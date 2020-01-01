Google Pixel 4 против Apple iPhone SE (2020)
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 15 октября 2019 года Google Pixel 4 с экраном 5.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 855, против 4.7-дюймового Apple iPhone SE (2020), который имеет процессор Apple A13 Bionic и вышел на 6 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Google Pixel 4
- На 1" большая диагональ экрана
- Комплектуется на 979 мАч более емким аккумулятором – 2800 против 1821 мАч
- Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
- Камера имеет двукратное оптическое приближение
- Тонкие рамки – на 14.4% выше полезная площадь экрана
- Современный порт USB Type-C
- На 36% выше плотность пикселей (444 vs 326 PPI)
- Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOmark)
- Защита корпуса по стандарту IP68
- Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 6 ГБ против 3 ГБ
- Использует более быструю память LPDDR4X 2133 МГц
- Наличие 2-х слотов для SIM-карт
Причины выбрать Apple iPhone SE (2020)
- На 58% выше максимальная яркость экрана (670 против 423 нит)
- Поддержка стандарта Wi-Fi 6
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- Показывает на 19% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- В 2.1 раза быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (1341 и 631 баллов)
- Смартфон на 6 месяцев новее
- Весит на 14 граммов меньше
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
77
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
68
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
64
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
86
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Google Pixel 4 и Apple iPhone SE (2020)
Экран
|Тип
|POLED
|IPS LCD
|Размер
|5.7 дюймов
|4.7 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2280 пикселей
|750 x 1334 пикселей
|Соотношение сторон
|19:9
|16:9
|Плотность пикселей
|444 точек на дюйм
|326 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|79.8%
|65.4%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
|-
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|147.1 мм
|138.4 мм
|Ширина
|68.8 мм
|67.3 мм
|Толщина
|8.2 мм
|7.3 мм
|Вес
|162 грамма
|148 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|IP67
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Белый, Оранжевый
|Черный, Белый, Красный
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Да, в кнопке
Метрики
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 855
|Apple A13 Bionic
|Архитектура
|1 ядро по 2.84 ГГц (Kryo 485), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 485), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 485)
|2 ядра по 2.65 ГГц (Lightning ), 4 ядра по 1.8 ГГц(Thunder)
|CPU ядер
|8
|6
|Частота
|2840 МГц
|2650 МГц
|Размер транзистора
|7 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 640
|Apple GPU
|GPU-ядер
|-
|4
|Частота GPU
|585 МГц
|-
|Объем ОЗУ
|6 ГБ
|3 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4
|Частота памяти
|2133 МГц
|-
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|64, 128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.0
|NVMe
|Карта памяти
|No
|No
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
631
iPhone SE (2020) +113%
1341
Geekbench 5 (многоядерный)
2497
iPhone SE (2020) +40%
3486
AnTuTu Benchmark 8
402223
iPhone SE (2020) +19%
478679
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10
|iOS 13 (С обновлением до iOS 14)
|Размер системы из коробки
|9.55 ГБ
|8.4 ГБ
Батарея
|Объем
|2800 мАч
|1821 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|1:20 ч.
|2:32 ч.
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 30 минут)
|Да (55% за 60 минут)
|Беспроводная зарядка
|Да (11 Вт)
|Да, Qi (7.5 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
9:35 ч.
iPhone SE (2020) +43%
13:39 ч.
Время просмотра видео
Pixel 4 +30%
11:16 ч.
8:56 ч.
Время разговора (3G)
Pixel 4 +104%
20:54 ч.
10:07 ч.
Камеры
|Матрица
|12.2 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|4032 x 3024
|Зум
|Оптический, 2x
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Quad LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 120 кадров/c
|До 240 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (720p)
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|119°
|-
|Количество объективов
|2 (12.2 МП + 16 MP)
|1 (12 МП)
|Основной объектив
|- 12.2 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/3", Apple iSight Camera (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 16 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 45 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.09", Sony IMX481 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|- Эффект "боке"
|Примеры
|Примеры фото Google Pixel 4 от DxOMark
|Примеры фото Apple iPhone SE (2020) от DxOMark
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|7 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|3088 x 2320
|Апертура
|f/2.0
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|22 мм
|32 мм
|Размер пикселя
|1.22 микрон
|1 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качества фото
Pixel 4 +14%
117
103
Качества видео
Pixel 4 +3%
101
Итоговая оценка камеры
Pixel 4 +11%
112
101
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|No
|Версия USB
|3.1
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|NFC
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM
|2
|1
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Да
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat
|18
|16
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Голос
80 дБ
Музыка
71.8 дБ
Звонок
84 дБ
Другое
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Дата выхода
|Октябрь 2019 года
|Апрель 2020 года
|Дата начала продаж
|Ноябрь 2019 года
|Апрель 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|1.19 Вт/кг
|0.98 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.39 Вт/кг
|0.99 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C (18 Вт)
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Переходник с USB Type-A на Type-C
| - Смартфон
- Кабель Lightning
- Зарядное устройство
- Наушники EarPods (Lightning)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
Цены
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, программное обеспечение и звук - выбирайте Apple iPhone SE (2020), а если дисплей, батарея, камера, коммуникации и корпус – то Google Pixel 4.
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