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Google Pixel 5a 5G против Pixel 4 XL

Гугл Пиксель 5a 5G
VS
Гугл Пиксель 4 XL
Google Pixel 5a 5G
Google Pixel 4 XL

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 17 августа 2021 года Google Pixel 5a 5G с экраном 6.34" и чипом Qualcomm Snapdragon 765G, против 6.3-дюймового Google Pixel 4 XL, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 855 и вышел на 22 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Google Pixel 5a 5G
  • На 59% лучшая автономность (36:56 vs 23:13 часов)
  • На 97% выше максимальная яркость экрана (863 против 438 нит)
  • Комплектуется на 980 мАч более емким аккумулятором – 4680 против 3700 мАч
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Смартфон на 1 год и 10 месяцев новее
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Google Pixel 4 XL
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • На 30% выше плотность пикселей (537 vs 413 PPI)
  • Поддержка беспроводной зарядки на 11 Вт
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Показывает на 34% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 3.0 против UFS 2.1
  • Поддержка технологии Dolby Atmos

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Pixel 5a 5G
vs
Pixel 4 XL

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED POLED
Размер 6.34 дюймов 6.3 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1440 x 3040 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19:9
Плотность пикселей 413 точек на дюйм 537 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 85% 81.3%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.9%
ШИМ (PWM) - 367 Гц
Время отклика - 3.4 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Pixel 5a 5G +97%
863 нит
Pixel 4 XL
438 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 156.2 мм 160.4 мм
Ширина 73.2 мм 75.1 мм
Толщина 8.8 мм 8.2 мм
Вес 183 грамма 193 грамма
Водонепроницаемость IP67 IP68
Материал задней панели Металл Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный Белый, Черный, Оранжевый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Нет
Соотношение экрана к корпусу
Pixel 5a 5G +5%
85%
Pixel 4 XL
81.3%

Производительность

Тестируем Гугл Пиксель 5a 5G и Гугл Пиксель 4 XL в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 765G Qualcomm Snapdragon 855
Макс. частота 2400 МГц 2840 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 1 + 6) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 475 Silver (Cortex-A55)
- 1 ядро по 2.2 ГГц: Kryo 475 Gold (Cortex-A76)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 475 Prime (Cortex-A76)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
Кэш L3 - 2 МБ
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 620 Adreno 640
Частота GPU 750 МГц 585 МГц
FLOPS ~700 Гфлопс ~899 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 3.0
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Pixel 5a 5G +3%
650
Pixel 4 XL
631
Geekbench 5 (многоядерный)
Pixel 5a 5G
1971
Pixel 4 XL +28%
2527
AnTuTu Benchmark 9
Pixel 5a 5G
382740
Pixel 4 XL +34%
514621
CPU 110274 128136
GPU 102697 189753
Memory 76143 66195
UX 91936 126523
Total score 382740 514621
3DMark Wild Life Performance
Pixel 5a 5G
1663
Pixel 4 XL
н/д
Stability 99% -
Graphics test 9 FPS -
Graphics score 1663 -
PCMark 3.0 score 8868 -
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 (С обновлением до Android 12) Android 10 (С обновлением до Android 12)
Оболочка UI Stock Android -
Размер системы из коробки - 13 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4680 мАч 3700 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (11 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (42% за 30 минут) Да (45% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:40 ч. 1:20 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 13:09 ч. 08:02 ч.
Просмотр видео 17:31 ч. 09:03 ч.
Игры 05:46 ч. 04:39 ч.
Режим ожидания 112 ч. 81 ч.
Общая автономность
Pixel 5a 5G +59%
36:56 ч.
Pixel 4 XL
23:13 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Google Pixel 5a 5G vs Google Pixel 4 XL
Основная камера
Матрица 12.2 мегапикселей 12.2 мегапикселей
Разрешение фото 4290 x 2800 4000 x 3000
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119° 119°
Количество объективов 2 (12.2 МП + 16 МП) 2 (12.2 МП + 16 МП)
Основной объектив - 12.2 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Сенсор: 1/2.55" (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 12.2 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 16 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 45 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.09", Sony IMX481 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 24 мм 22 мм
Размер пикселя 1.12 микрон 1.22 микрон
Тип сенсора CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/4.0" 1/3.09"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 15 18
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Pixel 5a 5G
н/д
Pixel 4 XL
84.3 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Август 2021 года Октябрь 2019 года
Дата начала продаж Октябрь 2021 года Ноябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство (18 Вт)
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Адаптер USB Type-A на Type-C
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее автономность, камера и корпус - выбирайте Google Pixel 5a 5G, а если производительность и звук – то Google Pixel 4 XL.

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