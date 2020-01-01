Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 30 сентября 2020 года Google Pixel 4a 5G с экраном 6.2" и чипом Qualcomm Snapdragon 765G, против 6.3-дюймового Google Pixel 3 XL, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 845 и вышел на 24 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.