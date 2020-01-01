Google Pixel 4a против Pixel 3 XL
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 3 августа 2020 года Google Pixel 4a с экраном 5.81" и чипом Qualcomm Snapdragon 730, против 6.3-дюймового Google Pixel 3 XL, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 845 и вышел на 22 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Google Pixel 4a
- На 93% выше максимальная яркость экрана (789 против 408 нит)
- Более современная версия Bluetooth (v5.1)
- Смартфон на 1 год и 10 месяцев новее
- Имеет на 50% больше оперативной памяти: 6 ГБ против 4 ГБ
- Более новая ОС: Android 11 против 10
- Наличие 2-х слотов для SIM-карт
- Лучше лежит в руке - корпус на 7.3 мм уже
Причины выбрать Google Pixel 3 XL
- Защита корпуса от воды по стандарту IPX8
- Поддержка беспроводной зарядки Qi на 10 Вт
- На 0.49" большая диагональ экрана
- Показывает на 10% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Запись замедленной съемки в 240 FPS
- На 18% выше плотность пикселей (522 vs 443 PPI)
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
79
72
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
55
52
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
71
79
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
56
56
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
84
75
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
67
64
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|OLED
|OLED
|Размер
|5.81 дюймов
|6.3 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|1440 x 2960 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|18.5:9
|Плотность пикселей
|443 точек на дюйм
|522 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|83.3%
|83.39%
|Особенности
|- Always-On Display
| - DCI-P3
- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|95.3%
|100%
|ШИМ (PWM)
|255 Гц
|250 Гц
|Время отклика
|6.2 мс
|15 мс
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|∞ Бесконечная
Дизайн и корпус
|Высота
|144 мм
|158 мм
|Ширина
|69.4 мм
|76.7 мм
|Толщина
|8.2 мм
|7.9 мм
|Вес
|143 грамма
|184 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|IPX8
|Материал задней панели
|Пластик
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Металл
|Доступные цвета
|Просто черный
|Черный, Белый, Розовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Да, сзади
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 730
|Qualcomm Snapdragon 845
|Макс. частота
|2200 МГц
|2500 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|8 (4 + 4)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 470 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 470 Gold (Cortex-A76)
|- 4 ядра по 1.5 ГГц: Kryo 385 Silver (Cortex-A55)
- 4 ядра по 2.8 ГГц: Kryo 385 Gold (Cortex-A75)
|Кэш L3
|-
|2 МБ
|Размер транзистора
|8 нанометров
|10 нанометров
|Графика
|Adreno 618
|Adreno 630
|Частота GPU
|500 МГц
|710 МГц
|FLOPS
|~386 Гфлопс
|~727 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|6 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 2.1
|Карта памяти
|No
|No
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Pixel 4a +41%
552
391
Geekbench 5 (многоядерный)
1647
Pixel 3 XL +1%
1659
AnTuTu Benchmark 8
265521
Pixel 3 XL +10%
290858
Рейтинг AnTuTu (#166 и #143)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10 (С обновлением до Android 11)
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|Stock Android
|Stock Android
|Размер системы из коробки
|15 ГБ
|13 ГБ
Батарея
|Объем
|3140 мАч
|3430 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Да, Qi (10 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 25 минут)
|Да, Quick Charge 4 (50% за 35 минут)
|Время полной зарядки
|1:27 ч.
|2:00 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
11:48 ч.
Время просмотра видео
12:17 ч.
Время разговора (3G)
22:45 ч.
Камеры
|Матрица
|12.2 мегапикселей
|12.2 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|4032 x 3024
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 120 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (1080p)
|240 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|1 (12.2 МП)
|1 (12.2 МП)
|Основной объектив
|- 12.2 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|- 12.2 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|Примеры фото Google Pixel 4a от DxOMark
|-
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.0
|f/1.8
|Фокусное расстояние
|24 мм
|28 мм
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|1.4 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|1/3.2"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
122
Качество видео
98
Итоговая оценка камеры
111
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5.1
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|1
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Да
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|15
|16
|Поддержка 5G
|Нет
|-
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Дата выхода
|Август 2020 года
|Октябрь 2018 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2020 года
|Ноябрь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|1.37 Вт/кг
|1.39 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.39 Вт/кг
|1.4 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (18 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность, программное обеспечение, коммуникации и звук - выбирайте Google Pixel 4a, а если автономность и корпус – то Google Pixel 3 XL.
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