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Google Pixel 5 против Apple iPhone SE (2022)

Гугл Пиксель 5
VS
Эпл Айфон SE (2022)
Google Pixel 5
Apple iPhone SE (2022)

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 30 сентября 2020 года Google Pixel 5 с экраном 6" и чипом Qualcomm Snapdragon 765G, против 4.7-дюймового Apple iPhone SE (2022), который имеет процессор Apple A15 Bionic и вышел на 18 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Google Pixel 5
  • Комплектуется на 2062 мАч более емким аккумулятором – 4080 против 2018 мАч
  • На 1.3" большая диагональ экрана
  • Тонкие рамки – на 20.5% выше полезная площадь экрана
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 8 ГБ против 4 ГБ
  • На 23% лучшая автономность (31:36 vs 25:41 часов)
  • На 33% выше плотность пикселей (432 vs 326 PPI)
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • На 8% выше максимальная яркость экрана (693 против 642 нит)
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • OLED экран (против IPS LCD у конкурента)
Причины выбрать Apple iPhone SE (2022)
  • Показывает на 84% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Google
  • Смартфон на 1 год и 6 месяцев новее
  • В 2.9 раза быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1713 и 600 баллов
  • Более энергоэффективный CPU – Apple A15 Bionic
  • Поддержка технологии Dolby Atmos

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Pixel 5
vs
iPhone SE (2022)

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED IPS LCD
Размер 6 дюймов 4.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 750 x 1334 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 16:9
Плотность пикселей 432 точек на дюйм 326 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 700 нит 625 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, Dolby Vision
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 85.9% 65.4%
Особенности - Always-On Display - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 97.4% 99.9%
ШИМ (PWM) 367 Гц -
Время отклика 5 мс 38 мс
Контрастность ∞ Бесконечная 1655:1
Реальная пиковая яркость (авто)
Pixel 5 +8%
693 нит
iPhone SE (2022)
642 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 144.7 мм 138.4 мм
Ширина 70.4 мм 67.3 мм
Толщина 8 мм 7.3 мм
Вес 151 грамм 144 грамма
Водонепроницаемость IP68 IP67
Материал задней панели Металл Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Мятный Белый, Черный, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Pixel 5 +31%
85.9%
iPhone SE (2022)
65.4%

Производительность

Тестируем Гугл Пиксель 5 и Эпл Айфон SE (2022) в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 765G Apple A15 Bionic
Макс. частота 2400 МГц 3223 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 1 + 6) 6 (2 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 475 Silver (Cortex-A55)
- 1 ядро по 2.2 ГГц: Kryo 475 Gold (Cortex-A76)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 475 Prime (Cortex-A76)		 - 4 ядра по 2.02 ГГц: Blizzard
- 2 ядра по 3.24 ГГц: Avalanche
Размер транзистора 7 нанометров 5 нанометров
Графика Adreno 620 Apple GPU
Частота GPU 750 МГц 1200 МГц
FLOPS ~700 Гфлопс -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Pixel 5
600
iPhone SE (2022) +186%
1713
Geekbench 5 (многоядерный)
Pixel 5
1817
iPhone SE (2022) +155%
4628
AnTuTu Benchmark 9
Pixel 5
385504
iPhone SE (2022) +84%
710840
CPU 102395 189244
GPU 105316 269834
Memory 74762 129820
UX 106676 127582
Total score 385504 710840
3DMark Wild Life Performance
Pixel 5
1084
iPhone SE (2022) +643%
8059
Пиковая температура корпуса 38.6 °C 46.2 °C
Stability 89% 72%
Graphics test 6 FPS 48 FPS
Graphics score 1084 8059
Источники: 3DMark [3], [4]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 NVMe
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 (С обновлением до Android 13) iOS 15.3 (С обновлением до iOS 16.4)
Оболочка UI Stock Android -
Размер системы из коробки 16.6 ГБ 12 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4080 мАч 2018 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (12 Вт) Да
Реверсивная зарядка Да Нет
Быстрая зарядка Да (30% за 30 минут) Да (61% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:45 ч. 1:18 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 10:13 ч. 09:55 ч.
Просмотр видео 15:02 ч. 08:38 ч.
Игры 05:39 ч. 03:26 ч.
Режим ожидания 104 ч. 93 ч.
Общая автономность
Pixel 5 +23%
31:36 ч.
iPhone SE (2022)
25:41 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Google Pixel 5 vs Apple iPhone SE (2022)
Основная камера
Матрица 12.2 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4290 x 2800 4032 x 3024
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Quad LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 107° -
Количество объективов 2 (12.2 МП + 16 МП) 1 (12 МП)
Основной объектив - 12.2 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Google Pixel 5 от DxOMark Примеры фото Apple iPhone SE (2022) от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 7 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3088 x 2320
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние 24 мм -
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора CMOS -
Размер сенсора 1/4.0" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE
Тип USB USB Type-C -
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 1 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Да Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 15 -
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Pixel 5 +7%
91.9 дБ
iPhone SE (2022)
85.9 дБ

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2020 года Март 2022 года
Дата начала продаж Октябрь 2020 года Март 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.96 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.39 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель Lightning на USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone SE (2022) более удачной покупкой.

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