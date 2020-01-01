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Google Pixel 4a против Pixel 3 XL

Гугл Пиксель 4а
Google Pixel 4a
VS
Гугл Пиксель 3 XL
Google Pixel 3 XL

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 3 августа 2020 года Google Pixel 4a с экраном 5.81" и чипом Qualcomm Snapdragon 730, против 6.3-дюймового Google Pixel 3 XL, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 845 и вышел на 22 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Google Pixel 4a
  • На 93% выше максимальная яркость экрана (789 против 408 нит)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Смартфон на 1 год и 10 месяцев новее
  • Имеет на 50% больше оперативной памяти: 6 ГБ против 4 ГБ
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • Лучше лежит в руке - корпус на 7.3 мм уже
Причины выбрать Google Pixel 3 XL
  • Защита корпуса от воды по стандарту IPX8
  • Поддержка беспроводной зарядки Qi на 10 Вт
  • На 0.49" большая диагональ экрана
  • Показывает на 10% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Запись замедленной съемки в 240 FPS
  • На 18% выше плотность пикселей (522 vs 443 PPI)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Pixel 4a
vs
Pixel 3 XL

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED OLED
Размер 5.81 дюймов 6.3 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1440 x 2960 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 18.5:9
Плотность пикселей 443 точек на дюйм 522 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 83.3% 83.39%
Особенности - Always-On Display - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 95.3% 100%
ШИМ (PWM) 255 Гц 250 Гц
Время отклика 6.2 мс 15 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Pixel 4a +93%
789 нит
Pixel 3 XL
408 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 144 мм 158 мм
Ширина 69.4 мм 76.7 мм
Толщина 8.2 мм 7.9 мм
Вес 143 грамма 184 грамма
Водонепроницаемость Нет IPX8
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Просто черный Черный, Белый, Розовый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Pixel 4a
83.3%
Pixel 3 XL
83.39%

Производительность

Тестируем Гугл Пиксель 4а и Гугл Пиксель 3 XL в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 730 Qualcomm Snapdragon 845
Макс. частота 2200 МГц 2500 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (4 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 470 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 470 Gold (Cortex-A76)		 - 4 ядра по 1.5 ГГц: Kryo 385 Silver (Cortex-A55)
- 4 ядра по 2.8 ГГц: Kryo 385 Gold (Cortex-A75)
Кэш L3 - 2 МБ
Размер транзистора 8 нанометров 10 нанометров
Графика Adreno 618 Adreno 630
Частота GPU 500 МГц 710 МГц
FLOPS ~386 Гфлопс ~727 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти No No

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Pixel 4a +41%
552
Pixel 3 XL
391
Geekbench 5 (многоядерный)
Pixel 4a
1647
Pixel 3 XL +1%
1659
AnTuTu Benchmark 8
Pixel 4a
265521
Pixel 3 XL +10%
290858
Рейтинг AnTuTu (#166 и #143)

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 (С обновлением до Android 11) Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI Stock Android Stock Android
Размер системы из коробки 15 ГБ 13 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3140 мАч 3430 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да, Qi (10 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 25 минут) Да, Quick Charge 4 (50% за 35 минут)
Время полной зарядки 1:27 ч. 2:00 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Pixel 4a
11:48 ч.
Pixel 3 XL
н/д
Время просмотра видео
Pixel 4a
12:17 ч.
Pixel 3 XL
н/д
Время разговора (3G)
Pixel 4a
22:45 ч.
Pixel 3 XL
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Google Pixel 4a vs Google Pixel 3 XL
Основная камера
Матрица 12.2 мегапикселей 12.2 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4032 x 3024
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 120 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (720p)
Количество объективов 1 (12.2 МП) 1 (12.2 МП)
Основной объектив - 12.2 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 12.2 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Google Pixel 4a от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/1.8
Фокусное расстояние 24 мм 28 мм
Размер пикселя 1.12 микрон 1.4 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/3.2"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Pixel 4a
122
Pixel 3 XL
н/д
Качество видео
Pixel 4a
98
Pixel 3 XL
н/д
Итоговая оценка камеры
Pixel 4a
111
Pixel 3 XL
н/д

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 15 16
Поддержка 5G Нет -

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Pixel 4a +3%
86 дБ
Pixel 3 XL
83.6 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Август 2020 года Октябрь 2018 года
Дата начала продаж Октябрь 2020 года Ноябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.37 Вт/кг 1.39 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.39 Вт/кг 1.4 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (18 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность, программное обеспечение, коммуникации и звук - выбирайте Google Pixel 4a, а если автономность и корпус – то Google Pixel 3 XL.

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