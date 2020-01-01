Google Pixel 3a против Pixel 3 XL
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 7 мая 2019 года Google Pixel 3a с экраном 5.6" и чипом Qualcomm Snapdragon 670, против 6.3-дюймового Google Pixel 3 XL, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 845 и вышел на 7 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Google Pixel 3a
- Весит на 37 граммов меньше
- Лучше лежит в руке - корпус на 6.6 мм уже
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
- Смартфон на 7 месяцев новее
Причины выбрать Google Pixel 3 XL
- Защита корпуса по стандарту IPX8
- На 0.7" большая диагональ экрана
- Показывает на 51% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Поддержка беспроводной зарядки
- Комплектуется на 430 мАч более емким аккумулятором – 3430 против 3000 мАч
- Тонкие рамки – на 8.39% выше полезная площадь экрана
- На 18% выше плотность пикселей (522 vs 441 PPI)
- На 11% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (395 и 356 баллов)
- Поддержка функции eSIM
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
70
74
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
42
53
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
66
79
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
58
60
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
69
77
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
61
66
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Google Pixel 3a и Google Pixel 3 XL
Экран
|Тип
|OLED
|OLED
|Размер
|5.6 дюймов
|6.3 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2220 пикселей
|1440 x 2960 пикселей
|Соотношение сторон
|18.5:9
|18.5:9
|Плотность пикселей
|441 точек на дюйм
|522 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Dragontrail
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|75%
|83.39%
|Особенности
|- Always-On Display
| - DCI-P3
- Always-On Display
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|151.3 мм
|158 мм
|Ширина
|70.1 мм
|76.7 мм
|Толщина
|8.2 мм
|7.9 мм
|Вес
|147 граммов
|184 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|IPX8
|Материал задней панели
|Пластик
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Белый, Фиолетовый
|Черный, Белый, Розовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Да, сзади
Метрики
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 670
|Qualcomm Snapdragon 845
|Архитектура
|2 ядра по 2.0 ГГц (Kryo 360), 6 ядра по 1.7 ГГц (Kryo 360)
|4 ядра по 2.5 ГГц (Kryo 385), 4 ядра по 1.6 ГГц (Kryo 385)
|CPU ядер
|8
|8
|Частота
|2000 МГц
|2500 МГц
|Размер транзистора
|10 нанометров
|10 нанометров
|Графика
|Adreno 615
|Adreno 630
|Частота GPU
|700 МГц
|710 МГц
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64 ГБ
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 2.1
|Карта памяти
|No
|No
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
356
Pixel 3 XL +11%
395
Geekbench 5 (многоядерный)
1400
Pixel 3 XL +21%
1687
AnTuTu Benchmark 8
198186
Pixel 3 XL +51%
299240
Таблица Android-смартфонов в AnTuTu Benchmark 8 (#206 и #130)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|-
|Stock Android
|Размер системы из коробки
|-
|13 ГБ
Батарея
|Объем
|3000 мАч
|3430 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|1:20 ч.
|2:00 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Quick Charge 4.0 (50% за 30 минут)
|Да, Quick Charge 4 (50% за 35 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Да, Qi (10 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
Камеры
|Матрица
|12.2 мегапикселей
|12.2 мегапикселей
|Разрешение фото
|4032 x 3024
|4032 x 3024
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 120 кадров/c
|До 120 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (720p)
|240 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|1 (12.2 МП)
|1 (12.2 МП)
|Основной объектив
|- 12.2 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 12.2 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|Примеры фото Google Pixel 3a от DxOMark
|-
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.0
|f/1.8
|Фокусное расстояние
|24 мм
|28 мм
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|1.4 микрон
|Тип сенсора
|BSI CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|1/3.2"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM
|1
|1
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat
|11
|16
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Дата выхода
|Май 2019 года
|Октябрь 2018 года
|Дата начала продаж
|Май 2019 года
|Ноябрь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.39 Вт/кг
|1.39 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|0.9 Вт/кг
|1.4 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель Type-C на Type-C (1 м)
- Наушники 3.5 мм
- Адаптер (с USB на Type-C)
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Цены
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность, батарея, коммуникации и корпус - выбирайте Google Pixel 3 XL, а если звук – то Google Pixel 3a.
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