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Google Pixel 4 против Apple iPhone 8

Гугл Пиксель 4
Google Pixel 4
VS
Эпл Айфон 8
Apple iPhone 8

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 15 октября 2019 года Google Pixel 4 с экраном 5.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 855, против 4.7-дюймового Apple iPhone 8, который имеет процессор Apple A11 Bionic и вышел на 26 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Google Pixel 4
  • Имеет в 3 раза больше оперативной памяти: 6 ГБ против 2 ГБ
  • На 1" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 979 мАч более емким аккумулятором – 2800 против 1821 мАч
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Показывает на 48% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOmark)
  • Тонкие рамки – на 14.4% выше полезная площадь экрана
  • Современный порт USB Type-C
  • На 36% выше плотность пикселей (444 vs 326 PPI)
  • Защита корпуса по стандарту IP68
  • Использует более быструю память LPDDR4X 2133 МГц
Причины выбрать Apple iPhone 8
  • На 54% выше максимальная яркость экрана (650 против 423 нит)
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • На 48% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (931 и 631 баллов)
  • Весит на 14 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Google Pixel 4 и Apple iPhone 8

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип POLED IPS LCD
Размер 5.7 дюймов 4.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2280 пикселей 750 x 1334 пикселей
Соотношение сторон 19:9 16:9
Плотность пикселей 444 точек на дюйм 326 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 79.8% 65.4%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 -

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Pixel 4
423 нит
iPhone 8 +54%
650 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 147.1 мм 138.4 мм
Ширина 68.8 мм 67.3 мм
Толщина 8.2 мм 7.3 мм
Вес 162 грамма 148 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP67
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Белый, Оранжевый Серебристый, Золотой, Серый
Сканер отпечатков пальцев Нет Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Pixel 4 +22%
79.8%
iPhone 8
65.4%

Производительность

Тестируем Гугл Пиксель 4 и Эпл Айфон 8 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 855 Apple A11 Bionic
Архитектура 1 ядро по 2.84 ГГц (Kryo 485), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 485), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 485) 2 ядра по 2100 МГц (Monsoon), 4 ядра (Mistral)
CPU ядер 8 6
Частота 2840 МГц 2100 МГц
Размер транзистора 7 нанометров 10 нанометров
Графика Adreno 640 Apple GPU
GPU-ядер - 3
Частота GPU 585 МГц -
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 2133 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0 NVMe
Карта памяти No No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Pixel 4
631
iPhone 8 +48%
931
Geekbench 5 (многоядерный)
Pixel 4 +12%
2497
iPhone 8
2227
AnTuTu Benchmark 8
Pixel 4 +48%
402223
iPhone 8
272403

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 iOS 11 (С обновлением до iOS 14)
Размер системы из коробки 9.55 ГБ 6 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 2800 мАч 1821 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:20 ч. 1:15 ч.
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут) Да (50% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Да (11 Вт) Да, Qi (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Pixel 4
9:35 ч.
iPhone 8 +23%
11:54 ч.
Время просмотра видео
Pixel 4 +8%
11:16 ч.
iPhone 8
10:36 ч.
Время разговора (3G)
Pixel 4 +68%
20:54 ч.
iPhone 8
12:24 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Google Pixel 4 vs Apple iPhone 8
Основная камера
Матрица 12.2 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4032 x 3024
Зум Оптический, 2x Цифровой
Вспышка LED Quad LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 120 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 119° -
Количество объективов 2 (12.2 МП + 16 MP) 1 (12 МП)
Основной объектив - 12.2 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/3", Apple iSight Camera (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 45 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.09", Sony IMX481 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Google Pixel 4 от DxOMark Примеры фото Apple iPhone 8 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 7 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3088 x 2320
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние 22 мм 32 мм
Размер пикселя 1.22 микрон 1 микрон
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
Pixel 4 +26%
117
iPhone 8
93
Качества видео
Pixel 4 +12%
101
iPhone 8
90
Итоговая оценка камеры
Pixel 4 +22%
112
iPhone 8
92

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Да Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 18 16

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Голос
Pixel 4 +13%
80 дБ
iPhone 8
71 дБ
Музыка
Pixel 4
71.8 дБ
iPhone 8 +7%
77 дБ
Звонок
Pixel 4 +5%
84 дБ
iPhone 8
80 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Октябрь 2019 года Сентябрь 2017 года
Дата начала продаж Ноябрь 2019 года Сентябрь 2017 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.19 Вт/кг 1.35 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.39 Вт/кг 1.36 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C (18 Вт)
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Переходник с USB Type-A на Type-C		 - Смартфон
- Кабель Lightning
- Зарядное устройство (не поддерживает быструю зарядку)
- Наушники EarPods
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Адаптер с Lightning на 3.5 мм

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Google Pixel 4 более удачной покупкой.

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