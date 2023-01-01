Google Pixel 5 против Apple iPhone SE (2022)
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 30 сентября 2020 года Google Pixel 5 с экраном 6" и чипом Qualcomm Snapdragon 765G, против 4.7-дюймового Apple iPhone SE (2022), который имеет процессор Apple A15 Bionic и вышел на 18 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Google Pixel 5
- Комплектуется на 2062 мАч более емким аккумулятором – 4080 против 2018 мАч
- На 1.3" большая диагональ экрана
- Тонкие рамки – на 20.5% выше полезная площадь экрана
- Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
- Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 8 ГБ против 4 ГБ
- На 23% лучшая автономность (31:36 vs 25:41 часов)
- На 33% выше плотность пикселей (432 vs 326 PPI)
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- На 8% выше максимальная яркость экрана (693 против 642 нит)
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- OLED экран (против IPS LCD у конкурента)
Причины выбрать Apple iPhone SE (2022)
- Показывает на 84% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Поддержка стандарта Wi-Fi 6
- Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Google
- Смартфон на 1 год и 6 месяцев новее
- В 2.9 раза быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1713 и 600 баллов
- Более энергоэффективный CPU – Apple A15 Bionic
- Поддержка технологии Dolby Atmos
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
75
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
40
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
73
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
63
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
71
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
62
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|OLED
|IPS LCD
|Размер
|6 дюймов
|4.7 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|750 x 1334 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|16:9
|Плотность пикселей
|432 точек на дюйм
|326 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|60 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|700 нит
|625 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, Dolby Vision
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 6
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|85.9%
|65.4%
|Особенности
|- Always-On Display
|- DCI-P3
|Цветовой охват sRGB
|97.4%
|99.9%
|ШИМ (PWM)
|367 Гц
|-
|Время отклика
|5 мс
|38 мс
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|1655:1
Дизайн и корпус
|Высота
|144.7 мм
|138.4 мм
|Ширина
|70.4 мм
|67.3 мм
|Толщина
|8 мм
|7.3 мм
|Вес
|151 грамм
|144 грамма
|Водонепроницаемость
|IP68
|IP67
|Материал задней панели
|Металл
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Мятный
|Белый, Черный, Красный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 765G
|Apple A15 Bionic
|Макс. частота
|2400 МГц
|3223 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 1 + 6)
|6 (2 + 4)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 475 Silver (Cortex-A55)
- 1 ядро по 2.2 ГГц: Kryo 475 Gold (Cortex-A76)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 475 Prime (Cortex-A76)
|- 4 ядра по 2.02 ГГц: Blizzard
- 2 ядра по 3.24 ГГц: Avalanche
|Размер транзистора
|7 нанометров
|5 нанометров
|Графика
|Adreno 620
|Apple GPU
|Частота GPU
|750 МГц
|1200 МГц
|FLOPS
|~700 Гфлопс
|-
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
600
iPhone SE (2022) +186%
1713
Geekbench 5 (многоядерный)
1817
iPhone SE (2022) +155%
4628
|CPU
|102395
|189244
|GPU
|105316
|269834
|Memory
|74762
|129820
|UX
|106676
|127582
|Total score
|385504
|710840
|Пиковая температура корпуса
|38.6 °C
|46.2 °C
|Stability
|89%
|72%
|Graphics test
|6 FPS
|48 FPS
|Graphics score
|1084
|8059
Память
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|-
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|64, 128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|NVMe
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11 (С обновлением до Android 13)
|iOS 15.3 (С обновлением до iOS 16.4)
|Оболочка UI
|Stock Android
|-
|Размер системы из коробки
|16.6 ГБ
|12 ГБ
Батарея
|Объем
|4080 мАч
|2018 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|20 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (12 Вт)
|Да
|Реверсивная зарядка
|Да
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (30% за 30 минут)
|Да (61% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:45 ч.
|1:18 ч.
|Веб-серфинг
|10:13 ч.
|09:55 ч.
|Просмотр видео
|15:02 ч.
|08:38 ч.
|Игры
|05:39 ч.
|03:26 ч.
|Режим ожидания
|104 ч.
|93 ч.
Камеры
|Матрица
|12.2 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4290 x 2800
|4032 x 3024
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Quad LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (1080p)
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|107°
|-
|Количество объективов
|2 (12.2 МП + 16 МП)
|1 (12 МП)
|Основной объектив
|- 12.2 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|Примеры фото Google Pixel 5 от DxOMark
|Примеры фото Apple iPhone SE (2022) от DxOMark
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|7 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|3088 x 2320
|Апертура
|f/2.0
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|24 мм
|-
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|-
|Тип сенсора
|CMOS
|-
|Размер сенсора
|1/4.0"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
Pixel 5 +1%
129
128
Качество видео
107
iPhone SE (2022) +2%
109
Итоговая оценка камеры
Pixel 5 +2%
120
118
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|-
|Версия USB
|3.1
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|1
|1
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|-
|Поддержка eSIM*
|Да
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|15
|-
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Дата выхода
|Сентябрь 2020 года
|Март 2022 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2020 года
|Март 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.96 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|1.39 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
| - Смартфон
- Кабель Lightning на USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone SE (2022) более удачной покупкой.
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