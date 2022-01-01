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Google Pixel 5 против Apple iPhone 14 Pro

Гугл Пиксель 5
VS
Эпл Айфон 14 Про
Google Pixel 5
Apple iPhone 14 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 30 сентября 2020 года Google Pixel 5 с экраном 6" и чипом Qualcomm Snapdragon 765G, против 6.1-дюймового Apple iPhone 14 Pro, который имеет процессор Apple A16 Bionic и вышел на 24 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Google Pixel 5
  • Комплектуется на 880 мАч более емким аккумулятором – 4080 против 3200 мАч
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Имеет на 33% больше оперативной памяти: 8 ГБ против 6 ГБ
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против NVMe
  • Функция реверсивной зарядки
  • Процессор имеет на 2 ядра больше
  • Весит на 55 граммов меньше
Причины выбрать Apple iPhone 14 Pro
  • Показывает в 2.5 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 159% выше максимальная яркость экрана (1790 против 692 нит)
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 14% лучшая автономность (36:11 vs 31:37 часов)
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Google
  • Смартфон на 2 года новее
  • Использует более быструю память LPDDR5
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Pixel 5
vs
iPhone 14 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED OLED
Размер 6 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1179 x 2556 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 432 точек на дюйм 460 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 120 Гц
Макс. заявленная яркость 700 нит 1000 нит
Макс. заявленная яркость в HDR - 1600 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, Dolby Vision
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6 Ceramic Shield
Соотношение экрана к корпусу 85.9% 87%
Особенности - Always-On Display - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 97.4% 99.8%
ШИМ (PWM) 367 Гц 240 Гц
Время отклика 5 мс 1 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Pixel 5
692 нит
iPhone 14 Pro +159%
1790 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 144.7 мм 147.5 мм
Ширина 70.4 мм 71.5 мм
Толщина 8 мм 7.85 мм
Вес 151 грамм 206 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP68
Материал задней панели Металл Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Мятный Графитовый, Серебристый, Фиолетовый, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Нет
Соотношение экрана к корпусу
Pixel 5
85.9%
iPhone 14 Pro +1%
87%

Производительность

Тестируем Гугл Пиксель 5 и Эпл Айфон 14 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 765G Apple A16 Bionic
Макс. частота 2400 МГц 3460 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 1 + 6) 6 (2 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 475 Silver (Cortex-A55)
- 1 ядро по 2.2 ГГц: Kryo 475 Gold (Cortex-A76)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 475 Prime (Cortex-A76)		 - 4 ядра по 2.02 ГГц: Sawtooth
- 2 ядра по 3.46 ГГц: Everest
Размер транзистора 7 нанометров 4 нанометра
Графика Adreno 620 Apple GPU
Частота GPU 750 МГц -
FLOPS ~700 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 2133 МГц -
Количество каналов 2 4
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128, 256, 512, 1024 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 NVMe
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Pixel 5
600
iPhone 14 Pro +208%
1850
Geekbench 5 (многоядерный)
Pixel 5
1806
iPhone 14 Pro +194%
5307
AnTuTu Benchmark 9
Pixel 5
388986
iPhone 14 Pro +147%
961338
CPU 102395 242087
GPU 105316 419508
Memory 74762 162089
UX 106676 144728
Total score 388986 961338
3DMark Wild Life Performance
Pixel 5
1084
iPhone 14 Pro +810%
9862
Stability 89% 79%
Graphics test 6 FPS 59 FPS
Graphics score 1084 9862
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 (С обновлением до Android 13) iOS 16
Оболочка UI Stock Android -
Размер системы из коробки 16.6 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4080 мАч 3200 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 23 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (12 Вт) Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Да Нет
Быстрая зарядка Да (30% за 30 минут) Да (60% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:45 ч. 1:41 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 10:13 ч. 12:35 ч.
Просмотр видео 15:02 ч. 15:45 ч.
Игры 05:40 ч. 06:03 ч.
Режим ожидания 104 ч. 120 ч.
Общая автономность
Pixel 5
31:37 ч.
iPhone 14 Pro +14%
36:11 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Google Pixel 5 vs Apple iPhone 14 Pro
Основная камера
Матрица 12.2 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 4290 x 2800 8000 x 6000
Зум Цифровой Оптический, 3x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 107° 120°
Количество объективов 2 (12.2 МП + 16 МП) 4 (48 МП + 12 МП + 12 МП + 0 МП)
Основной объектив - 12.2 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/1.28"
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.8
- Фокусное расстояние: 77 мм
- Сенсор: 1/3.5"
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55"
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
Времяпролетный объектив - Да
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Google Pixel 5 от DxOMark Примеры фото Apple iPhone 14 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 4032 x 3024
Апертура f/2.0 f/1.9
Фокусное расстояние 24 мм 23 мм
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора CMOS -
Размер сенсора 1/4.0" 1/3.6"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Pixel 5
129
iPhone 14 Pro +11%
143
Качество видео
Pixel 5
107
iPhone 14 Pro +39%
149
Итоговая оценка камеры
Pixel 5
120
iPhone 14 Pro +22%
146

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.3
Функции Bluetooth LE, A2DP LE
Тип USB USB Type-C -
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 1 1
Тип SIM Nano Nano
Поддержка eSIM* Да Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 15 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Pixel 5 +3%
91.9 дБ
iPhone 14 Pro
89.5 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Сентябрь 2020 года Сентябрь 2022 года
Дата начала продаж Октябрь 2020 года Сентябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.96 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.39 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C - Lightning
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone 14 Pro более удачной покупкой.

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