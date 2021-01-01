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Google Pixel 5a 5G против Apple iPhone SE (2020)

Гугл Пиксель 5a 5G
VS
Эпл Айфон SE (2020)
Google Pixel 5a 5G
Apple iPhone SE (2020)

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 17 августа 2021 года Google Pixel 5a 5G с экраном 6.34" и чипом Qualcomm Snapdragon 765G, против 4.7-дюймового Apple iPhone SE (2020), который имеет процессор Apple A13 Bionic и вышел на 16 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Google Pixel 5a 5G
  • Комплектуется на 2859 мАч более емким аккумулятором – 4680 против 1821 мАч
  • На 107% лучшая автономность (122 vs 59 часов)
  • На 1.64" большая диагональ экрана
  • Тонкие рамки – на 19.6% выше полезная площадь экрана
  • Современный порт USB Type-C
  • На 28% выше максимальная яркость экрана (854 против 665 нит)
  • Смартфон на 1 год и 4 месяца новее
  • Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 6 ГБ против 3 ГБ
  • Использует более быструю память LPDDR4X 2133 МГц
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • На 27% выше плотность пикселей (413 vs 326 PPI)
Причины выбрать Apple iPhone SE (2020)
  • Показывает на 60% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Google
  • В 2.1 раза быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1336 и 645 баллов
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Весит на 35 граммов меньше
  • Лучше лежит в руке - корпус на 5.9 мм уже

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Pixel 5a 5G
vs
iPhone SE (2020)

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED IPS LCD
Размер 6.34 дюймов 4.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 750 x 1334 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 16:9
Плотность пикселей 413 точек на дюйм 326 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 85% 65.4%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.9%
ШИМ (PWM) - Не обнаружено
Время отклика - 29 мс
Контрастность - 2457:1
Максимальная яркость
Pixel 5a 5G +28%
854 нит
iPhone SE (2020)
665 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 156.2 мм 138.4 мм
Ширина 73.2 мм 67.3 мм
Толщина 8.8 мм 7.3 мм
Вес 183 грамма 148 граммов
Водонепроницаемость IP67 IP67
Материал задней панели Металл Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный Черный, Белый, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Pixel 5a 5G +30%
85%
iPhone SE (2020)
65.4%

Производительность

Тестируем Гугл Пиксель 5a 5G и Эпл Айфон SE (2020) в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 765G Apple A13 Bionic
Макс. частота 2400 МГц 2650 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 1 + 6) 6 (2 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 475 Silver (Cortex-A55)
- 1 ядро по 2.2 ГГц: Kryo 475 Gold (Cortex-A76)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 475 Prime (Cortex-A76)		 - 4 ядра по 1.6 ГГц: Thunder
- 2 ядра по 2.66 ГГц: Lightning
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 620 Apple A13 Bionic GPU
Частота GPU 750 МГц -
FLOPS ~700 Гфлопс ~736 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 2133 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 NVMe
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Pixel 5a 5G
645
iPhone SE (2020) +107%
1336
Geekbench 5 (многоядерный)
Pixel 5a 5G
1949
iPhone SE (2020) +77%
3442
AnTuTu Benchmark 9
Pixel 5a 5G
379048
iPhone SE (2020) +60%
605522
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Программное обеспечение

Операционная система Android 11 (С обновлением до Android 12) iOS 13 (С обновлением до iOS 15.0)
Оболочка UI Stock Android -
Размер системы из коробки - 8.4 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4680 мАч 1821 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да Да, Qi (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (42% за 30 минут) Да (55% за 60 минут)
Время полной зарядки 1:40 ч. 2:32 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Pixel 5a 5G +36%
18:27 ч.
iPhone SE (2020)
13:39 ч.
Время просмотра видео
Pixel 5a 5G +149%
21:32 ч.
iPhone SE (2020)
8:56 ч.
Время разговора (3G)
Pixel 5a 5G +223%
32:57 ч.
iPhone SE (2020)
10:07 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Google Pixel 5a 5G vs Apple iPhone SE (2020)
Основная камера
Матрица 12.2 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4290 x 2800 4032 x 3024
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Quad LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 119° -
Количество объективов 2 (12.2 МП + 16 МП) 1 (12 МП)
Основной объектив - 12.2 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Сенсор: 1/2.55" (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/3", Apple iSight Camera (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
Примеры - Примеры фото Apple iPhone SE (2020) от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 7 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3088 x 2320
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние 24 мм 32 мм
Размер пикселя 1.12 микрон 1 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/4.0" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 15 16
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Pixel 5a 5G
н/д
iPhone SE (2020)
86.4 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Август 2021 года Апрель 2020 года
Дата начала продаж Октябрь 2021 года Апрель 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.98 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство (18 Вт)
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель Lightning
- Зарядное устройство
- Наушники EarPods (Lightning)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, автономность, коммуникации и корпус - выбирайте Google Pixel 5a 5G, а если производительность, программное обеспечение и звук – то Apple iPhone SE (2020).

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