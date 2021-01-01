Google Pixel 6 Pro против Apple iPhone 12 Pro
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 19 октября 2021 года Google Pixel 6 Pro с экраном 6.71" и чипом Google Tensor, против 6.1-дюймового Apple iPhone 12 Pro, который имеет процессор Apple A14 Bionic и вышел на 12 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Google Pixel 6 Pro
- Комплектуется на 2188 мАч более емким аккумулятором – 5003 против 2815 мАч
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- На 0.61" большая диагональ экрана
- Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 12 ГБ против 6 ГБ
- Камера имеет оптический зум 4x
- Современный порт USB Type-C
- Более современная версия Bluetooth (v5.2)
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- Использует более быструю память LPDDR5
- На 11% выше плотность пикселей (512 vs 460 PPI)
Причины выбрать Apple iPhone 12 Pro
- Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Google
- На 56% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1638 и 1048 баллов
- Весит на 21 грамм меньше
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
97
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
84
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
74
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
82
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|AMOLED
|OLED
|Размер
|6.71 дюймов
|6.1 дюймов
|Разрешение
|1440 x 3120 пикселей
|1170 x 2532 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|512 точек на дюйм
|460 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, Dolby Vision
|Защита дисплея
|Gorilla Glass Victus
|Ceramic Shield
|Соотношение экрана к корпусу
|88.8%
|86%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
|- DCI-P3
|Цветовой охват sRGB
|-
|99.6%
|ШИМ (PWM)
|-
|277 Гц
|Время отклика
|-
|3.6 мс
|Контрастность
|-
|∞ Бесконечная
Источники: NotebookCheck [1]
Дизайн и корпус
|Высота
|163.9 мм
|146.7 мм
|Ширина
|75.9 мм
|71.5 мм
|Толщина
|8.9 мм
|7.4 мм
|Вес
|210 граммов
|189 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Белый, Желтый, Черный
|Серебристый, Графитовый, Золотой, "Тихоокеанский синий"
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Нет
Производительность
|Чипсет
|Google Tensor
|Apple A14 Bionic
|Макс. частота
|2800 МГц
|3100 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 2 + 4)
|6 (2 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex A55
- 2 ядра по 2.25 ГГц: Cortex A76
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-X1
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Icestorm
- 2 ядра по 3.1 ГГц: Firestorm
|Кэш L3
|4 МБ
|-
|Размер транзистора
|5 нанометров
|5 нанометров
|Графика
|Mali-G78 MP20
|Apple GPU
|Частота GPU
|848 МГц
|-
|Объем ОЗУ
|12 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Количество каналов
|-
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|128, 256, 512 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|NVMe
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1048
iPhone 12 Pro +56%
1638
Geekbench 5 (многоядерный)
2856
iPhone 12 Pro +43%
4073
AnTuTu Benchmark 9
723163
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12
|iOS 14.1 (С обновлением до iOS 15.0)
|Оболочка UI
|Stock Android
|-
|Размер системы из коробки
|-
|14 ГБ
Батарея
|Объем
|5003 мАч
|2815 мАч
|Мощность зарядки
|30 Вт
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (23 Вт)
|Да (15 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 30 минут)
|Да (59% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|-
|1:30 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
12:15 ч.
Время просмотра видео
14:06 ч.
Время разговора (3G)
18:03 ч.
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|8700 x 5800
|4290 x 2800
|Зум
|Оптический, 4x
|Оптический, 2x
|Вспышка
|Dual LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (1080p)
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|114°
|120°
|Количество объективов
|3 (50 МП + 48 МП + 12 МП)
|4 (12 МП + 12 МП + 12 МП + 0 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.2 микрон
- Сенсор: 1/1.31", Samsung GN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Sony IMX372 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/3.5
- Фокусное расстояние: 104 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX386 (Exmor-RS CMOS)
|- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/3.6" (CMOS)
|Времяпролетный объектив
|-
|Да
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|-
|Примеры фото Apple iPhone 12 Pro от DxOMark
|Количество мегапикселей
|11.1 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|3840 x 2880
|4290 x 2800
|Апертура
|f/2.0
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|24 мм
|23 мм
|Размер пикселя
|1.22 микрон
|-
|Тип сенсора
|CMOS
|Exmor-RS CMOS
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 30 FPS
|2160p (4K) при 60 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
135
Качество видео
112
Итоговая оценка камеры
128
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|No
|Версия USB
|3.1
|-
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Да
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|20
|22
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Октябрь 2021 года
|Октябрь 2020 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2021 года
|Октябрь 2020 года
|Наличие на рынке
|Ожидается
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|-
|0.99 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|-
|0.99 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
| - Смартфон
- Кабель Lightning/Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, автономность и коммуникации - выбирайте Google Pixel 6 Pro, а если программное обеспечение, камера и звук – то Apple iPhone 12 Pro.
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