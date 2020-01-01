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Google Pixel 4 против Apple iPhone XR

Гугл Пиксель 4
Google Pixel 4
VS
Эпл Айфон XR
Apple iPhone XR

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 15 октября 2019 года Google Pixel 4 с экраном 5.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 855, против 6.1-дюймового Apple iPhone XR, который имеет процессор Apple A12 Bionic и вышел на 14 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Google Pixel 4
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Современный порт USB Type-C
  • На 36% выше плотность пикселей (444 vs 326 PPI)
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOmark)
  • Защита корпуса по стандарту IP68
  • Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 6 ГБ против 3 ГБ
  • POLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Смартфон на 1 год и 2 месяца новее
Причины выбрать Apple iPhone XR
  • На 26% лучшая автономность (78 vs 62 часов)
  • На 67% выше максимальная яркость экрана (707 против 423 нит)
  • На 0.4" большая диагональ экрана
  • На 80% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (1136 и 631 баллов)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Google Pixel 4 и Apple iPhone XR

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип POLED IPS LCD
Размер 5.7 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1080 x 2280 пикселей 828 x 1792 пикселей
Соотношение сторон 19:9 19.5:9
Плотность пикселей 444 точек на дюйм 326 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 79.8% 79%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 -

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Pixel 4
423 нит
iPhone XR +67%
707 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 147.1 мм 150.9 мм
Ширина 68.8 мм 75.7 мм
Толщина 8.2 мм 8.3 мм
Вес 162 грамма 194 грамма
Водонепроницаемость IP68 IP67
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Белый, Оранжевый Синий, Черный, Белый, Красный, Желтый, Оранжевый
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Pixel 4 +1%
79.8%
iPhone XR
79%

Производительность

Тестируем Гугл Пиксель 4 и Эпл Айфон XR в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 855 Apple A12 Bionic
Архитектура 1 ядро по 2.84 ГГц (Kryo 485), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 485), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 485) 2 ядра по 2.49 ГГц (Vortex), 4 ядра по 1.59 ГГц (Tempest)
CPU ядер 8 6
Частота 2840 МГц 2490 МГц
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 640 Apple GPU
GPU-ядер - 4
Частота GPU 585 МГц 1100 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0 NVMe
Карта памяти No No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Pixel 4
631
iPhone XR +80%
1136
Geekbench 5 (многоядерный)
Pixel 4 +11%
2497
iPhone XR
2255
AnTuTu Benchmark 8
Pixel 4
402223
iPhone XR +5%
421197

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 iOS 12 (С обновлением до iOS 14)
Размер системы из коробки 9.55 ГБ 11.1 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 2800 мАч 2942 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:20 ч. 1:43 ч.
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут) Да (50% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Да (11 Вт) Да, Qi (10 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Pixel 4
9:35 ч.
iPhone XR +39%
13:04 ч.
Время просмотра видео
Pixel 4
11:16 ч.
iPhone XR +35%
15:08 ч.
Время разговора (3G)
Pixel 4 +37%
20:54 ч.
iPhone XR
15:03 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Google Pixel 4 vs Apple iPhone XR
Основная камера
Матрица 12.2 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4000 x 3000
Зум Оптический, 2x Цифровой
Вспышка LED Quad LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 120 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 119° -
Количество объективов 2 (12.2 МП + 16 MP) 1 (12 МП)
Основной объектив - 12.2 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Apple iSight X (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 45 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.09", Sony IMX481 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
Примеры Примеры фото Google Pixel 4 от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 7 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3088 x 2316
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние 22 мм 32 мм
Размер пикселя 1.22 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
Pixel 4 +14%
117
iPhone XR
103
Качества видео
Pixel 4 +5%
101
iPhone XR
96
Итоговая оценка камеры
Pixel 4 +11%
112
iPhone XR
101

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Да Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 18 20

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Голос
Pixel 4 +3%
80 дБ
iPhone XR
77.4 дБ
Музыка
Pixel 4
71.8 дБ
iPhone XR +5%
75.6 дБ
Звонок
Pixel 4 +5%
84 дБ
iPhone XR
80.1 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Октябрь 2019 года Сентябрь 2018 года
Дата начала продаж Ноябрь 2019 года Октябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.19 Вт/кг 0.99 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.39 Вт/кг 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C (18 Вт)
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Переходник с USB Type-A на Type-C		 - Смартфон Apple iPhone XR
- USB-адаптер питания
- Кабель Lightning
- Наушники EarPods с коннектором Lightning
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, камера и коммуникации - выбирайте Google Pixel 4, а если программное обеспечение и батарея – то Apple iPhone XR.

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