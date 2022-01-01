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Google Pixel 6 Pro против Asus ROG Phone 6 Pro

Гугл Пиксель 6 Про
VS
Асус РОГ Фон 6 Про
Google Pixel 6 Pro
Asus ROG Phone 6 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 19 октября 2021 года Google Pixel 6 Pro с экраном 6.7" и чипом Google Tensor, против 6.78-дюймового Asus ROG Phone 6 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 и вышел на 9 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Google Pixel 6 Pro
  • Камера имеет оптический зум 4x
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • На 30% выше плотность пикселей (512 vs 395 PPI)
  • Поддержка беспроводной зарядки на 23 Вт
  • Стабилизация изображения
  • Тонкие рамки – на 6.6% выше полезная площадь экрана
  • Весит на 29 граммов меньше
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
  • Поддержка функции eSIM
Причины выбрать Asus ROG Phone 6 Pro
  • На 29% лучшая автономность (35:27 vs 27:31 часов)
  • Выше частота обновление дисплея – 165 Гц
  • Комплектуется на 997 мАч более емким аккумулятором – 6000 против 5003 мАч
  • Показывает на 43% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Имеет на 50% больше оперативной памяти: 18 ГБ против 12 ГБ
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • На 27% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1331 и 1044 баллов
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Pixel 6 Pro
vs
ROG Phone 6 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED AMOLED
Размер 6.7 дюймов 6.78 дюймов
Разрешение 1440 x 3120 пикселей 1080 x 2448 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 512 точек на дюйм 395 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 165 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 88.8% 82.2%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98.5% -
ШИМ (PWM) 360 Гц -
Время отклика 1 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Максимальная яркость
Pixel 6 Pro +4%
861 нит
ROG Phone 6 Pro
830 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 163.9 мм 173 мм
Ширина 75.9 мм 77 мм
Толщина 8.9 мм 10.3 мм
Вес 210 граммов 239 граммов
Водонепроницаемость IP68 IPX4
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Белый, Желтый, Черный Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Pixel 6 Pro +8%
88.8%
ROG Phone 6 Pro
82.2%

Производительность

Тестируем Гугл Пиксель 6 Про и Асус РОГ Фон 6 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Google Tensor Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
Макс. частота 2800 МГц 3190 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 2 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex A55
- 2 ядра по 2.25 ГГц: Cortex A76
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-X1		 - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2
Кэш L3 4 МБ -
Размер транзистора 5 нанометров 4 нанометра
Графика Mali-G78 MP20 Adreno 730
Частота GPU 848 МГц 900 МГц
FLOPS ~2171 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 12 ГБ 18 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц -
Количество каналов 2 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Pixel 6 Pro
1044
ROG Phone 6 Pro +27%
1331
Geekbench 5 (многоядерный)
Pixel 6 Pro
2838
ROG Phone 6 Pro +40%
3984
AnTuTu Benchmark 9
Pixel 6 Pro
775992
ROG Phone 6 Pro +43%
1112925
CPU 199110 -
GPU 299002 -
Memory 119211 -
UX 161867 -
Total score 775992 1112925
3DMark Wild Life Performance
Stability 55% -
Graphics test 37 FPS -
Graphics score 6209 -
PCMark 3.0 score 11352 -
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 12
Оболочка UI Stock Android -
Размер системы из коробки 14 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 5003 мАч 6000 мАч
Мощность зарядки 30 Вт 65 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) -
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (23 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Да
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут) Да
Время полной зарядки 1:59 ч. -
Тесты автономности
Веб-серфинг 08:56 ч. 12:44 ч.
Просмотр видео 12:29 ч. 15:54 ч.
Игры 05:04 ч. 06:03 ч.
Режим ожидания 93 ч. 110 ч.
Общая автономность
Pixel 6 Pro
27:31 ч.
ROG Phone 6 Pro +29%
35:27 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Google Pixel 6 Pro vs Asus ROG Phone 6 Pro
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800 -
Зум Оптический, 4x Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет До 24 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 114° -
Количество объективов 3 (50 МП + 48 МП + 12 МП) 3 (50 МП + 13 МП + 5 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.2 микрон
- Сенсор: 1/1.31", Samsung GN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 48 МП
- Апертура: f/3.5
- Фокусное расстояние: 104 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX386 (Exmor-RS CMOS)
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
Макро объектив - - 5 МП
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Google Pixel 6 Pro от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 11.1 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 3840 x 2880 -
Апертура f/2.0 -
Фокусное расстояние 24 мм 27.5 мм
Размер пикселя 1.22 микрон -
Тип сенсора CMOS -
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 1 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM - Попеременный
Поддержка eSIM* Да Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Pixel 6 Pro
84.6 дБ
ROG Phone 6 Pro
н/д

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Октябрь 2021 года Июль 2022 года
Дата начала продаж Октябрь 2021 года Июль 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Переходник с USB Type-C на Type-A		 - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Черный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, камера и корпус - выбирайте Google Pixel 6 Pro, а если производительность, автономность и звук – то Asus ROG Phone 6 Pro.

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