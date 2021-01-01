Главная > Сравнение смартфонов > Pixel 3a vs iPhone X – что лучше выбрать?

Google Pixel 3a против Apple iPhone X

Гугл Пиксель 3а
VS
Эпл Айфон X
Google Pixel 3a
Apple iPhone X

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 7 мая 2019 года Google Pixel 3a с экраном 5.6" и чипом Qualcomm Snapdragon 670, против 5.8-дюймового Apple iPhone X, который имеет процессор Apple A11 Bionic и вышел на 20 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Google Pixel 3a
  • Современный порт USB Type-C
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
  • Имеет на 33% больше оперативной памяти: 4 ГБ против 3 ГБ
  • Смартфон на 1 год и 8 месяцев новее
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против NVMe
  • Процессор имеет на 2 ядра больше
  • Весит на 27 граммов меньше
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Apple iPhone X
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP67
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Показывает на 38% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка беспроводной зарядки Qi на 7.5 Вт
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Google
  • Тонкие рамки – на 7.9% выше полезная площадь экрана
  • В 2.7 раза быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 929 и 350 баллов
  • Поддержка технологии Dolby Atmos

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Pixel 3a
vs
iPhone X

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED OLED
Размер 5.6 дюймов 5.8 дюймов
Разрешение 1080 x 2220 пикселей 1125 x 2436 пикселей
Соотношение сторон 18.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 441 точек на дюйм 458 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Защита дисплея Dragontrail Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 75% 82.9%
Особенности - Always-On Display - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.3%
ШИМ (PWM) - 240 Гц
Время отклика - 2.2 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Pixel 3a
н/д
iPhone X
665 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 151.3 мм 143.6 мм
Ширина 70.1 мм 70.9 мм
Толщина 8.2 мм 7.7 мм
Вес 147 граммов 174 грамма
Водонепроницаемость Нет IP67
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Белый, Фиолетовый Серебристый, Серый космос
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Нет
Соотношение экрана к корпусу
Pixel 3a
75%
iPhone X +11%
82.9%

Производительность

Тестируем Гугл Пиксель 3а и Эпл Айфон X в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 670 Apple A11 Bionic
Макс. частота 2000 МГц 2390 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 6 (2 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 360 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2 ГГц: Kryo 360 Gold (Cortex-A75)		 - 4 ядра по 2.39 ГГц: Mistral
- 2 ядра по 2.39 ГГц: Monsoon
Размер транзистора 10 нанометров 10 нанометров
Графика Adreno 615 Apple GPU
Частота GPU 700 МГц -
FLOPS ~350 Гфлопс ~325 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1866 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ 64, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 NVMe
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Pixel 3a
350
iPhone X +165%
929
Geekbench 5 (многоядерный)
Pixel 3a
1383
iPhone X +73%
2387
AnTuTu Benchmark 7
Pixel 3a
158602
iPhone X +56%
247466
AnTuTu Benchmark 8
Pixel 3a
182224
iPhone X +38%
251266
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) iOS 11.1 (С обновлением до iOS 14.4)
Размер системы из коробки - 5.3 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч 2716 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да, Qi (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 4.0 (50% за 30 минут) Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:20 ч. 2:00 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Pixel 3a
н/д
iPhone X
9:26 ч.
Время просмотра видео
Pixel 3a
н/д
iPhone X
12:07 ч.
Время разговора (3G)
Pixel 3a
н/д
iPhone X
19:03 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Google Pixel 3a vs Apple iPhone X
Основная камера
Матрица 12.2 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4032 x 3024 4000 x 3000
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка Dual LED Quad LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 120 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Количество объективов 1 (12.2 МП) 2 (12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 12.2 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/3", Apple iSight Duo Camera (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Google Pixel 3a от DxOMark Примеры фото Apple iPhone X от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 7 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3472 x 2063
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние 24 мм 32 мм
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора BSI CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/2.8" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Pixel 3a
н/д
iPhone X
101
Качество видео
Pixel 3a
н/д
iPhone X
89
Итоговая оценка камеры
Pixel 3a
н/д
iPhone X
97

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 1 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 11 16
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Pixel 3a
н/д
iPhone X
85.3 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Май 2019 года Сентябрь 2017 года
Дата начала продаж Май 2019 года Ноябрь 2017 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.39 Вт/кг 0.87 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.9 Вт/кг 0.97 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель Type-C на Type-C (1 м)
- Наушники 3.5 мм
- Адаптер (с USB на Type-C)
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Кабель Lightning
- Адаптер питания
- Гарнитура EarPods
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Адаптер Lightning на 3.5 мм
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone X более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
1 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 1

Сравнения с конкурентами

1. Pixel 3a против iPhone 11
2. Pixel 3a против Mi 9
3. Pixel 3a против OnePlus 8
4. Pixel 3a против Pixel 3 XL
5. Pixel 3a против Pixel 4
6. iPhone X против iPhone 11
7. iPhone X против iPhone XS
8. iPhone X против Galaxy A71
9. iPhone X против Galaxy S20
10. iPhone X против Huawei P40

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях