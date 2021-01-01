Главная > Сравнение смартфонов > Pixel 5 vs Zenfone 6 ZS630KL – что лучше выбрать?

Google Pixel 5 против ASUS Zenfone 6 ZS630KL

Гугл Пиксель 5
VS
Асус Зенфон 6
Google Pixel 5
ASUS Zenfone 6 ZS630KL

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 30 сентября 2020 года Google Pixel 5 с экраном 6" и чипом Qualcomm Snapdragon 765G, против 6.4-дюймового ASUS Zenfone 6 ZS630KL, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 855 и вышел на 16 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Google Pixel 5
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
  • На 53% выше максимальная яркость экрана (706 против 462 нит)
  • Поддержка беспроводной зарядки на 12 Вт
  • Смартфон на 1 год и 4 месяца новее
  • OLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Поддержка функции eSIM
Причины выбрать ASUS Zenfone 6 ZS630KL
  • Комплектуется на 920 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4080 мАч
  • На 20% лучшая автономность (112 vs 93 часов)
  • Показывает на 37% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 2 ГБ
  • На 0.4" большая диагональ экрана
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • На 23% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 752 и 612 баллов
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Pixel 5
vs
Zenfone 6 ZS630KL

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED IPS LCD
Размер 6 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2280 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 432 точек на дюйм 403 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6 Corning Gorilla Glass 6
Соотношение экрана к корпусу 85.9% 83.8%
Особенности - Always-On Display - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 97.4% 98.7%
ШИМ (PWM) 367 Гц 2404 Гц
Время отклика 5 мс 34.8 мс
Контрастность ∞ Бесконечная 1835:1
Максимальная яркость
Pixel 5 +53%
706 нит
Zenfone 6 ZS630KL
462 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 144.7 мм 159.1 мм
Ширина 70.4 мм 75.4 мм
Толщина 8 мм 8.4 мм
Вес 151 грамм 190 граммов
Водонепроницаемость IP68 Нет
Материал задней панели Металл Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Мятный Черный, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Pixel 5 +3%
85.9%
Zenfone 6 ZS630KL
83.8%

Производительность

Тестируем Гугл Пиксель 5 и Асус Зенфон 6 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 765G Qualcomm Snapdragon 855
Макс. частота 2400 МГц 2840 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 1 + 6) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 475 Silver (Cortex-A55)
- 1 ядро по 2.2 ГГц: Kryo 475 Gold (Cortex-A76)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 475 Prime (Cortex-A76)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
Кэш L3 - 2 МБ
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 620 Adreno 640
Частота GPU 750 МГц 585 МГц
FLOPS ~582 Гфлопс ~899 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 2 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Pixel 5
612
Zenfone 6 ZS630KL +23%
752
Geekbench 5 (многоядерный)
Pixel 5
1855
Zenfone 6 ZS630KL +45%
2699
AnTuTu Benchmark 8
Pixel 5
331712
Zenfone 6 ZS630KL +37%
453450

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 9.0 (С обновлением до Android 11)
Оболочка UI Stock Android Zen UI
Размер системы из коробки 16.6 ГБ 15 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4080 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (12 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да Да
Быстрая зарядка Да (30% за 30 минут) Да, Quick Charge 4.0 (50% за 40 минут)
Время полной зарядки 1:45 ч. 2:15 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Pixel 5
12:41 ч.
Zenfone 6 ZS630KL +24%
15:42 ч.
Время просмотра видео
Pixel 5
15:33 ч.
Zenfone 6 ZS630KL +5%
16:07 ч.
Время разговора (3G)
Pixel 5
25:54 ч.
Zenfone 6 ZS630KL +42%
36:22 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Google Pixel 5 vs ASUS Zenfone 6 ZS630KL
Основная камера
Матрица 12.2 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 4290 x 2800 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 107° 125°
Количество объективов 2 (12.2 МП + 16 МП) 2 (48 МП + 13 МП)
Основной объектив - 12.2 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX486 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 11 мм
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Google Pixel 5 от DxOMark Примеры фото ASUS Zenfone 6 ZS630KL от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей -
Разрешение фото 3264 x 2448 -
Апертура f/2.0 -
Фокусное расстояние 24 мм -
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора CMOS -
Размер сенсора 1/4.0" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS -

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Pixel 5 +21%
129
Zenfone 6 ZS630KL
107
Качество видео
Итоговая оценка камеры
Pixel 5 +15%
120
Zenfone 6 ZS630KL
104

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP PBAP/PAB, OPP, MAP, HSP, HFP, HDP, GAP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 15 18
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Pixel 5 +8%
91.9 дБ
Zenfone 6 ZS630KL
84.8 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Сентябрь 2020 года Май 2019 года
Дата начала продаж Октябрь 2020 года Май 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.96 Вт/кг 1.57 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.39 Вт/кг 0.98 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники Asus ZenEar Pro с микрофоном
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, коммуникации и корпус - выбирайте Google Pixel 5, а если производительность, автономность и звук – то ASUS Zenfone 6 ZS630KL.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Samsung Galaxy S21 Plus и Google Pixel 5
2. Apple iPhone 11 Pro и Google Pixel 5
3. Samsung Galaxy S20 Ultra и Google Pixel 5
4. Samsung Galaxy S20 FE и Google Pixel 5
5. OnePlus 8 и Google Pixel 5
6. Samsung Galaxy A71 и ASUS Zenfone 6 ZS630KL
7. OnePlus 7 и ASUS Zenfone 6 ZS630KL
8. OnePlus 7T и ASUS Zenfone 6 ZS630KL
9. Asus ROG Phone 2 ZS660KL и ASUS Zenfone 6 ZS630KL

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях