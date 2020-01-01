Google Pixel 4a 5G против Apple iPhone 12 Pro
Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 30 сентября 2020 года Google Pixel 4a 5G с экраном 6.2" и чипом Qualcomm Snapdragon 765G, против 6.1-дюймового Apple iPhone 12 Pro, который имеет процессор Apple A14 Bionic. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Google Pixel 4a 5G
- Комплектуется на 1070 мАч более емким аккумулятором – 3885 против 2815 мАч
- Современный порт USB Type-C
- Более современная версия Bluetooth (v5.1)
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против NVMe
- Процессор имеет на 2 ядра больше
- Весит на 21 грамм меньше
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Apple iPhone 12 Pro
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- Показывает на 90% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Камера имеет двукратное оптическое приближение
- Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
- Поддержка беспроводной зарядки на 15 Вт
- Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Google
- Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
- На 14% выше максимальная яркость экрана (788 против 691 нит)
- На 11% выше плотность пикселей (460 vs 413 PPI)
- Фронтальная камера записывает видео в 4K
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
77
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
59
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
81
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
64
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
88
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
69
Цена/Качество
Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|OLED
|OLED
|Размер
|6.2 дюймов
|6.1 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|1170 x 2532 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|413 точек на дюйм
|460 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Да, Dolby Vision
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Ceramic Shield
|Соотношение экрана к корпусу
|84.1%
|86%
|Особенности
|- Always-On Display
|- DCI-P3
|Цветовой охват sRGB
|96.9%
|99.6%
|ШИМ (PWM)
|250 Гц
|277 Гц
|Время отклика
|6.4 мс
|3.6 мс
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|∞ Бесконечная
Источники: NotebookCheck [1]
Дизайн и корпус
|Высота
|153.9 мм
|146.7 мм
|Ширина
|74 мм
|71.5 мм
|Толщина
|8.2 мм
|7.4 мм
|Вес
|168 граммов
|189 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|IP68
|Материал задней панели
|Пластик
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Металл
|Доступные цвета
|Просто черный
|Серебристый, Графитовый, Золотой, "Тихоокеанский синий"
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Нет
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 765G
|Apple A14 Bionic
|Макс. частота
|2400 МГц
|3100 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 1 + 6)
|6 (2 + 4)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 475 Silver (Cortex-A55)
- 1 ядро по 2.2 ГГц: Kryo 475 Gold (Cortex-A76)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 475 Prime (Cortex-A76)
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Icestorm
- 2 ядра по 2.99 ГГц: Firestorm
|Кэш L3
|-
|8 МБ
|Размер транзистора
|7 нанометров
|5 нанометров
|Графика
|Adreno 620
|Apple GPU
|Частота GPU
|750 МГц
|-
|FLOPS
|~582 Гфлопс
|-
|Объем ОЗУ
|6 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR5
|Частота памяти
|2133 МГц
|2750 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|128, 256, 512 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|NVMe
|Карта памяти
|No
|No
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
577
iPhone 12 Pro +175%
1587
Geekbench 5 (многоядерный)
1762
iPhone 12 Pro +130%
4044
AnTuTu Benchmark 8
309777
iPhone 12 Pro +90%
587835
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|iOS 14.1 (С обновлением до iOS 14.2)
|Оболочка UI
|Stock Android
|-
|Размер системы из коробки
|14.8 ГБ
|14 ГБ
Батарея
|Объем
|3885 мАч
|2815 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Да (15 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (45% за 30 минут)
|Да (59% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:40 ч.
|1:30 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
12:15 ч.
Время просмотра видео
14:06 ч.
Время разговора (3G)
18:03 ч.
Камеры
|Матрица
|12.2 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|4290 x 2800
|Зум
|Цифровой
|Оптический, 2x
|Вспышка
|Dual LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (1080p)
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|107°
|120°
|Количество объективов
|2 (12.2 МП + 16 МП)
|4 (12 МП + 12 МП + 12 МП + 0 МП)
|Основной объектив
|- 12.2 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|-
|- 12 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1 микрон
|- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/3.6" (CMOS)
|Времяпролетный объектив
|-
|Да
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|-
|Примеры фото Apple iPhone 12 Pro от DxOMark
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|4290 x 2800
|Апертура
|f/2.0
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|24 мм
|23 мм
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|-
|Тип сенсора
|CMOS
|BSI CMOS
|Размер сенсора
|1/4"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|2160p (4K) при 60 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
135
Качество видео
112
Итоговая оценка камеры
128
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|No
|Версия USB
|3.1
|-
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Да
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|24
|22
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Дата выхода
|Сентябрь 2020 года
|Октябрь 2020 года
|Дата начала продаж
|Ноябрь 2020 года
|Октябрь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|-
|0.99 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|-
|0.99 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
| - Смартфон
- Кабель Lightning/Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone 12 Pro более удачной покупкой.
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1