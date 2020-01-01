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Google Pixel 5 против Apple iPhone SE (2020)

Гугл Пиксель 5
Google Pixel 5
VS
Эпл Айфон SE (2020)
Apple iPhone SE (2020)

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 30 сентября 2020 года Google Pixel 5 с экраном 6" и чипом Qualcomm Snapdragon 765G, против 4.7-дюймового Apple iPhone SE (2020), который имеет процессор Apple A13 Bionic и вышел на 5 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Google Pixel 5
  • Комплектуется на 2259 мАч более емким аккумулятором – 4080 против 1821 мАч
  • Имеет в 2.7 раза больше оперативной памяти: 8 ГБ против 3 ГБ
  • На 1.3" большая диагональ экрана
  • Тонкие рамки – на 20.5% выше полезная площадь экрана
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Современный порт USB Type-C
  • На 33% выше плотность пикселей (432 vs 326 PPI)
  • Защита корпуса по стандарту IP68
  • Использует более быструю память LPDDR4X 2133 МГц
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • OLED экран (против IPS LCD у конкурента)
Причины выбрать Apple iPhone SE (2020)
  • Показывает на 45% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • В 2.2 раза быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (1341 и 612 баллов)
  • Поддержка технологии Dolby Atmos

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Google Pixel 5 и Apple iPhone SE (2020)

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED IPS LCD
Размер 6 дюймов 4.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 750 x 1334 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 16:9
Плотность пикселей 432 точек на дюйм 326 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 85.9% 65.4%
Особенности - Always-On Display -

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Pixel 5
н/д
iPhone SE (2020)
670 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 144.7 мм 138.4 мм
Ширина 70.4 мм 67.3 мм
Толщина 8 мм 7.3 мм
Вес 144.7 граммов 148 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP67
Материал задней панели Металл Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Мятный Черный, Белый, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Pixel 5 +31%
85.9%
iPhone SE (2020)
65.4%

Производительность

Тестируем Гугл Пиксель 5 и Эпл Айфон SE (2020) в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 765G Apple A13 Bionic
Архитектура 1 ядро по 2.4 ГГц (Kryo 475 Prime), 1 ядро по 2.2 ГГц (Kryo 475 Gold), 6 ядер по 1.8 ГГц (Kryo 475 Silver) 2 ядра по 2.65 ГГц (Lightning ), 4 ядра по 1.8 ГГц(Thunder)
CPU ядер 8 6
Частота 2400 МГц 2650 МГц
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 620 Apple GPU
GPU-ядер - 4
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 2133 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 NVMe
Карта памяти No No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Pixel 5
612
iPhone SE (2020) +119%
1341
Geekbench 5 (многоядерный)
Pixel 5
1845
iPhone SE (2020) +89%
3486
AnTuTu Benchmark 8
Pixel 5
330932
iPhone SE (2020) +45%
478679

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 iOS 13 (С обновлением до iOS 14)
Оболочка UI Stock Android -
Размер системы из коробки - 8.4 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4080 мАч 1821 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:45 ч. 2:32 ч.
Быстрая зарядка Да (50% за 40 минут) Да (55% за 60 минут)
Беспроводная зарядка Да Да, Qi (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Да Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Pixel 5
н/д
iPhone SE (2020)
13:39 ч.
Время просмотра видео
Pixel 5
н/д
iPhone SE (2020)
8:56 ч.
Время разговора (3G)
Pixel 5
н/д
iPhone SE (2020)
10:07 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Google Pixel 5 vs Apple iPhone SE (2020)
Основная камера
Матрица 12.2 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4290 x 2800 4032 x 3024
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Quad LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 107° -
Количество объективов 2 (12.2 МП + 16 MP) 1 (12 МП)
Основной объектив - 12.2 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Сенсор: 1/2.55" (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/3", Apple iSight Camera (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
Примеры - Примеры фото Apple iPhone SE (2020) от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 7 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3088 x 2320
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние 24 мм 32 мм
Размер пикселя 1.12 микрон 1 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/4.0" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
Качества видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 1 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Да Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 15 16

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Да

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2020 года Апрель 2020 года
Дата начала продаж Октябрь 2020 года Апрель 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.96 Вт/кг 0.98 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.39 Вт/кг 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель Lightning
- Зарядное устройство
- Наушники EarPods (Lightning)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, батарея, камера и корпус - выбирайте Google Pixel 5, а если производительность, программное обеспечение и звук – то Apple iPhone SE (2020).

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