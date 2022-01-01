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Google Pixel 6 Pro против Asus ROG Phone 6D Ultimate

Гугл Пиксель 6 Про
VS
Асус Рог Фон 6D Ультимейт
Google Pixel 6 Pro
Asus ROG Phone 6D Ultimate

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 19 октября 2021 года Google Pixel 6 Pro с экраном 6.7" и чипом Google Tensor, против 6.78-дюймового Asus ROG Phone 6D Ultimate, который имеет процессор MediaTek Dimensity 9000 Plus и вышел на 11 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Google Pixel 6 Pro
  • Камера имеет оптический зум 4x
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • На 30% выше плотность пикселей (512 vs 395 PPI)
  • Поддержка беспроводной зарядки на 23 Вт
  • Стабилизация изображения
  • Более новая ОС: Android 13 против 12
  • Тонкие рамки – на 6.6% выше полезная площадь экрана
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
  • Поддержка функции eSIM
Причины выбрать Asus ROG Phone 6D Ultimate
  • На 34% лучшая автономность (36:24 vs 27:15 часов)
  • Выше частота обновление дисплея – 165 Гц
  • Комплектуется на 997 мАч более емким аккумулятором – 6000 против 5003 мАч
  • Показывает на 43% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Имеет на 33% больше оперативной памяти: 16 ГБ против 12 ГБ
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Смартфон на 11 месяцев новее
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Pixel 6 Pro
vs
ROG Phone 6D Ultimate

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED AMOLED
Размер 6.7 дюймов 6.78 дюймов
Разрешение 1440 x 3120 пикселей 1080 x 2448 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 -
Плотность пикселей 512 точек на дюйм 395 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 165 Гц
Макс. заявленная яркость 500 нит 800 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 800 нит 1200 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 88.8% 82.2%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98.5% -
ШИМ (PWM) 360 Гц -
Время отклика 1 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Реальная пиковая яркость (авто)
Pixel 6 Pro +4%
862 нит
ROG Phone 6D Ultimate
830 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 163.9 мм 173 мм
Ширина 75.9 мм 77 мм
Толщина 8.9 мм 10.4 мм
Вес 210 граммов 247 граммов
Водонепроницаемость IP68 IPX4
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Белый, Желтый, Черный Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Гугл Пиксель 6 Про и Асус Рог Фон 6D Ультимейт в бенчмарках
Процессор
Чипсет Google Tensor MediaTek Dimensity 9000 Plus
Макс. частота 2800 МГц 3350 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 2 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex A55
- 2 ядра по 2.25 ГГц: Cortex A76
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-X1		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2
Кэш L3 4 МБ 8 МБ
Размер транзистора 5 нанометров 4 нанометра
Графика Mali-G78 MP20 Mali-G710 MC10
Частота GPU 848 МГц -
FLOPS ~2171 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 12 ГБ 16 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5X
Частота памяти 3200 МГц -
Количество каналов 2 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
Pixel 6 Pro
777894
ROG Phone 6D Ultimate +43%
1112798
CPU 199110 -
GPU 299002 -
Memory 119211 -
UX 161867 -
Total score 777894 1112798
3DMark Wild Life Performance
Stability 54% -
Graphics test 37 FPS -
Graphics score 6190 -
PCMark 3.0 score 11385 -
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 12 (С обновлением до Android 13) Android 12
Оболочка UI Stock Android -
Размер системы из коробки 14 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 5003 мАч 6000 мАч
Мощность зарядки 30 Вт 65 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (23 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Да
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут) Да (78% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:59 ч. 0:44 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 08:47 ч. 12:04 ч.
Просмотр видео 12:29 ч. 19:01 ч.
Игры 04:43 ч. 06:03 ч.
Режим ожидания 93 ч. 108 ч.
Общая автономность
Pixel 6 Pro
27:15 ч.
ROG Phone 6D Ultimate +34%
36:24 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Google Pixel 6 Pro vs Asus ROG Phone 6D Ultimate
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144 8192 x 6144
Зум Оптический, 4x Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет До 24 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 114° -
Количество объективов 3 (50 МП + 48 МП + 12 МП) 3 (50 МП + 13 МП + 5 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.2 микрон
- Сенсор: 1/1.31", Samsung GN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 48 МП
- Апертура: f/3.5
- Фокусное расстояние: 104 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX386 (Exmor-RS CMOS)
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
Макро объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Google Pixel 6 Pro от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 11.1 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 3840 x 2880 4290 x 2800
Апертура f/2.0 -
Фокусное расстояние 24 мм 28 мм
Размер пикселя 1.22 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.3
Функции Bluetooth LE, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 1 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM - Попеременный
Поддержка eSIM* Да Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Октябрь 2021 года Сентябрь 2022 года
Дата начала продаж Октябрь 2021 года Октябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Переходник с USB Type-C на Type-A		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Кулер для активного охлаждения
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, автономность, коммуникации и звук - выбирайте Asus ROG Phone 6D Ultimate, а если камера и корпус – то Google Pixel 6 Pro.

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