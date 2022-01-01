Google Pixel 4a против Apple iPhone XS
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 3 августа 2020 года Google Pixel 4a с экраном 5.81" и чипом Qualcomm Snapdragon 730G, против 5.8-дюймового Apple iPhone XS, который имеет процессор Apple A12 Bionic и вышел на 23 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Google Pixel 4a
- Современный порт USB Type-C
- Более современная версия Bluetooth (v5.1)
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- Комплектуется на 482 мАч более емким аккумулятором – 3140 против 2658 мАч
- Имеет на 50% больше оперативной памяти: 6 ГБ против 4 ГБ
- На 21% выше максимальная яркость экрана (805 против 664 нит)
- Смартфон на 1 год и 11 месяцев новее
Причины выбрать Apple iPhone XS
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- Показывает на 65% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Камера имеет двукратное оптическое приближение
- Поддержка беспроводной зарядки Qi на 10 Вт
- Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Google
- Запись замедленной съемки в 240 FPS
- В 2 раза быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1118 и 560 баллов
Обзор
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Экран
|Тип
|OLED
|OLED
|Размер
|5.81 дюймов
|5.8 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|1125 x 2436 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|443 точек на дюйм
|458 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Да, Dolby Vision
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|83.3%
|82.9%
|Особенности
|- Always-On Display
|- DCI-P3
|Цветовой охват sRGB
|95.3%
|98.8%
|ШИМ (PWM)
|255 Гц
|240 Гц
|Время отклика
|6.2 мс
|4.4 мс
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|∞ Бесконечная
Дизайн и корпус
|Высота
|144 мм
|143.6 мм
|Ширина
|69.4 мм
|70.9 мм
|Толщина
|8.2 мм
|7.7 мм
|Вес
|143 грамма
|177 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|IP68
|Материал задней панели
|Пластик
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Металл
|Доступные цвета
|Просто черный
|Золотой, Серый, Серебристый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Нет
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 730G
|Apple A12 Bionic
|Макс. частота
|2200 МГц
|2490 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|6 (2 + 4)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 470 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 470 Gold (Cortex-A76)
|- 4 ядра по 1.6 ГГц: Tempest
- 2 ядра по 2.49 ГГц: Vortex
|Размер транзистора
|8 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 618
|Apple A12 Bionic GPU
|Частота GPU
|825 МГц
|1100 МГц
|FLOPS
|~422 Гфлопс
|~560 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|6 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|64, 256, 512 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|NVMe
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Бенчмарки
|CPU
|101186
|127267
|GPU
|79209
|196436
|Memory
|59587
|99161
|UX
|78244
|104297
|Total score
|319755
|527851
|Stability
|99%
|62%
|Graphics test
|6 FPS
|34 FPS
|Graphics score
|1003
|5753
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10 (С обновлением до Android 12)
|iOS 12 (С обновлением до iOS 15.2)
|Оболочка UI
|Stock Android
|-
|Размер системы из коробки
|15 ГБ
|11.8 ГБ
Батарея
|Объем
|3140 мАч
|2658 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|15 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Да, Qi (10 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 25 минут)
|Да (50% за 60 минут)
|Время полной зарядки
|1:27 ч.
|2:40 ч.
Тесты автономности
Камеры
|Матрица
|12.2 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|4000 x 3000
|Зум
|Цифровой
|Оптический, 2x
|Вспышка
|Dual LED
|Quad LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (1080p)
|240 кадров/c (1080p)
|Количество объективов
|1 (12.2 МП)
|2 (12 МП + 12 МП)
|Основной объектив
|- 12.2 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Apple iSight X (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|-
|- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|Примеры фото Google Pixel 4a от DxOMark
|-
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|7 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|3088 x 2316
|Апертура
|f/2.0
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|24 мм
|32 мм
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|1.12 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|SPP, PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, HDP, GAP, GAVDP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|No
|Версия USB
|3.1
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Да
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|15
|16
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Дата выхода
|Август 2020 года
|Сентябрь 2018 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2020 года
|Сентябрь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|1.37 Вт/кг
|0.99 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.39 Вт/кг
|0.99 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (18 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
| - iPhone XS
- USB-адаптер питания
- Кабель Lightning
- Наушники EarPods с коннектором Lightning
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone XS более удачной покупкой.
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