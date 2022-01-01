Google Pixel 4 против Apple iPhone 13 mini
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 15 октября 2019 года Google Pixel 4 с экраном 5.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 855, против 5.4-дюймового Apple iPhone 13 mini, который имеет процессор Apple A15 Bionic и вышел на 24 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Google Pixel 4
- Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
- Камера имеет двукратное оптическое приближение
- На 0.3" большая диагональ экрана
- Комплектуется на 394 мАч более емким аккумулятором – 2800 против 2406 мАч
- Имеет на 50% больше оперативной памяти: 6 ГБ против 4 ГБ
- Наличие 2-х слотов для SIM-карт
- Более быстрый тип накопителя - UFS 3.0 против NVMe
- Процессор имеет на 2 ядра больше
Причины выбрать Apple iPhone 13 mini
- На 73% лучшая автономность (32:15 vs 18:36 часов)
- На 95% выше максимальная яркость экрана (823 против 422 нит)
- Показывает на 60% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
- Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
- Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Google
- Смартфон на 2 года новее
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- Тонкие рамки – на 5.3% выше полезная площадь экрана
- Фронтальная камера записывает видео в 4K
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
73
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
59
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
58
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
64
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
83
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
66
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|POLED
|OLED
|Размер
|5.7 дюймов
|5.4 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2280 пикселей
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|19:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|444 точек на дюйм
|476 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Да, Dolby Vision
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Ceramic Shield
|Соотношение экрана к корпусу
|79.8%
|85.1%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
|- DCI-P3
|Цветовой охват sRGB
|95.5%
|99.7%
|ШИМ (PWM)
|367 Гц
|510 Гц
|Время отклика
|2.4 мс
|4.8 мс
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|∞ Бесконечная
Дизайн и корпус
|Высота
|147.1 мм
|131.5 мм
|Ширина
|68.8 мм
|64.2 мм
|Толщина
|8.2 мм
|7.65 мм
|Вес
|162 грамма
|141 грамм
|Водонепроницаемость
|IP68
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Белый, Оранжевый
|Розовый, Синий, Черный, Белый, Красный
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 855
|Apple A15 Bionic
|Макс. частота
|2840 МГц
|3200 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|6 (2 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
|- 4 ядра по 1.82 ГГц: Blizzard
- 2 ядра по 3.223 ГГц: Avalanche
|Кэш L3
|2 МБ
|-
|Размер транзистора
|7 нанометров
|5 нанометров
|Графика
|Adreno 640
|Apple GPU
|Частота GPU
|585 МГц
|1200 МГц
|FLOPS
|~899 Гфлопс
|-
|Объем ОЗУ
|6 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|128, 256, 512 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.0
|NVMe
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
624
iPhone 13 mini +178%
1732
Geekbench 5 (многоядерный)
2443
iPhone 13 mini +91%
4667
|CPU
|129834
|193760
|GPU
|182353
|347737
|Memory
|67946
|108337
|UX
|107998
|131541
|Total score
|487267
|780511
|Stability
|79%
|71%
|Graphics test
|18 FPS
|53 FPS
|Graphics score
|3040
|9001
|PCMark 3.0 score
|10769
|-
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10 (С обновлением до Android 12)
|iOS 15 (С обновлением до iOS 15.2)
|Оболочка UI
|-
|15.4
|Размер системы из коробки
|9.55 ГБ
|12 ГБ
Батарея
|Объем
|2800 мАч
|2406 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|20 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (11 Вт)
|Да (7.5 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 30 минут)
|Да (61% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:20 ч.
|1:24 ч.
|Веб-серфинг
|06:04 ч.
|10:48 ч.
|Просмотр видео
|08:41 ч.
|11:55 ч.
|Игры
|03:09 ч.
|05:14 ч.
|Режим ожидания
|62 ч.
|124 ч.
Камеры
|Матрица
|12.2 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|4032 x 3024
|Зум
|Оптический, 2x
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (720p)
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|119°
|120°
|Количество объективов
|2 (12.2 МП + 16 МП)
|2 (12 МП + 12 МП)
|Основной объектив
|- 12.2 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.7 микрон
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 16 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 45 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.09", Sony IMX481 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|-
|Сверхширокоугольный объектив
|-
|- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/3.4", Sony IMX372 (Exmor-RS CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|Примеры фото Google Pixel 4 от DxOMark
|Примеры фото Apple iPhone 13 mini от DxOMark
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|4032 x 3024
|Апертура
|f/2.0
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|22 мм
|23 мм
|Размер пикселя
|1.22 микрон
|-
|Тип сенсора
|CMOS
|Exmor-RS CMOS
|Размер сенсора
|-
|1/3.6"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|2160p (4K) при 60 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
117
iPhone 13 mini +18%
138
Качество видео
101
iPhone 13 mini +16%
117
Итоговая оценка камеры
112
iPhone 13 mini +16%
130
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|-
|Версия USB
|3.1
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|1
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|-
|Поддержка eSIM*
|Да
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|18
|18
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Октябрь 2019 года
|Сентябрь 2021 года
|Дата начала продаж
|Ноябрь 2019 года
|Сентябрь 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|1.19 Вт/кг
|0.97 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.39 Вт/кг
|0.98 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C (18 Вт)
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Переходник с USB Type-A на Type-C
| - Смартфон
- Кабель Lightning
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone 13 mini более удачной покупкой.
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