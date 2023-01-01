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Google Pixel 5 против Apple iPhone XS Max

Гугл Пиксель 5
VS
Эпл Айфон ХС Макс
Google Pixel 5
Apple iPhone XS Max

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 30 сентября 2020 года Google Pixel 5 с экраном 6" и чипом Qualcomm Snapdragon 765G, против 6.5-дюймового Apple iPhone XS Max, который имеет процессор Apple A12 Bionic и вышел на 25 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Google Pixel 5
  • Комплектуется на 906 мАч более емким аккумулятором – 4080 против 3174 мАч
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 8 ГБ против 4 ГБ
  • Современный порт USB Type-C
  • На 24% лучшая автономность (31:36 vs 25:24 часов)
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Смартфон на 2 года и 1 месяц новее
Причины выбрать Apple iPhone XS Max
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Показывает на 38% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 0.5" большая диагональ экрана
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Google
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • На 85% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1108 и 600 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Pixel 5
vs
iPhone XS Max

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED OLED
Размер 6 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1242 x 2688 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.4:9
Плотность пикселей 432 точек на дюйм 456 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 700 нит 625 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, Dolby Vision
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 85.9% 85.41%
Особенности - Always-On Display - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 97.4% 98.8%
ШИМ (PWM) 367 Гц 240 Гц
Время отклика 5 мс 11.2 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Pixel 5 +5%
693 нит
iPhone XS Max
657 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 144.7 мм 157.5 мм
Ширина 70.4 мм 77.4 мм
Толщина 8 мм 7.7 мм
Вес 151 грамм 208 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP68
Материал задней панели Металл Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Мятный Золотой, Серый, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Нет
Соотношение экрана к корпусу
Pixel 5 +1%
85.9%
iPhone XS Max
85.41%

Производительность

Тестируем Гугл Пиксель 5 и Эпл Айфон ХС Макс в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 765G Apple A12 Bionic
Макс. частота 2400 МГц 2490 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 1 + 6) 6 (2 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 475 Silver (Cortex-A55)
- 1 ядро по 2.2 ГГц: Kryo 475 Gold (Cortex-A76)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 475 Prime (Cortex-A76)		 - 4 ядра по 1.6 ГГц: Tempest
- 2 ядра по 2.49 ГГц: Vortex
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 620 Apple A12 Bionic GPU
Частота GPU 750 МГц 1100 МГц
FLOPS ~700 Гфлопс ~560 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Pixel 5
600
iPhone XS Max +85%
1108
Geekbench 5 (многоядерный)
Pixel 5
1817
iPhone XS Max +57%
2845
AnTuTu Benchmark 9
Pixel 5
385504
iPhone XS Max +38%
530717
CPU 102395 145567
GPU 105316 170450
Memory 74762 100025
UX 106676 112820
Total score 385504 530717
3DMark Wild Life Performance
Pixel 5
1084
iPhone XS Max +428%
5720
Пиковая температура корпуса 38.6 °C 45.2 °C
Stability 89% 66%
Graphics test 6 FPS 34 FPS
Graphics score 1084 5720
Источники: 3DMark [3], [4]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 64, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 NVMe
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 (С обновлением до Android 13) iOS 12 (С обновлением до iOS 16.4)
Оболочка UI Stock Android -
Размер системы из коробки 16.6 ГБ 16 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4080 мАч 3174 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (12 Вт) Да, Qi (10 Вт)
Реверсивная зарядка Да Нет
Быстрая зарядка Да (30% за 30 минут) Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:45 ч. 03:29 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 10:13 ч. 09:13 ч.
Просмотр видео 15:02 ч. 10:50 ч.
Игры 05:39 ч. 04:41 ч.
Режим ожидания 104 ч. 80 ч.
Общая автономность
Pixel 5 +24%
31:36 ч.
iPhone XS Max
25:24 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Google Pixel 5 vs Apple iPhone XS Max
Основная камера
Матрица 12.2 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4290 x 2800 4032 x 3024
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка LED Quad LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 107° -
Количество объективов 2 (12.2 МП + 16 МП) 2 (12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 12.2 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.5", Apple iSight X (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Google Pixel 5 от DxOMark Примеры фото Apple iPhone XS Max от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 7 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3088 x 2316
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние 24 мм 32 мм
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/4.0" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Pixel 5 +17%
129
iPhone XS Max
110
Качество видео
Pixel 5 +11%
107
iPhone XS Max
96
Итоговая оценка камеры
Pixel 5 +14%
120
iPhone XS Max
105

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP SPP, PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HFP, HDP, GAP, GAVDP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 1 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Да Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 15 16
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Pixel 5 +19%
91.9 дБ
iPhone XS Max
77.2 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Сентябрь 2020 года Сентябрь 2018 года
Дата начала продаж Октябрь 2020 года Сентябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.96 Вт/кг 0.99 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.39 Вт/кг 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя		 - Адаптер питания
- Кабель Lightning
- Зарядное устройство
- Наушники EarPods
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, автономность и коммуникации - выбирайте Google Pixel 5, а если производительность, программное обеспечение и звук – то Apple iPhone XS Max.

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