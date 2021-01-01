Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 17 августа 2021 года Google Pixel 5a 5G с экраном 6.34" и чипом Qualcomm Snapdragon 765G, против 5.7-дюймового Google Pixel 4, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 855 и вышел на 23 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.