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Google Pixel 5a 5G против Apple iPhone SE (2022)

Гугл Пиксель 5a 5G
VS
Эпл Айфон SE (2022)
Google Pixel 5a 5G
Apple iPhone SE (2022)

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 17 августа 2021 года Google Pixel 5a 5G с экраном 6.34" и чипом Qualcomm Snapdragon 765G, против 4.7-дюймового Apple iPhone SE (2022), который имеет процессор Apple A15 Bionic и вышел на 7 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Google Pixel 5a 5G
  • Комплектуется на 2662 мАч более емким аккумулятором – 4680 против 2018 мАч
  • На 1.64" большая диагональ экрана
  • Тонкие рамки – на 19.6% выше полезная площадь экрана
  • На 44% лучшая автономность (36:56 vs 25:41 часов)
  • На 44% выше максимальная яркость экрана (860 против 599 нит)
  • Имеет на 50% больше оперативной памяти: 6 ГБ против 4 ГБ
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • На 27% выше плотность пикселей (413 vs 326 PPI)
  • OLED экран (против IPS LCD у конкурента)
Причины выбрать Apple iPhone SE (2022)
  • Показывает на 92% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Поддержка беспроводной зарядки на
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Google

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Pixel 5a 5G
vs
iPhone SE (2022)

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED IPS LCD
Размер 6.34 дюймов 4.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 750 x 1334 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 16:9
Плотность пикселей 413 точек на дюйм 326 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 85% 65.4%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.9%
Время отклика - 38 мс
Контрастность - 1655:1
Максимальная яркость
Pixel 5a 5G +44%
860 нит
iPhone SE (2022)
599 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 156.2 мм 138.4 мм
Ширина 73.2 мм 67.3 мм
Толщина 8.8 мм 7.3 мм
Вес 183 грамма 144 грамма
Водонепроницаемость IP67 IP67
Материал задней панели Металл Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный Белый, Черный, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Pixel 5a 5G +30%
85%
iPhone SE (2022)
65.4%

Производительность

Тестируем Гугл Пиксель 5a 5G и Эпл Айфон SE (2022) в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 765G Apple A15 Bionic
Макс. частота 2400 МГц 3223 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 1 + 6) 6 (2 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 475 Silver (Cortex-A55)
- 1 ядро по 2.2 ГГц: Kryo 475 Gold (Cortex-A76)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 475 Prime (Cortex-A76)		 - 4 ядра по 1.82 ГГц: Blizzard
- 2 ядра по 3.223 ГГц: Avalanche
Размер транзистора 7 нанометров 5 нанометров
Графика Adreno 620 Apple GPU
Частота GPU 750 МГц 1200 МГц
FLOPS ~700 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 NVMe
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Pixel 5a 5G
648
iPhone SE (2022) +167%
1727
Geekbench 5 (многоядерный)
Pixel 5a 5G
1953
iPhone SE (2022) +135%
4588
AnTuTu Benchmark 9
Pixel 5a 5G
379112
iPhone SE (2022) +92%
728340
CPU 110274 197658
GPU 102697 298378
Memory 76143 105062
UX 91936 128775
Total score 379112 728340
3DMark Wild Life Performance
Stability 99% -
Graphics test 9 FPS -
Graphics score 1663 -
PCMark 3.0 score 8868 -
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 (С обновлением до Android 12) iOS 15.3 (С обновлением до iOS 15.4)
Оболочка UI Stock Android -
Размер системы из коробки - 12 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4680 мАч 2018 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (42% за 30 минут) Да (61% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:40 ч. 1:18 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 13:09 ч. 09:55 ч.
Просмотр видео 17:31 ч. 08:38 ч.
Игры 05:46 ч. 03:26 ч.
Режим ожидания 112 ч. 93 ч.
Общая автономность
Pixel 5a 5G +44%
36:56 ч.
iPhone SE (2022)
25:41 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Google Pixel 5a 5G vs Apple iPhone SE (2022)
Основная камера
Матрица 12.2 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4290 x 2800 4032 x 3024
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Quad LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 119° -
Количество объективов 2 (12.2 МП + 16 МП) 1 (12 МП)
Основной объектив - 12.2 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Сенсор: 1/2.55" (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 7 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3088 x 2320
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние 24 мм -
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора CMOS -
Размер сенсора 1/4.0" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE
Тип USB USB Type-C -
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 1 1
Тип SIM Nano Nano
Поддержка eSIM* Да Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 15 -
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Pixel 5a 5G
н/д
iPhone SE (2022)
85.9 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Август 2021 года Март 2022 года
Дата начала продаж Октябрь 2021 года Март 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство (18 Вт)
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone SE (2022) более удачной покупкой.

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