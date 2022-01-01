Google Pixel 4 XL против Pixel 3
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 15 октября 2019 года Google Pixel 4 XL с экраном 6.3" и чипом Qualcomm Snapdragon 855, против 5.5-дюймового Google Pixel 3, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 845 и вышел на 13 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Google Pixel 4 XL
- Показывает в 2 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- На 0.8" большая диагональ экрана
- Комплектуется на 785 мАч более емким аккумулятором – 3700 против 2915 мАч
- Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
- Камера имеет двукратное оптическое приближение
- На 13% лучшая автономность (23:13 vs 20:31 часов)
- На 38% выше максимальная яркость экрана (556 против 402 нит)
- Имеет на 50% больше оперативной памяти: 6 ГБ против 4 ГБ
- Наличие 2-х слотов для SIM-карт
- На 22% выше плотность пикселей (537 vs 439 PPI)
- Смартфон на 1 год и 1 месяц новее
Причины выбрать Google Pixel 3
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- Весит на 45 граммов меньше
- Лучше лежит в руке - корпус на 6.9 мм уже
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
79
63
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
42
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
59
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
54
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
83
74
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
56
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|POLED
|OLED
|Размер
|6.3 дюймов
|5.5 дюймов
|Разрешение
|1440 x 3040 пикселей
|1080 x 2160 пикселей
|Соотношение сторон
|19:9
|18:9
|Плотность пикселей
|537 точек на дюйм
|439 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|60 Гц
|Макс. заявленная яркость
|450 нит
|420 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|81.3%
|78.87%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
| - DCI-P3
- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|99.9%
|99.6%
|ШИМ (PWM)
|367 Гц
|245 Гц
|Время отклика
|3.4 мс
|4.4 мс
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|∞ Бесконечная
Дизайн и корпус
|Высота
|160.4 мм
|145.6 мм
|Ширина
|75.1 мм
|68.2 мм
|Толщина
|8.2 мм
|7.9 мм
|Вес
|193 грамма
|148 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Белый, Черный, Оранжевый
|Черный, Белый, Розовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Да, сзади
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 855
|Qualcomm Snapdragon 845
|Макс. частота
|2840 МГц
|2500 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|8 (4 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
|- 4 ядра по 1.5 ГГц: Kryo 385 Silver (Cortex-A55)
- 4 ядра по 2.8 ГГц: Kryo 385 Gold (Cortex-A75)
|Кэш L3
|2 МБ
|2 МБ
|Размер транзистора
|7 нанометров
|10 нанометров
|Графика
|Adreno 640
|Adreno 630
|Частота GPU
|585 МГц
|710 МГц
|FLOPS
|~899 Гфлопс
|~727 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|6 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.0
|UFS 2.1
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Pixel 4 XL +24%
634
513
Geekbench 5 (многоядерный)
Pixel 4 XL +27%
2532
1993
|CPU
|128136
|69211
|GPU
|189753
|90936
|Memory
|66195
|44657
|UX
|126523
|57727
|Total score
|514815
|263181
|Stability
|81%
|93%
|Graphics test
|18 FPS
|9 FPS
|Graphics score
|3008
|1645
|PCMark 3.0 score
|10768
|8884
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10 (С обновлением до Android 12)
|Android 9.0 (С обновлением до Android 12)
|Оболочка UI
|-
|Stock Android
|Размер системы из коробки
|13 ГБ
|12 ГБ
Батарея
|Объем
|3700 мАч
|2915 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (11 Вт)
|Да, Qi (10 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (45% за 30 минут)
|Да, Quick Charge 4 (50% за 40 минут)
|Время полной зарядки
|1:20 ч.
|2:00 ч.
|Веб-серфинг
|08:02 ч.
|06:22 ч.
|Просмотр видео
|09:03 ч.
|09:07 ч.
|Игры
|04:39 ч.
|03:04 ч.
|Режим ожидания
|81 ч.
|76 ч.
Камеры
|Матрица
|12.2 мегапикселей
|12.2 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|4032 x 3024
|Зум
|Оптический, 2x
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (720p)
|240 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|119°
|-
|Количество объективов
|2 (12.2 МП + 16 МП)
|1 (12.2 МП)
|Основной объектив
|- 12.2 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|- 12.2 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 16 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 45 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.09", Sony IMX481 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|-
|Примеры фото Google Pixel 3 от DxOMark
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.0
|f/1.8
|Фокусное расстояние
|22 мм
|28 мм
|Размер пикселя
|1.22 микрон
|1.4 микрон
|Тип сенсора
|Exmor-RS CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.09"
|1/3.2"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
103
Качество видео
98
Итоговая оценка камеры
101
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|1
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Да
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|18
|16
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Октябрь 2019 года
|Октябрь 2018 года
|Дата начала продаж
|Ноябрь 2019 года
|Ноябрь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Адаптер USB Type-A на Type-C
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Google Pixel 4 XL более удачной покупкой.
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