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Google Pixel 5 против Apple iPhone XR

Гугл Пиксель 5
Google Pixel 5
VS
Эпл Айфон XR
Apple iPhone XR

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 30 сентября 2020 года Google Pixel 5 с экраном 6" и чипом Qualcomm Snapdragon 765G, против 6.1-дюймового Apple iPhone XR, который имеет процессор Apple A12 Bionic и вышел на 25 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Google Pixel 5
  • Имеет в 2.7 раза больше оперативной памяти: 8 ГБ против 3 ГБ
  • Комплектуется на 1138 мАч более емким аккумулятором – 4080 против 2942 мАч
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Современный порт USB Type-C
  • На 33% выше плотность пикселей (432 vs 326 PPI)
  • Защита корпуса по стандарту IP68
  • Смартфон на 2 года и 1 месяц новее
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Тонкие рамки – на 6.9% выше полезная площадь экрана
  • OLED экран (против IPS LCD у конкурента)
Причины выбрать Apple iPhone XR
  • Показывает на 27% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • На 86% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (1136 и 612 баллов)
  • Поддержка технологии Dolby Atmos

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Google Pixel 5 и Apple iPhone XR

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED IPS LCD
Размер 6 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 828 x 1792 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 432 точек на дюйм 326 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 85.9% 79%
Особенности - Always-On Display -

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Pixel 5
н/д
iPhone XR
707 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 144.7 мм 150.9 мм
Ширина 70.4 мм 75.7 мм
Толщина 8 мм 8.3 мм
Вес 144.7 граммов 194 грамма
Водонепроницаемость IP68 IP67
Материал задней панели Металл Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Мятный Синий, Черный, Белый, Красный, Желтый, Оранжевый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Pixel 5 +9%
85.9%
iPhone XR
79%

Производительность

Тестируем Гугл Пиксель 5 и Эпл Айфон XR в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 765G Apple A12 Bionic
Архитектура 1 ядро по 2.4 ГГц (Kryo 475 Prime), 1 ядро по 2.2 ГГц (Kryo 475 Gold), 6 ядер по 1.8 ГГц (Kryo 475 Silver) 2 ядра по 2.49 ГГц (Vortex), 4 ядра по 1.59 ГГц (Tempest)
CPU ядер 8 6
Частота 2400 МГц 2490 МГц
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 620 Apple GPU
GPU-ядер - 4
Частота GPU - 1100 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 NVMe
Карта памяти No No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Pixel 5
612
iPhone XR +86%
1136
Geekbench 5 (многоядерный)
Pixel 5
1845
iPhone XR +22%
2255
AnTuTu Benchmark 8
Pixel 5
330932
iPhone XR +27%
421197

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 iOS 12 (С обновлением до iOS 14)
Оболочка UI Stock Android -
Размер системы из коробки - 11.1 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4080 мАч 2942 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:45 ч. 1:43 ч.
Быстрая зарядка Да (50% за 40 минут) Да (50% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Да Да, Qi (10 Вт)
Реверсивная зарядка Да Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Pixel 5
н/д
iPhone XR
13:04 ч.
Время просмотра видео
Pixel 5
н/д
iPhone XR
15:08 ч.
Время разговора (3G)
Pixel 5
н/д
iPhone XR
15:03 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Google Pixel 5 vs Apple iPhone XR
Основная камера
Матрица 12.2 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4290 x 2800 4000 x 3000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Quad LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 107° -
Количество объективов 2 (12.2 МП + 16 MP) 1 (12 МП)
Основной объектив - 12.2 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Сенсор: 1/2.55" (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Apple iSight X (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 7 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3088 x 2316
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние 24 мм 32 мм
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/4.0" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
Pixel 5
н/д
iPhone XR
103
Качества видео
Pixel 5
н/д
iPhone XR
96
Итоговая оценка камеры
Pixel 5
н/д
iPhone XR
101

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 1 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Да Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 15 20

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Голос
Pixel 5
н/д
iPhone XR
77.4 дБ
Музыка
Pixel 5
н/д
iPhone XR
75.6 дБ
Звонок
Pixel 5
н/д
iPhone XR
80.1 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Сентябрь 2020 года Сентябрь 2018 года
Дата начала продаж Октябрь 2020 года Октябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.96 Вт/кг 0.99 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.39 Вт/кг 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон Apple iPhone XR
- USB-адаптер питания
- Кабель Lightning
- Наушники EarPods с коннектором Lightning
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, батарея, камера и корпус - выбирайте Google Pixel 5, а если производительность, программное обеспечение и звук – то Apple iPhone XR.

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