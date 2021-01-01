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Google Pixel 5a 5G против Pixel 4

Гугл Пиксель 5a 5G
VS
Гугл Пиксель 4
Google Pixel 5a 5G
Google Pixel 4

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 17 августа 2021 года Google Pixel 5a 5G с экраном 6.34" и чипом Qualcomm Snapdragon 765G, против 5.7-дюймового Google Pixel 4, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 855 и вышел на 23 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Google Pixel 5a 5G
  • На 97% лучшая автономность (122 vs 62 часов)
  • Комплектуется на 1880 мАч более емким аккумулятором – 4680 против 2800 мАч
  • На 0.64" большая диагональ экрана
  • На 103% выше максимальная яркость экрана (874 против 431 нит)
  • Смартфон на 1 год и 11 месяцев новее
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • Тонкие рамки – на 5.2% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать Google Pixel 4
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 3.0 против UFS 2.1
  • Весит на 21 грамм меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Pixel 5a 5G
vs
Pixel 4

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED POLED
Размер 6.34 дюймов 5.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2280 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19:9
Плотность пикселей 415 точек на дюйм 444 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 85% 79.8%
Особенности - Always-On Display - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 95.5%
ШИМ (PWM) - 367 Гц
Время отклика - 2.4 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Pixel 5a 5G +103%
874 нит
Pixel 4
431 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 154.9 мм 147.1 мм
Ширина 73.7 мм 68.8 мм
Толщина 7.6 мм 8.2 мм
Вес 183 грамма 162 грамма
Водонепроницаемость IP67 IP68
Материал задней панели Металл Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный Черный, Белый, Оранжевый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Нет
Соотношение экрана к корпусу
Pixel 5a 5G +7%
85%
Pixel 4
79.8%

Производительность

Тестируем Гугл Пиксель 5a 5G и Гугл Пиксель 4 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 765G Qualcomm Snapdragon 855
Макс. частота 2400 МГц 2840 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 1 + 6) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 475 Silver (Cortex-A55)
- 1 ядро по 2.2 ГГц: Kryo 475 Gold (Cortex-A76)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 475 Prime (Cortex-A76)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
Кэш L3 - 2 МБ
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 620 Adreno 640
Частота GPU 750 МГц 585 МГц
FLOPS ~582 Гфлопс ~899 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 3.0
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Pixel 5a 5G +3%
657
Pixel 4
637
Geekbench 5 (многоядерный)
Pixel 5a 5G
1976
Pixel 4 +26%
2483
AnTuTu Benchmark 9
Pixel 5a 5G
н/д
Pixel 4
488847
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Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 10
Оболочка UI Stock Android -
Размер системы из коробки - 9.55 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4680 мАч 2800 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да Да (11 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (42% за 30 минут) Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:40 ч. 1:20 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Pixel 5a 5G +95%
18:27 ч.
Pixel 4
9:35 ч.
Время просмотра видео
Pixel 5a 5G +91%
21:32 ч.
Pixel 4
11:16 ч.
Время разговора (3G)
Pixel 5a 5G +59%
32:57 ч.
Pixel 4
20:54 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Google Pixel 5a 5G vs Google Pixel 4
Основная камера
Матрица 12.2 мегапикселей 12.2 мегапикселей
Разрешение фото 4290 x 2800 4000 x 3000
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 120 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119° 119°
Количество объективов 2 (12.2 МП + 16 МП) 2 (12.2 МП + 16 МП)
Основной объектив - 12.2 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Сенсор: 1/2.55" (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 12.2 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 16 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 45 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.09", Sony IMX481 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Google Pixel 4 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 24 мм 22 мм
Размер пикселя 1.12 микрон 1.22 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/4.0" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Pixel 5a 5G
н/д
Pixel 4
117
Качество видео
Pixel 5a 5G
н/д
Pixel 4
101
Итоговая оценка камеры
Pixel 5a 5G
н/д
Pixel 4
112

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 15 18
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos - Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Pixel 5a 5G
н/д
Pixel 4
85.6 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Август 2021 года Октябрь 2019 года
Дата начала продаж Октябрь 2020 года Ноябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 1.19 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.39 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство (18 Вт)
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C (18 Вт)
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Переходник с USB Type-A на Type-C
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Google Pixel 5a 5G более удачной покупкой.

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