продаж
|Ноябрь 2018 года
|Ноябрь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|1.39 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|1.4 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Цены
Итоги
Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Google Pixel 3 XL. У него лучшие дисплей, батарея и камера.
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