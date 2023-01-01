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Google Pixel 4a против Apple iPhone 14 Pro

Гугл Пиксель 4а
VS
Эпл Айфон 14 Про
Google Pixel 4a
Apple iPhone 14 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 3 августа 2020 года Google Pixel 4a с экраном 5.81" и чипом Qualcomm Snapdragon 730G, против 6.1-дюймового Apple iPhone 14 Pro, который имеет процессор Apple A16 Bionic и вышел на 26 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Google Pixel 4a
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • Процессор имеет на 2 ядра больше
  • Весит на 63 грамма меньше
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Apple iPhone 14 Pro
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Показывает в 2.9 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 121% выше максимальная яркость экрана (1776 против 802 нит)
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
  • На 35% лучшая автономность (36:11 vs 26:51 часов)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • Поддержка беспроводной зарядки на 7.5 Вт
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Google
  • Более энергоэффективный CPU – Apple A16 Bionic

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Pixel 4a
vs
iPhone 14 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED OLED
Размер 5.81 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1179 x 2556 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 443 точек на дюйм 460 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Да
Макс. заявленная яркость 700 нит 1000 нит
Макс. заявленная яркость в HDR - 1600 нит
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Ceramic Shield
Соотношение экрана к корпусу 83.3% 87%
Особенности - Always-On Display - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 95.3% 99.8%
ШИМ (PWM) 255 Гц 240 Гц
Время отклика 6.2 мс 1 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Pixel 4a
802 нит
iPhone 14 Pro +121%
1776 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 144 мм 147.5 мм
Ширина 69.4 мм 71.5 мм
Толщина 8.2 мм 7.85 мм
Вес 143 грамма 206 граммов
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Просто черный Графитовый, Серебристый, Фиолетовый, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Нет
Соотношение экрана к корпусу
Pixel 4a
83.3%
iPhone 14 Pro +4%
87%

Производительность

Тестируем Гугл Пиксель 4а и Эпл Айфон 14 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 730G Apple A16 Bionic
Макс. частота 2200 МГц 3460 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 6 (2 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 470 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 470 Gold (Cortex-A76)		 - 4 ядра по 2.02 ГГц: Sawtooth
- 2 ядра по 3.46 ГГц: Everest
Размер транзистора 8 нанометров 4 нанометра
Графика Adreno 618 Apple GPU
Частота GPU 825 МГц -
FLOPS ~422 Гфлопс -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Pixel 4a
550
iPhone 14 Pro +236%
1847
Geekbench 5 (многоядерный)
Pixel 4a
1644
iPhone 14 Pro +223%
5313
AnTuTu Benchmark 9
Pixel 4a
317736
iPhone 14 Pro +194%
934717
CPU 101186 253169
GPU 79209 394023
Memory 59587 149281
UX 78244 145972
Total score 317736 934717
3DMark Wild Life Performance
Pixel 4a
1003
iPhone 14 Pro +884%
9874
Пиковая температура корпуса 41.4 °C 41.2 °C
Stability 99% 79%
Graphics test 6 FPS 59 FPS
Graphics score 1003 9874
Источники: 3DMark [3], [4]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 2133 МГц -
Количество каналов 2 4
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128, 256, 512, 1024 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 NVMe
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 (С обновлением до Android 13) iOS 16 (С обновлением до iOS 16.4)
Оболочка UI Stock Android -
Размер системы из коробки 15 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 3140 мАч 3200 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 23 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 25 минут) Да (60% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:27 ч. 1:41 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 08:45 ч. 12:35 ч.
Просмотр видео 11:16 ч. 15:45 ч.
Игры 04:05 ч. 06:03 ч.
Режим ожидания 99 ч. 120 ч.
Общая автономность
Pixel 4a
26:51 ч.
iPhone 14 Pro +35%
36:11 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Google Pixel 4a vs Apple iPhone 14 Pro
Основная камера
Матрица 12.2 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 8000 x 6000
Зум Цифровой Оптический, 3x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива - 120°
Количество объективов 1 (12.2 МП) 4 (48 МП + 12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 12.2 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/1.28", Sony IMX803 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.8
- Фокусное расстояние: 77 мм
- Сенсор: 1/3.5" (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55" (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
Времяпролетный объектив - Да
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Google Pixel 4a от DxOMark Примеры фото Apple iPhone 14 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 4032 x 3024
Апертура f/2.0 f/1.9
Фокусное расстояние 24 мм 23 мм
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/3.6"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Pixel 4a
122
iPhone 14 Pro +17%
143
Качество видео
Pixel 4a
98
iPhone 14 Pro +52%
149
Итоговая оценка камеры
Pixel 4a
111
iPhone 14 Pro +32%
146

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.3
Функции Bluetooth LE, A2DP LE
Тип USB USB Type-C -
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Да Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 15 20
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Pixel 4a
86 дБ
iPhone 14 Pro +4%
89.5 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Август 2020 года Сентябрь 2022 года
Дата начала продаж Октябрь 2020 года Сентябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.37 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.39 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (18 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C - Lightning
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone 14 Pro более удачной покупкой.

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