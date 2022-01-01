Google Pixel 6 Pro против Apple iPhone XR
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 19 октября 2021 года Google Pixel 6 Pro с экраном 6.7" и чипом Google Tensor, против 6.1-дюймового Apple iPhone XR, который имеет процессор Apple A12 Bionic и вышел на 38 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Google Pixel 6 Pro
- Имеет в 4 раза больше оперативной памяти: 12 ГБ против 3 ГБ
- Камера имеет оптический зум 4x
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- Комплектуется на 2061 мАч более емким аккумулятором – 5003 против 2942 мАч
- На 0.6" большая диагональ экрана
- На 57% выше плотность пикселей (512 vs 326 PPI)
- Современный порт USB Type-C
- Показывает на 36% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- На 8% лучшая автономность (84 vs 78 часов)
- Более современная версия Bluetooth (v5.2)
- Тонкие рамки – на 9.8% выше полезная площадь экрана
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
Причины выбрать Apple iPhone XR
- Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Google
- Весит на 16 граммов меньше
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
97
59
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
82
63
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
80
67
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
75
62
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
93
71
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
84
65
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|OLED
|IPS LCD
|Размер
|6.7 дюймов
|6.1 дюймов
|Разрешение
|1440 x 3120 пикселей
|828 x 1792 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|512 точек на дюйм
|326 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, Dolby Vision
|Защита дисплея
|Gorilla Glass Victus
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|88.8%
|79%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
|-
|Цветовой охват sRGB
|-
|100%
|ШИМ (PWM)
|-
|Не обнаружено
|Время отклика
|-
|32.8 мс
|Контрастность
|-
|1920:1
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|163.9 мм
|150.9 мм
|Ширина
|75.9 мм
|75.7 мм
|Толщина
|8.9 мм
|8.3 мм
|Вес
|210 граммов
|194 грамма
|Водонепроницаемость
|IP68
|IP67
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Белый, Желтый, Черный
|Синий, Черный, Белый, Красный, Желтый, Оранжевый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Нет
Производительность
|Чипсет
|Google Tensor
|Apple A12 Bionic
|Макс. частота
|2800 МГц
|2490 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 2 + 4)
|6 (2 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex A55
- 2 ядра по 2.25 ГГц: Cortex A76
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-X1
|- 4 ядра по 1.6 ГГц: Tempest
- 2 ядра по 2.49 ГГц: Vortex
|Кэш L3
|4 МБ
|-
|Размер транзистора
|5 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Mali-G78 MP20
|Apple A12 Bionic GPU
|Частота GPU
|848 МГц
|1100 МГц
|FLOPS
|~2171 Гфлопс
|~560 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|12 ГБ
|3 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|3200 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128, 256, 512 ГБ
|64, 128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|NVMe
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1041
iPhone XR +7%
1117
Geekbench 5 (многоядерный)
Pixel 6 Pro +29%
2828
2199
|CPU
|167563
|136583
|GPU
|278665
|179228
|Memory
|91371
|77872
|UX
|138716
|103093
|Total score
|673062
|493879
|Stability
|55%
|68%
|Graphics test
|37 FPS
|31 FPS
|Graphics score
|6203
|5257
|PCMark 3.0 score
|11324
|-
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12
|iOS 12 (С обновлением до iOS 15.2)
|Оболочка UI
|Stock Android
|-
|Размер системы из коробки
|-
|11.1 ГБ
Батарея
|Объем
|5003 мАч
|2942 мАч
|Мощность зарядки
|30 Вт
|15 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (23 Вт)
|Да, Qi (10 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 30 минут)
|Да (50% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:59 ч.
|1:43 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
12:32 ч.
iPhone XR +6%
13:04 ч.
Время просмотра видео
Pixel 6 Pro +2%
15:35 ч.
15:08 ч.
Время разговора (3G)
Pixel 6 Pro +74%
26:21 ч.
15:03 ч.
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|8700 x 5800
|4000 x 3000
|Зум
|Оптический, 4x
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Quad LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (1080p)
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|114°
|-
|Количество объективов
|3 (50 МП + 48 МП + 12 МП)
|1 (12 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.2 микрон
- Сенсор: 1/1.31", Samsung GN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Apple iSight X (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/3.5
- Фокусное расстояние: 104 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|-
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX386 (Exmor-RS CMOS)
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Поддержка RAW
|Примеры
|Примеры фото Google Pixel 6 Pro от DxOMark
|-
|Количество мегапикселей
|11.1 мегапикселей
|7 мегапикселей
|Разрешение фото
|3840 x 2880
|3088 x 2316
|Апертура
|f/2.0
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|24 мм
|32 мм
|Размер пикселя
|1.22 микрон
|-
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 60 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
103
Качество видео
96
Итоговая оценка камеры
101
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5.2
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|SPP, PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, HDP, GAP, GAVDP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|No
|Версия USB
|3.1
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Да
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|20
|12
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Октябрь 2021 года
|Сентябрь 2018 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2021 года
|Октябрь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|-
|0.99 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|-
|0.99 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Переходник с USB Type-C на Type-A
| - Смартфон Apple iPhone XR
- USB-адаптер питания
- Кабель Lightning
- Наушники EarPods с коннектором Lightning
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Google Pixel 6 Pro более удачной покупкой.
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