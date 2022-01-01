Google Pixel 4a 5G против Apple iPhone XR
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 30 сентября 2020 года Google Pixel 4a 5G с экраном 6.2" и чипом Qualcomm Snapdragon 765G, против 6.1-дюймового Apple iPhone XR, который имеет процессор Apple A12 Bionic и вышел на 25 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Google Pixel 4a 5G
- Комплектуется на 943 мАч более емким аккумулятором – 3885 против 2942 мАч
- Современный порт USB Type-C
- Более современная версия Bluetooth (v5.1)
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 6 ГБ против 3 ГБ
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- На 27% выше плотность пикселей (413 vs 326 PPI)
- OLED экран (против IPS LCD у конкурента)
- Смартфон на 2 года и 1 месяц новее
- Тонкие рамки – на 5.1% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать Apple iPhone XR
- Защита корпуса от воды по стандарту IP67
- Поддержка беспроводной зарядки Qi на 10 Вт
- Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Google
- Показывает на 34% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- На 90% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1117 и 587 баллов
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
73
59
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
48
60
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
74
76
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
62
61
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
87
70
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
66
65
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|OLED
|IPS LCD
|Размер
|6.2 дюймов
|6.1 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|828 x 1792 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|413 точек на дюйм
|326 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Да, Dolby Vision
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|84.1%
|79%
|Особенности
|- Always-On Display
|-
|Цветовой охват sRGB
|96.9%
|100%
|ШИМ (PWM)
|250 Гц
|Не обнаружено
|Время отклика
|6.4 мс
|32.8 мс
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|1920:1
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|153.9 мм
|150.9 мм
|Ширина
|74 мм
|75.7 мм
|Толщина
|8.2 мм
|8.3 мм
|Вес
|168 граммов
|194 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|IP67
|Материал задней панели
|Пластик
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Металл
|Доступные цвета
|Просто черный
|Синий, Черный, Белый, Красный, Желтый, Оранжевый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Нет
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 765G
|Apple A12 Bionic
|Макс. частота
|2400 МГц
|2490 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 1 + 6)
|6 (2 + 4)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 475 Silver (Cortex-A55)
- 1 ядро по 2.2 ГГц: Kryo 475 Gold (Cortex-A76)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 475 Prime (Cortex-A76)
|- 4 ядра по 1.6 ГГц: Tempest
- 2 ядра по 2.49 ГГц: Vortex
|Размер транзистора
|7 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 620
|Apple A12 Bionic GPU
|Частота GPU
|750 МГц
|1100 МГц
|FLOPS
|~700 Гфлопс
|~560 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|6 ГБ
|3 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|64, 128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|NVMe
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
587
iPhone XR +90%
1117
Geekbench 5 (многоядерный)
1795
iPhone XR +23%
2216
|CPU
|110393
|136583
|GPU
|94787
|179228
|Memory
|69352
|77872
|UX
|97659
|103093
|Total score
|372870
|498519
|Stability
|89%
|68%
|Graphics test
|6 FPS
|31 FPS
|Graphics score
|1104
|5261
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11 (С обновлением до Android 12)
|iOS 12 (С обновлением до iOS 15.2)
|Оболочка UI
|Stock Android
|15.4
|Размер системы из коробки
|14.8 ГБ
|11.1 ГБ
Батарея
|Объем
|3885 мАч
|2942 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|15 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Да, Qi (10 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (45% за 30 минут)
|Да (50% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:40 ч.
|1:43 ч.
|Веб-серфинг
|-
|11:16 ч.
|Просмотр видео
|-
|12:45 ч.
|Игры
|-
|05:10 ч.
|Режим ожидания
|-
|123 ч.
Камеры
|Матрица
|12.2 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|4000 x 3000
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Quad LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (1080p)
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|107°
|-
|Количество объективов
|2 (12.2 МП + 16 МП)
|1 (12 МП)
|Основной объектив
|- 12.2 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Apple iSight X (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1 микрон
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Поддержка RAW
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|7 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|3088 x 2316
|Апертура
|f/2.0
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|24 мм
|32 мм
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|-
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/4"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 60 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
103
Качество видео
96
Итоговая оценка камеры
101
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5.1
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|SPP, PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, HDP, GAP, GAVDP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|No
|Версия USB
|3.1
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Да
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|24
|12
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Дата выхода
|Сентябрь 2020 года
|Сентябрь 2018 года
|Дата начала продаж
|Ноябрь 2020 года
|Октябрь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|-
|0.99 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|-
|0.99 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
| - Смартфон Apple iPhone XR
- USB-адаптер питания
- Кабель Lightning
- Наушники EarPods с коннектором Lightning
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей и коммуникации - выбирайте Google Pixel 4a 5G, а если производительность, программное обеспечение и корпус – то Apple iPhone XR.
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