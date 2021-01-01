Google Pixel 5 против ASUS Zenfone 6 ZS630KL
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 30 сентября 2020 года Google Pixel 5 с экраном 6" и чипом Qualcomm Snapdragon 765G, против 6.4-дюймового ASUS Zenfone 6 ZS630KL, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 855 и вышел на 16 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Google Pixel 5
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
- Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
- На 53% выше максимальная яркость экрана (706 против 462 нит)
- Поддержка беспроводной зарядки на 12 Вт
- Смартфон на 1 год и 4 месяца новее
- OLED экран (против IPS LCD у конкурента)
- Поддержка функции eSIM
Причины выбрать ASUS Zenfone 6 ZS630KL
- Комплектуется на 920 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4080 мАч
- На 20% лучшая автономность (112 vs 93 часов)
- Показывает на 37% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 2 ГБ
- На 0.4" большая диагональ экрана
- Запись замедленной съемки в 480 FPS
- На 23% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 752 и 612 баллов
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
61
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
77
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
69
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
73
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|OLED
|IPS LCD
|Размер
|6 дюймов
|6.4 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|1080 x 2280 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|432 точек на дюйм
|403 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 6
|Corning Gorilla Glass 6
|Соотношение экрана к корпусу
|85.9%
|83.8%
|Особенности
|- Always-On Display
| - DCI-P3
- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|97.4%
|98.7%
|ШИМ (PWM)
|367 Гц
|2404 Гц
|Время отклика
|5 мс
|34.8 мс
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|1835:1
Дизайн и корпус
|Высота
|144.7 мм
|159.1 мм
|Ширина
|70.4 мм
|75.4 мм
|Толщина
|8 мм
|8.4 мм
|Вес
|151 грамм
|190 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|Нет
|Материал задней панели
|Металл
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Мятный
|Черный, Серебристый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Да, сзади
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 765G
|Qualcomm Snapdragon 855
|Макс. частота
|2400 МГц
|2840 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 1 + 6)
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 475 Silver (Cortex-A55)
- 1 ядро по 2.2 ГГц: Kryo 475 Gold (Cortex-A76)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 475 Prime (Cortex-A76)
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
|Кэш L3
|-
|2 МБ
|Размер транзистора
|7 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 620
|Adreno 640
|Частота GPU
|750 МГц
|585 МГц
|FLOPS
|~582 Гфлопс
|~899 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|64, 128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 2.1
|Карта памяти
|Нет
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|-
|До 2 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
612
Zenfone 6 ZS630KL +23%
752
Geekbench 5 (многоядерный)
1855
Zenfone 6 ZS630KL +45%
2699
AnTuTu Benchmark 8
331712
Zenfone 6 ZS630KL +37%
453450
Рейтинг Android-смартфонов в AnTuTu Benchmark (#166 и #101)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|Android 9.0 (С обновлением до Android 11)
|Оболочка UI
|Stock Android
|Zen UI
|Размер системы из коробки
|16.6 ГБ
|15 ГБ
Батарея
|Объем
|4080 мАч
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (12 Вт)
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Да
|Да
|Быстрая зарядка
|Да (30% за 30 минут)
|Да, Quick Charge 4.0 (50% за 40 минут)
|Время полной зарядки
|1:45 ч.
|2:15 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
12:41 ч.
Zenfone 6 ZS630KL +24%
15:42 ч.
Время просмотра видео
15:33 ч.
16:07 ч.
Время разговора (3G)
25:54 ч.
Zenfone 6 ZS630KL +42%
36:22 ч.
Камеры
|Матрица
|12.2 мегапикселей
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|4290 x 2800
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 240 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (1080p)
|480 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|107°
|125°
|Количество объективов
|2 (12.2 МП + 16 МП)
|2 (48 МП + 13 МП)
|Основной объектив
|- 12.2 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX486 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
|- 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 11 мм
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|Примеры фото Google Pixel 5 от DxOMark
|Примеры фото ASUS Zenfone 6 ZS630KL от DxOMark
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|-
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|-
|Апертура
|f/2.0
|-
|Фокусное расстояние
|24 мм
|-
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|-
|Тип сенсора
|CMOS
|-
|Размер сенсора
|1/4.0"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|-
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
Pixel 5 +21%
129
Качество видео
Pixel 5 +8%
107
Итоговая оценка камеры
Pixel 5 +15%
120
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|PBAP/PAB, OPP, MAP, HSP, HFP, HDP, GAP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Да
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|15
|18
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Сентябрь 2020 года
|Май 2019 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2020 года
|Май 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.96 Вт/кг
|1.57 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.39 Вт/кг
|0.98 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники Asus ZenEar Pro с микрофоном
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, коммуникации и корпус - выбирайте Google Pixel 5, а если производительность, автономность и звук – то ASUS Zenfone 6 ZS630KL.
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