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Google Pixel 4a 5G против Pixel 3 XL

Гугл Пиксель 4а 5G
Google Pixel 4a 5G
VS
Гугл Пиксель 3 XL
Google Pixel 3 XL

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 30 сентября 2020 года Google Pixel 4a 5G с экраном 6.2" и чипом Qualcomm Snapdragon 765G, против 6.3-дюймового Google Pixel 3 XL, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 845 и вышел на 24 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Google Pixel 4a 5G
  • На 69% выше максимальная яркость экрана (691 против 408 нит)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Смартфон на 2 года новее
  • Комплектуется на 455 мАч более емким аккумулятором – 3885 против 3430 мАч
  • Имеет на 50% больше оперативной памяти: 6 ГБ против 4 ГБ
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
Причины выбрать Google Pixel 3 XL
  • Защита корпуса от воды по стандарту IPX8
  • На 26% выше плотность пикселей (522 vs 413 PPI)
  • Поддержка беспроводной зарядки Qi на 10 Вт

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Pixel 4a 5G
vs
Pixel 3 XL

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED OLED
Размер 6.2 дюймов 6.3 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1440 x 2960 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 18.5:9
Плотность пикселей 413 точек на дюйм 522 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 84.1% 83.39%
Особенности - Always-On Display - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 96.9% 100%
ШИМ (PWM) 250 Гц 250 Гц
Время отклика 6.4 мс 15 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Pixel 4a 5G +69%
691 нит
Pixel 3 XL
408 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 153.9 мм 158 мм
Ширина 74 мм 76.7 мм
Толщина 8.2 мм 7.9 мм
Вес 168 граммов 184 грамма
Водонепроницаемость Нет IPX8
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Просто черный Черный, Белый, Розовый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Pixel 4a 5G +1%
84.1%
Pixel 3 XL
83.39%

Производительность

Тестируем Гугл Пиксель 4а 5G и Гугл Пиксель 3 XL в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 765G Qualcomm Snapdragon 845
Макс. частота 2400 МГц 2500 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 1 + 6) 8 (4 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 475 Silver (Cortex-A55)
- 1 ядро по 2.2 ГГц: Kryo 475 Gold (Cortex-A76)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 475 Prime (Cortex-A76)		 - 4 ядра по 1.5 ГГц: Kryo 385 Silver (Cortex-A55)
- 4 ядра по 2.8 ГГц: Kryo 385 Gold (Cortex-A75)
Кэш L3 - 2 МБ
Размер транзистора 7 нанометров 10 нанометров
Графика Adreno 620 Adreno 630
Частота GPU 750 МГц 710 МГц
FLOPS ~582 Гфлопс ~727 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти No No

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Pixel 4a 5G +48%
577
Pixel 3 XL
391
Geekbench 5 (многоядерный)
Pixel 4a 5G +6%
1762
Pixel 3 XL
1659
AnTuTu Benchmark 8
Pixel 4a 5G +7%
309777
Pixel 3 XL
290858

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI Stock Android Stock Android
Размер системы из коробки 14.8 ГБ 13 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3885 мАч 3430 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да, Qi (10 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (45% за 30 минут) Да, Quick Charge 4 (50% за 35 минут)
Время полной зарядки 1:40 ч. 2:00 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Google Pixel 4a 5G vs Google Pixel 3 XL
Основная камера
Матрица 12.2 мегапикселей 12.2 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4032 x 3024
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 120 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 107° -
Количество объективов 2 (12.2 МП + 16 МП) 1 (12.2 МП)
Основной объектив - 12.2 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 12.2 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1 микрон
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/1.8
Фокусное расстояние 24 мм 28 мм
Размер пикселя 1.12 микрон 1.4 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/4" 1/3.2"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 24 16
Поддержка 5G Да -

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Pixel 4a 5G +7%
89.8 дБ
Pixel 3 XL
83.6 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Сентябрь 2020 года Октябрь 2018 года
Дата начала продаж Ноябрь 2020 года Ноябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 1.39 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.4 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Google Pixel 4a 5G более удачной покупкой.

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