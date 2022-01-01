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Google Pixel 4 XL против Pixel 4

Гугл Пиксель 4 XL
VS
Гугл Пиксель 4
Google Pixel 4 XL
Google Pixel 4

Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 15 октября 2019 года Google Pixel 4 XL с экраном 6.3" и чипом Qualcomm Snapdragon 855, против 5.7-дюймового Google Pixel 4, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 855. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Google Pixel 4 XL
  • На 0.6" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 900 мАч более емким аккумулятором – 3700 против 2800 мАч
  • На 25% лучшая автономность (23:13 vs 18:36 часов)
  • На 21% выше плотность пикселей (537 vs 444 PPI)
Причины выбрать Google Pixel 4
  • Весит на 31 грамм меньше
  • Лучше лежит в руке - корпус на 6.3 мм уже

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Pixel 4 XL
vs
Pixel 4

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип POLED POLED
Размер 6.3 дюймов 5.7 дюймов
Разрешение 1440 x 3040 пикселей 1080 x 2280 пикселей
Соотношение сторон 19:9 19:9
Плотность пикселей 537 точек на дюйм 444 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 81.3% 79.8%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.9% 95.5%
ШИМ (PWM) 367 Гц 367 Гц
Время отклика 3.4 мс 2.4 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Pixel 4 XL +3%
438 нит
Pixel 4
426 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 160.4 мм 147.1 мм
Ширина 75.1 мм 68.8 мм
Толщина 8.2 мм 8.2 мм
Вес 193 грамма 162 грамма
Водонепроницаемость IP68 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Белый, Черный, Оранжевый Черный, Белый, Оранжевый
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Соотношение экрана к корпусу
Pixel 4 XL +2%
81.3%
Pixel 4
79.8%

Производительность

Тестируем Гугл Пиксель 4 XL и Гугл Пиксель 4 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 855 Qualcomm Snapdragon 855
Макс. частота 2840 МГц 2840 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
Кэш L3 2 МБ 2 МБ
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 640 Adreno 640
Частота GPU 585 МГц 585 МГц
FLOPS ~899 Гфлопс ~899 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0 UFS 3.0
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Pixel 4 XL +1%
631
Pixel 4
626
Geekbench 5 (многоядерный)
Pixel 4 XL +3%
2527
Pixel 4
2460
AnTuTu Benchmark 9
Pixel 4 XL +5%
514621
Pixel 4
490929
CPU 128136 129834
GPU 189753 182353
Memory 66195 67946
UX 126523 107998
Total score 514621 490929
3DMark Wild Life Performance
Pixel 4 XL
н/д
Pixel 4
3040
Stability - 79%
Graphics test - 18 FPS
Graphics score - 3040
PCMark 3.0 score - 10769
Рейтинг AnTuTu (#181 и #200)
Источники: 3DMark [3], [4]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 10 (С обновлением до Android 12) Android 10 (С обновлением до Android 12)
Размер системы из коробки 13 ГБ 9.55 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3700 мАч 2800 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (11 Вт) Да (11 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (45% за 30 минут) Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:20 ч. 1:20 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 08:02 ч. 06:04 ч.
Просмотр видео 09:03 ч. 08:41 ч.
Игры 04:39 ч. 03:09 ч.
Режим ожидания 81 ч. 62 ч.
Общая автономность
Pixel 4 XL +25%
23:13 ч.
Pixel 4
18:36 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Google Pixel 4 XL vs Google Pixel 4
Основная камера
Матрица 12.2 мегапикселей 12.2 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4000 x 3000
Зум Оптический, 2x Оптический, 2x
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119° 119°
Количество объективов 2 (12.2 МП + 16 МП) 2 (12.2 МП + 16 МП)
Основной объектив - 12.2 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 12.2 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 45 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.09", Sony IMX481 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 16 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 45 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.09", Sony IMX481 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Google Pixel 4 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 22 мм 22 мм
Размер пикселя 1.22 микрон 1.22 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.09" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Pixel 4 XL
н/д
Pixel 4
117
Качество видео
Pixel 4 XL
н/д
Pixel 4
101
Итоговая оценка камеры
Pixel 4 XL
н/д
Pixel 4
112

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 18 18
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Pixel 4 XL
84.3 дБ
Pixel 4 +2%
85.6 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Октябрь 2019 года Октябрь 2019 года
Дата начала продаж Ноябрь 2019 года Ноябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 1.19 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.39 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Адаптер USB Type-A на Type-C		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C (18 Вт)
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Переходник с USB Type-A на Type-C
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность и автономность - выбирайте Google Pixel 4 XL, а если камера – то Google Pixel 4.

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