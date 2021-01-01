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Google Pixel 4a 5G против Asus Zenfone 8

Гугл Пиксель 4а 5G
VS
Асус Зенфон 8
Google Pixel 4a 5G
Asus Zenfone 8

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 30 сентября 2020 года Google Pixel 4a 5G с экраном 6.2" и чипом Qualcomm Snapdragon 765G, против 5.9-дюймового Asus Zenfone 8, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 888 и вышел на 8 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Google Pixel 4a 5G
  • На 0.3" большая диагональ экрана
  • Поддержка функции eSIM
Причины выбрать Asus Zenfone 8
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Показывает в 2.2 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц
  • На 17% выше максимальная яркость экрана (800 против 682 нит)
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Pixel 4a 5G
vs
Zenfone 8

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED Super AMOLED
Размер 6.2 дюймов 5.9 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 413 точек на дюйм 446 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 84.1% 82.9%
Особенности - Always-On Display - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 96.9% 99.9%
ШИМ (PWM) 250 Гц 495 Гц
Время отклика 6.4 мс 3.2 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Pixel 4a 5G
682 нит
Zenfone 8 +17%
800 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 153.9 мм 148 мм
Ширина 74 мм 68.5 мм
Толщина 8.2 мм 8.9 мм
Вес 168 граммов 169 граммов
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Просто черный Черный, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Pixel 4a 5G +1%
84.1%
Zenfone 8
82.9%

Производительность

Тестируем Гугл Пиксель 4а 5G и Асус Зенфон 8 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 765G Qualcomm Snapdragon 888
Макс. частота 2400 МГц 2840 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 1 + 6) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 475 Silver (Cortex-A55)
- 1 ядро по 2.2 ГГц: Kryo 475 Gold (Cortex-A76)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 475 Prime (Cortex-A76)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
Кэш L3 - 4 МБ
Размер транзистора 7 нанометров 5 нанометров
Графика Adreno 620 Adreno 660
Частота GPU 750 МГц 840 МГц
FLOPS ~582 Гфлопс ~1720 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 6, 8, 12, 16 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 2133 МГц 3200 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Pixel 4a 5G
582
Zenfone 8 +89%
1101
Geekbench 5 (многоядерный)
Pixel 4a 5G
1766
Zenfone 8 +103%
3580
AnTuTu Benchmark 9
Pixel 4a 5G
367689
Zenfone 8 +123%
820997
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 11
Оболочка UI Stock Android ZenUI 8
Размер системы из коробки 14.8 ГБ 16 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3885 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Да
Быстрая зарядка Да (45% за 30 минут) Да, Quick Charge 5 (60% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:40 ч. 1:28 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Pixel 4a 5G
н/д
Zenfone 8
12:34 ч.
Время просмотра видео
Pixel 4a 5G
н/д
Zenfone 8
15:47 ч.
Время разговора (3G)
Pixel 4a 5G
н/д
Zenfone 8
21:54 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Google Pixel 4a 5G vs Asus Zenfone 8
Основная камера
Матрица 12.2 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 4000 x 3000 9000 x 7000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет До 24 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 107° 112°
Количество объективов 2 (12.2 МП + 16 МП) 2 (64 МП + 12 МП)
Основной объектив - 12.2 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX686 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1 микрон
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 14 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото Asus Zenfone 8 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 4290 x 2800
Апертура f/2.0 f/2.5
Фокусное расстояние 24 мм 28 мм
Размер пикселя 1.12 микрон 1.22 микрон
Тип сенсора CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/4" 1/2.93"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 24 24
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Pixel 4a 5G +4%
90.5 дБ
Zenfone 8
86.7 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Сентябрь 2020 года Май 2021 года
Дата начала продаж Ноябрь 2020 года Май 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания на 30 Вт
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Asus Zenfone 8 более удачной покупкой.

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