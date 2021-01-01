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Google Pixel 4 против Apple iPhone X

Гугл Пиксель 4
VS
Эпл Айфон X
Google Pixel 4
Apple iPhone X

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 15 октября 2019 года Google Pixel 4 с экраном 5.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 855, против 5.8-дюймового Apple iPhone X, который имеет процессор Apple A11 Bionic и вышел на 25 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Google Pixel 4
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
  • Современный порт USB Type-C
  • Показывает на 37% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 6 ГБ против 3 ГБ
  • Использует более быструю память LPDDR4X 2133 МГц
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • Смартфон на 2 года и 1 месяц новее
  • Поддержка функции eSIM
Причины выбрать Apple iPhone X
  • На 19% лучшая автономность (74 vs 62 часов)
  • На 58% выше максимальная яркость экрана (665 против 422 нит)
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Google
  • На 51% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 929 и 617 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Pixel 4
vs
iPhone X

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип POLED OLED
Размер 5.7 дюймов 5.8 дюймов
Разрешение 1080 x 2280 пикселей 1125 x 2436 пикселей
Соотношение сторон 19:9 19.5:9
Плотность пикселей 444 точек на дюйм 458 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 79.8% 82.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 95.5% 99.3%
ШИМ (PWM) 367 Гц 240 Гц
Время отклика 2.4 мс 2.2 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Pixel 4
422 нит
iPhone X +58%
665 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 147.1 мм 143.6 мм
Ширина 68.8 мм 70.9 мм
Толщина 8.2 мм 7.7 мм
Вес 162 грамма 174 грамма
Водонепроницаемость IP68 IP67
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Белый, Оранжевый Серебристый, Серый космос
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Соотношение экрана к корпусу
Pixel 4
79.8%
iPhone X +4%
82.9%

Производительность

Тестируем Гугл Пиксель 4 и Эпл Айфон X в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 855 Apple A11 Bionic
Макс. частота 2840 МГц 2390 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)		 - 4 ядра по 2.39 ГГц: Mistral
- 2 ядра по 2.39 ГГц: Monsoon
Кэш L3 2 МБ -
Размер транзистора 7 нанометров 10 нанометров
Графика Adreno 640 Apple GPU
Частота GPU 585 МГц -
FLOPS ~899 Гфлопс ~325 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 2133 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0 NVMe
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Pixel 4
617
iPhone X +51%
929
Geekbench 5 (многоядерный)
Pixel 4 +3%
2448
iPhone X
2387
AnTuTu Benchmark 7
Pixel 4 +37%
339649
iPhone X
247466
AnTuTu Benchmark 8
Pixel 4 +37%
343036
iPhone X
251266
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Программное обеспечение

Операционная система Android 10 iOS 11.1 (С обновлением до iOS 14.4)
Размер системы из коробки 9.55 ГБ 5.3 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 2800 мАч 2716 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (11 Вт) Да, Qi (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут) Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:20 ч. 2:00 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Pixel 4 +1%
9:35 ч.
iPhone X
9:26 ч.
Время просмотра видео
Pixel 4
11:16 ч.
iPhone X +8%
12:07 ч.
Время разговора (3G)
Pixel 4 +8%
20:54 ч.
iPhone X
19:03 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Google Pixel 4 vs Apple iPhone X
Основная камера
Матрица 12.2 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4000 x 3000
Зум Оптический, 2x Оптический, 2x
Вспышка LED Quad LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 120 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 119° -
Количество объективов 2 (12.2 МП + 16 МП) 2 (12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 12.2 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/3", Apple iSight Duo Camera (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 45 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.09", Sony IMX481 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Google Pixel 4 от DxOMark Примеры фото Apple iPhone X от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 7 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3472 x 2063
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние 22 мм 32 мм
Размер пикселя 1.22 микрон -
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Pixel 4 +16%
117
iPhone X
101
Качество видео
Pixel 4 +13%
101
iPhone X
89
Итоговая оценка камеры
Pixel 4 +15%
112
iPhone X
97

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 18 16
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Pixel 4
85.6 дБ
iPhone X
85.3 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Октябрь 2019 года Сентябрь 2017 года
Дата начала продаж Ноябрь 2019 года Ноябрь 2017 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.19 Вт/кг 0.87 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.39 Вт/кг 0.97 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C (18 Вт)
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Переходник с USB Type-A на Type-C		 - Смартфон
- Кабель Lightning
- Адаптер питания
- Гарнитура EarPods
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Адаптер Lightning на 3.5 мм
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность и коммуникации - выбирайте Google Pixel 4, а если программное обеспечение и звук – то Apple iPhone X.

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