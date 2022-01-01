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Google Pixel 4a 5G против Apple iPhone 13 mini

Гугл Пиксель 4а 5G
VS
Эпл Айфон 13 мини
Google Pixel 4a 5G
Apple iPhone 13 mini

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 30 сентября 2020 года Google Pixel 4a 5G с экраном 6.2" и чипом Qualcomm Snapdragon 765G, против 5.4-дюймового Apple iPhone 13 mini, который имеет процессор Apple A15 Bionic и вышел на 12 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Google Pixel 4a 5G
  • Комплектуется на 1479 мАч более емким аккумулятором – 3885 против 2406 мАч
  • На 0.8" большая диагональ экрана
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Имеет на 50% больше оперативной памяти: 6 ГБ против 4 ГБ
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против NVMe
  • Процессор имеет на 2 ядра больше
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Apple iPhone 13 mini
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Показывает в 2.1 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Поддержка беспроводной зарядки на 7.5 Вт
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Google
  • На 22% выше максимальная яркость экрана (851 против 699 нит)
  • На 15% выше плотность пикселей (476 vs 413 PPI)
  • Смартфон на 1 год новее
  • Лучше лежит в руке - корпус на 9.8 мм уже
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Pixel 4a 5G
vs
iPhone 13 mini

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED OLED
Размер 6.2 дюймов 5.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 413 точек на дюйм 476 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Макс. заявленная яркость 700 нит 800 нит
Макс. заявленная яркость в HDR - 1200 нит
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Ceramic Shield
Соотношение экрана к корпусу 84.1% 85.1%
Особенности - Always-On Display - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 96.9% 99.7%
ШИМ (PWM) 250 Гц 510 Гц
Время отклика 6.4 мс 4.8 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Pixel 4a 5G
699 нит
iPhone 13 mini +22%
851 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 153.9 мм 131.5 мм
Ширина 74 мм 64.2 мм
Толщина 8.2 мм 7.65 мм
Вес 168 граммов 141 грамм
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Просто черный Розовый, Синий, Черный, Белый, Красный, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Нет
Соотношение экрана к корпусу
Pixel 4a 5G
84.1%
iPhone 13 mini +1%
85.1%

Производительность

Тестируем Гугл Пиксель 4а 5G и Эпл Айфон 13 мини в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 765G Apple A15 Bionic
Макс. частота 2400 МГц 3200 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 1 + 6) 6 (2 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 475 Silver (Cortex-A55)
- 1 ядро по 2.2 ГГц: Kryo 475 Gold (Cortex-A76)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 475 Prime (Cortex-A76)		 - 4 ядра по 2.02 ГГц: Blizzard
- 2 ядра по 3.24 ГГц: Avalanche
Размер транзистора 7 нанометров 5 нанометров
Графика Adreno 620 Apple GPU
Частота GPU 750 МГц 1200 МГц
FLOPS ~700 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 NVMe
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Pixel 4a 5G
586
iPhone 13 mini +196%
1737
Geekbench 5 (многоядерный)
Pixel 4a 5G
1795
iPhone 13 mini +161%
4687
AnTuTu Benchmark 9
Pixel 4a 5G
374711
iPhone 13 mini +110%
787153
CPU 110393 193760
GPU 94787 347737
Memory 69352 108337
UX 97659 131541
Total score 374711 787153
3DMark Wild Life Performance
Pixel 4a 5G
1104
iPhone 13 mini +710%
8937
Stability 89% 77%
Graphics test 6 FPS 53 FPS
Graphics score 1104 8937
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 (С обновлением до Android 13) iOS 15 (С обновлением до iOS 16)
Оболочка UI Stock Android -
Размер системы из коробки 14.8 ГБ 12 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3885 мАч 2406 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (45% за 30 минут) Да (61% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:40 ч. 1:24 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 10:48 ч.
Просмотр видео - 11:55 ч.
Игры - 05:14 ч.
Режим ожидания - 124 ч.
Общая автономность
Pixel 4a 5G
н/д
iPhone 13 mini
32:15 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Google Pixel 4a 5G vs Apple iPhone 13 mini
Основная камера
Матрица 12.2 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4032 x 3024
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 107° 120°
Количество объективов 2 (12.2 МП + 16 МП) 2 (12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 12.2 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.7 микрон
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1 микрон
- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/3.4", Sony IMX372 (Exmor-RS CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Apple iPhone 13 mini от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 4032 x 3024
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние 24 мм 23 мм
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/4" 1/3.6"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C -
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Да Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 24 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Pixel 4a 5G +3%
90.5 дБ
iPhone 13 mini
87.7 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Сентябрь 2020 года Сентябрь 2021 года
Дата начала продаж Ноябрь 2020 года Сентябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.97 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.98 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель Lightning
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone 13 mini более удачной покупкой.

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