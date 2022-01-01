Google Pixel 3a против Apple iPhone SE (2022)
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 7 мая 2019 года Google Pixel 3a с экраном 5.6" и чипом Qualcomm Snapdragon 670, против 4.7-дюймового Apple iPhone SE (2022), который имеет процессор Apple A15 Bionic и вышел на 34 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Google Pixel 3a
- На 0.9" большая диагональ экрана
- Комплектуется на 982 мАч более емким аккумулятором – 3000 против 2018 мАч
- На 35% выше плотность пикселей (441 vs 326 PPI)
- Тонкие рамки – на 9.6% выше полезная площадь экрана
- OLED экран (против IPS LCD у конкурента)
- Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против NVMe
- Процессор имеет на 2 ядра больше
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Apple iPhone SE (2022)
- Защита корпуса от воды по стандарту IP67
- Показывает в 3.4 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
- Поддержка беспроводной зарядки на
- Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Google
- Смартфон на 2 года и 10 месяцев новее
- Более энергоэффективный CPU – Apple A15 Bionic
- Поддержка функции eSIM
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
35
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
62
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
51
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
53
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|OLED
|IPS LCD
|Размер
|5.6 дюймов
|4.7 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2220 пикселей
|750 x 1334 пикселей
|Соотношение сторон
|18.5:9
|16:9
|Плотность пикселей
|441 точек на дюйм
|326 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, Dolby Vision
|Защита дисплея
|Dragontrail
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|75%
|65.4%
|Особенности
|- Always-On Display
|- DCI-P3
|Цветовой охват sRGB
|-
|99.9%
|Время отклика
|-
|38 мс
|Контрастность
|-
|1655:1
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|151.3 мм
|138.4 мм
|Ширина
|70.1 мм
|67.3 мм
|Толщина
|8.2 мм
|7.3 мм
|Вес
|147 граммов
|144 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|IP67
|Материал задней панели
|Пластик
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Белый, Фиолетовый
|Белый, Черный, Красный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 670
|Apple A15 Bionic
|Макс. частота
|2000 МГц
|3223 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|6 (2 + 4)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 360 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2 ГГц: Kryo 360 Gold (Cortex-A75)
|- 4 ядра по 1.82 ГГц: Blizzard
- 2 ядра по 3.223 ГГц: Avalanche
|Размер транзистора
|10 нанометров
|5 нанометров
|Графика
|Adreno 615
|Apple GPU
|Частота GPU
|700 МГц
|1200 МГц
|FLOPS
|~350 Гфлопс
|-
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|-
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64 ГБ
|64, 128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|NVMe
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
353
iPhone SE (2022) +389%
1725
Geekbench 5 (многоядерный)
1391
iPhone SE (2022) +230%
4586
|CPU
|67159
|197658
|GPU
|47156
|298378
|Memory
|42864
|105062
|UX
|59518
|128775
|Total score
|216423
|728781
|Stability
|99%
|-
|Graphics test
|3 FPS
|-
|Graphics score
|665
|-
|PCMark 3.0 score
|7275
|-
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 12)
|iOS 15.3 (С обновлением до iOS 15.4)
|Размер системы из коробки
|-
|12 ГБ
Батарея
|Объем
|3000 мАч
|2018 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|20 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Да
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да, Quick Charge 4.0 (50% за 30 минут)
|Да (61% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:20 ч.
|1:18 ч.
|Веб-серфинг
|-
|09:55 ч.
|Просмотр видео
|-
|08:38 ч.
|Игры
|-
|03:26 ч.
|Режим ожидания
|-
|93 ч.
Камеры
|Матрица
|12.2 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4032 x 3024
|4032 x 3024
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Quad LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 120 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (720p)
|240 кадров/c (1080p)
|Количество объективов
|1 (12.2 МП)
|1 (12 МП)
|Основной объектив
|- 12.2 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|Примеры фото Google Pixel 3a от DxOMark
|-
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|7 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|3088 x 2320
|Апертура
|f/2.0
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|24 мм
|-
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|-
|Тип сенсора
|BSI CMOS
|-
|Размер сенсора
|1/2.8"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|-
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|1
|1
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|-
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|11
|-
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Май 2019 года
|Март 2022 года
|Дата начала продаж
|Май 2019 года
|Март 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.39 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|0.9 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель Type-C на Type-C (1 м)
- Наушники 3.5 мм
- Адаптер (с USB на Type-C)
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone SE (2022) более удачной покупкой.
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