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Google Pixel 4a против Apple iPhone 7

Гугл Пиксель 4а
VS
Эпл Айфон 7
Google Pixel 4a
Apple iPhone 7

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 3 августа 2020 года Google Pixel 4a с экраном 5.81" и чипом Qualcomm Snapdragon 730G, против 4.7-дюймового Apple iPhone 7, который имеет процессор Apple A10 Fusion и вышел на 47 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Google Pixel 4a
  • Имеет в 3 раза больше оперативной памяти: 6 ГБ против 2 ГБ
  • Комплектуется на 1180 мАч более емким аккумулятором – 3140 против 1960 мАч
  • На 1.11" большая диагональ экрана
  • Тонкие рамки – на 17.7% выше полезная площадь экрана
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
  • Современный порт USB Type-C
  • На 25% лучшая автономность (76 vs 61 часов)
  • На 36% выше плотность пикселей (443 vs 326 PPI)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 730G
  • Использует более быструю память LPDDR4X 2133 МГц
Причины выбрать Apple iPhone 7
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP67
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Google
  • Запись замедленной съемки в 240 FPS
  • На 31% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 732 и 560 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Pixel 4a
vs
iPhone 7

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED IPS LCD
Размер 5.81 дюймов 4.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 750 x 1334 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 16:9
Плотность пикселей 443 точек на дюйм 326 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.3% 65.6%
Особенности - Always-On Display -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 95.3% 100%
ШИМ (PWM) 255 Гц Не обнаружено
Время отклика 6.2 мс 35.5 мс
Контрастность ∞ Бесконечная 1635:1
Максимальная яркость
Pixel 4a +22%
805 нит
iPhone 7
660 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 144 мм 138.3 мм
Ширина 69.4 мм 67.1 мм
Толщина 8.2 мм 7.1 мм
Вес 143 грамма 138 граммов
Водонепроницаемость Нет IP67
Материал задней панели Пластик Металл
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Просто черный Серебристый, Золотой, Розовый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Pixel 4a +27%
83.3%
iPhone 7
65.6%

Производительность

Тестируем Гугл Пиксель 4а и Эпл Айфон 7 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 730G Apple A10 Fusion
Макс. частота 2200 МГц 2340 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 4 (2 + 2)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 470 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 470 Gold (Cortex-A76)		 - 2 ядра по 1.05 ГГц: Zephyr
- 2 ядра по 2.34 ГГц: Hurricane
Кэш L3 - 4 МБ
Размер транзистора 8 нанометров 16 нанометров
Графика Adreno 618 PowerVR GT7600
Частота GPU 825 МГц 900 МГц
FLOPS ~422 Гфлопс ~115 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 2133 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 32, 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 NVMe
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Pixel 4a
560
iPhone 7 +31%
732
Geekbench 5 (многоядерный)
Pixel 4a +27%
1661
iPhone 7
1306
AnTuTu Benchmark 9
Pixel 4a +5%
319755
iPhone 7
303325
CPU 101186 94978
GPU 79209 92122
Memory 59587 41888
UX 78244 72094
Total score 319755 303325
3DMark Wild Life Performance
Pixel 4a
1003
iPhone 7 +158%
2591
Stability 99% 62%
Graphics test 6 FPS 15 FPS
Graphics score 1003 2591
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 (С обновлением до Android 12) iOS 10 (С обновлением до iOS 15.2)
Оболочка UI Stock Android -
Размер системы из коробки 15 ГБ 12.5 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3140 мАч 1960 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 25 минут) Нет
Время полной зарядки 1:27 ч. 2:35 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Pixel 4a
11:48 ч.
iPhone 7
11:48 ч.
Время просмотра видео
Pixel 4a +33%
12:17 ч.
iPhone 7
9:15 ч.
Время разговора (3G)
Pixel 4a +100%
22:45 ч.
iPhone 7
11:25 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Google Pixel 4a vs Apple iPhone 7
Основная камера
Матрица 12.2 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4032 x 3024
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Quad LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (720p)
Количество объективов 1 (12.2 МП) 1 (12 МП)
Основной объектив - 12.2 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/3", Apple iSight Camera (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Google Pixel 4a от DxOMark Примеры фото Apple iPhone 7 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 7 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3088 x 2320
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние 24 мм 32 мм
Размер пикселя 1.12 микрон 1 микрон
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/2.8" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Pixel 4a +44%
122
iPhone 7
85
Качество видео
Pixel 4a +15%
98
iPhone 7
85
Итоговая оценка камеры
Pixel 4a +31%
111
iPhone 7
85

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.1 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 15 12
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Pixel 4a +4%
86 дБ
iPhone 7
83 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Август 2020 года Сентябрь 2016 года
Дата начала продаж Октябрь 2020 года Сентябрь 2016 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.37 Вт/кг 1.38 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.39 Вт/кг 1.34 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (18 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель Lightning
- Зарядное устройство
- Наушники EarPods Lightning
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Адаптер с Lightning на 3.5 мм
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Google Pixel 4a более удачной покупкой.

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