Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 7 мая 2019 года Google Pixel 3a с экраном 5.6" и чипом Qualcomm Snapdragon 670, против 5.5-дюймового Google Pixel 3, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 845 и вышел на 7 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.