Google Pixel 4a против Apple iPhone SE (2020)
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 3 августа 2020 года Google Pixel 4a с экраном 5.81" и чипом Qualcomm Snapdragon 730, против 4.7-дюймового Apple iPhone SE (2020), который имеет процессор Apple A13 Bionic и вышел на 4 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Google Pixel 4a
- Комплектуется на 1319 мАч более емким аккумулятором – 3140 против 1821 мАч
- На 1.11" большая диагональ экрана
- Тонкие рамки – на 17.9% выше полезная площадь экрана
- На 29% лучшая автономность (76 vs 59 часов)
- Современный порт USB Type-C
- На 36% выше плотность пикселей (443 vs 326 PPI)
- Более современная версия Bluetooth (v5.1)
- Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 6 ГБ против 3 ГБ
- Использует более быструю память LPDDR4X 2133 МГц
- На 21% выше максимальная яркость экрана (810 против 670 нит)
- Наличие 2-х слотов для SIM-карт
- OLED экран (против IPS LCD у конкурента)
Причины выбрать Apple iPhone SE (2020)
- Защита корпуса по стандарту IP67
- Показывает на 76% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Поддержка стандарта Wi-Fi 6
- Поддержка беспроводной зарядки
- В 2.4 раза быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (1341 и 560 баллов)
- Поддержка технологии Dolby Atmos
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
80
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
52
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
65
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
61
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
86
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
67
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Google Pixel 4a и Apple iPhone SE (2020)
Экран
|Тип
|OLED
|IPS LCD
|Размер
|5.81 дюймов
|4.7 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|750 x 1334 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|16:9
|Плотность пикселей
|443 точек на дюйм
|326 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|83.3%
|65.4%
|Особенности
|- Always-On Display
|-
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|144 мм
|138.4 мм
|Ширина
|69.4 мм
|67.3 мм
|Толщина
|8.2 мм
|7.3 мм
|Вес
|143 грамма
|148 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|IP67
|Материал задней панели
|Пластик
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Металл
|Доступные цвета
|Просто черный
|Черный, Белый, Красный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Да, в кнопке
Метрики
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 730
|Apple A13 Bionic
|Архитектура
|2 ядра по 2.2 ГГц (Kryo 470), 6 ядер по 1.8 ГГц (Kryo 470)
|2 ядра по 2.65 ГГц (Lightning ), 4 ядра по 1.8 ГГц(Thunder)
|CPU ядер
|8
|6
|Частота
|2200 МГц
|2650 МГц
|Размер транзистора
|8 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 618
|Apple GPU
|GPU-ядер
|-
|4
|Объем ОЗУ
|6 ГБ
|3 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4
|Частота памяти
|2133 МГц
|-
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|64, 128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|NVMe
|Карта памяти
|No
|No
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
560
iPhone SE (2020) +139%
1341
Geekbench 5 (многоядерный)
1678
iPhone SE (2020) +108%
3486
AnTuTu Benchmark 8
272377
iPhone SE (2020) +76%
478679
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10 (С обновлением до Android 11)
|iOS 13 (С обновлением до iOS 14)
|Оболочка UI
|Stock Android
|-
|Размер системы из коробки
|15 ГБ
|8.4 ГБ
Батарея
|Объем
|3140 мАч
|1821 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|1:27 ч.
|2:32 ч.
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 25 минут)
|Да (55% за 60 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Да, Qi (7.5 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
11:48 ч.
iPhone SE (2020) +17%
13:39 ч.
Время просмотра видео
Pixel 4a +42%
12:17 ч.
8:56 ч.
Время разговора (3G)
Pixel 4a +123%
22:45 ч.
10:07 ч.
Камеры
|Матрица
|12.2 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|4032 x 3024
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Quad LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 120 кадров/c
|До 240 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (720p)
|240 кадров/c (1080p)
|Количество объективов
|1 (12.2 МП)
|1 (12 МП)
|Основной объектив
|- 12.2 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/3", Apple iSight Camera (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|- Эффект "боке"
|Примеры
|-
|Примеры фото Apple iPhone SE (2020) от DxOMark
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|7 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|3088 x 2320
|Апертура
|f/2.0
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|24 мм
|32 мм
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|1 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качества фото
103
Качества видео
Итоговая оценка камеры
101
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5.1
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|No
|Версия USB
|3.1
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|NFC
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM
|2
|1
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Да
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat
|15
|16
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Август 2020 года
|Апрель 2020 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2020 года
|Апрель 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|1.37 Вт/кг
|0.98 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.39 Вт/кг
|0.99 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (18 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
| - Смартфон
- Кабель Lightning
- Зарядное устройство
- Наушники EarPods (Lightning)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
Цены
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone SE (2020) более удачной покупкой.
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