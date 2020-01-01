Google Pixel 3a против Asus ROG Phone 2 ZS660KL
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 7 мая 2019 года Google Pixel 3a с экраном 5.6" и чипом Qualcomm Snapdragon 670, против 6.59-дюймового Asus ROG Phone 2 ZS660KL, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 855 Plus и вышел на 3 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Google Pixel 3a
- На 13% выше плотность пикселей (441 vs 391 PPI)
- Лучше лежит в руке - корпус на 7.5 мм уже
- Весит на 93 грамма меньше
Причины выбрать Asus ROG Phone 2 ZS660KL
- Комплектуется на 3000 мАч более емким аккумулятором – 6000 против 3000 мАч
- Показывает в 2.5 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Имеет в 3 раза больше оперативной памяти: 12 ГБ против 4 ГБ
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- На 0.99" большая диагональ экрана
- Поддержка стандарта Wi-Fi 6
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- Запись замедленной съемки в 480 FPS
- Наличие 2-х слотов для SIM-карт
- Тонкие рамки – на 5.6% выше полезная площадь экрана
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
70
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
42
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
66
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
58
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
69
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
61
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Google Pixel 3a и Asus ROG Phone 2 ZS660KL
Экран
|Тип
|OLED
|AMOLED
|Размер
|5.6 дюймов
|6.59 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2220 пикселей
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|18.5:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|441 точек на дюйм
|391 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|120 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Dragontrail
|Corning Gorilla Glass 6
|Соотношение экрана к корпусу
|75%
|80.6%
|Особенности
|- Always-On Display
| - DCI-P3
- Always-On Display
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|151.3 мм
|171 мм
|Ширина
|70.1 мм
|77.6 мм
|Толщина
|8.2 мм
|9.5 мм
|Вес
|147 граммов
|240 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Белый, Фиолетовый
|Черный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Да, в дисплее
Метрики
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 670
|Qualcomm Snapdragon 855 Plus
|Архитектура
|2 ядра по 2.0 ГГц (Kryo 360), 6 ядра по 1.7 ГГц (Kryo 360)
|1 ядра по 2.96 ГГц (Kryo 485), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 485), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 485)
|CPU ядер
|8
|8
|Частота
|2000 МГц
|2960 МГц
|Размер транзистора
|10 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 615
|Adreno 640
|Частота GPU
|700 МГц
|675 МГц
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64 ГБ
|128, 512 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 3.0
|Карта памяти
|No
|No
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
356
ROG Phone 2 ZS660KL +110%
749
Geekbench 5 (многоядерный)
1400
ROG Phone 2 ZS660KL +95%
2734
AnTuTu Benchmark 8
198186
ROG Phone 2 ZS660KL +152%
500396
Рейтинг Android-смартфонов в AnTuTu Benchmark 8 (#206 и #31)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|-
|ROG UI
|Размер системы из коробки
|-
|21 ГБ
Батарея
|Объем
|3000 мАч
|6000 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|30 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|1:20 ч.
|1:45 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Quick Charge 4.0 (50% за 30 минут)
|Да, Quick Charge 4.0 (50% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Да
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
15:28 ч.
Время просмотра видео
25:36 ч.
Время разговора (3G)
40:00 ч.
Камеры
|Матрица
|12.2 мегапикселей
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|4032 x 3024
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 120 кадров/c
|До 240 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (720p)
|480 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|-
|125°
|Количество объективов
|1 (12.2 МП)
|2 (48 МП + 13 MP)
|Основной объектив
|- 12.2 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|-
|- 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 11 мм
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|Примеры фото Google Pixel 3a от DxOMark
|-
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|24 мегапикселя
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|5632 x 4224
|Апертура
|f/2.0
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|24 мм
|27 мм
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|0.9 микрон
|Тип сенсора
|BSI CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ad)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|PBAP/PAB, OPP, MAP, HSP, HFP, HDP, GAP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM
|1
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Да
|LTE Cat
|11
|18
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
Тесты динамиков
Голос
90 дБ
Музыка
81 дБ
Звонок
85 дБ
Другое
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Дата выхода
|Май 2019 года
|Июль 2019 года
|Дата начала продаж
|Май 2019 года
|Сентябрь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.39 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|0.9 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель Type-C на Type-C (1 м)
- Наушники 3.5 мм
- Адаптер (с USB на Type-C)
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Гарнитура
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
Цены
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Asus ROG Phone 2 ZS660KL более удачной покупкой.
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