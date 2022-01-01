Главная > Сравнение смартфонов > Pixel 6 Pro vs Zenfone 8 – что лучше выбрать?

Google Pixel 6 Pro против Asus Zenfone 8

Гугл Пиксель 6 Про
VS
Асус Зенфон 8
Google Pixel 6 Pro
Asus Zenfone 8

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 19 октября 2021 года Google Pixel 6 Pro с экраном 6.7" и чипом Google Tensor, против 5.9-дюймового Asus Zenfone 8, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 888 и вышел на 5 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Google Pixel 6 Pro
  • Камера имеет оптический зум 4x
  • На 0.8" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 1003 мАч более емким аккумулятором – 5003 против 4000 мАч
  • Поддержка беспроводной зарядки на 23 Вт
  • На 15% выше плотность пикселей (512 vs 446 PPI)
  • Тонкие рамки – на 5.9% выше полезная площадь экрана
  • Поддержка функции eSIM
Причины выбрать Asus Zenfone 8
  • Показывает на 22% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • Лучше лежит в руке - корпус на 7.4 мм уже
  • Весит на 41 грамм меньше
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Pixel 6 Pro
vs
Zenfone 8

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED Super AMOLED
Размер 6.7 дюймов 5.9 дюймов
Разрешение 1440 x 3120 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 512 точек на дюйм 446 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 88.8% 82.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.9%
ШИМ (PWM) - 495 Гц
Время отклика - 3.2 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Pixel 6 Pro +7%
858 нит
Zenfone 8
799 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 163.9 мм 148 мм
Ширина 75.9 мм 68.5 мм
Толщина 8.9 мм 8.9 мм
Вес 210 граммов 169 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Белый, Желтый, Черный Черный, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Pixel 6 Pro +7%
88.8%
Zenfone 8
82.9%

Производительность

Тестируем Гугл Пиксель 6 Про и Асус Зенфон 8 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Google Tensor Qualcomm Snapdragon 888
Макс. частота 2800 МГц 2840 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 2 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex A55
- 2 ядра по 2.25 ГГц: Cortex A76
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-X1		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
Кэш L3 4 МБ 4 МБ
Размер транзистора 5 нанометров 5 нанометров
Графика Mali-G78 MP20 Adreno 660
Частота GPU 848 МГц 840 МГц
FLOPS ~2171 Гфлопс ~1720 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 12 ГБ 6, 8, 12, 16 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц 3200 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Pixel 6 Pro
1039
Zenfone 8 +7%
1114
Geekbench 5 (многоядерный)
Pixel 6 Pro
2818
Zenfone 8 +27%
3571
AnTuTu Benchmark 9
Pixel 6 Pro
669814
Zenfone 8 +22%
815328
CPU 167563 208013
GPU 278665 313550
Memory 91371 145918
UX 138716 155382
Total score 669814 815328
3DMark Wild Life Performance
Pixel 6 Pro +10%
6218
Zenfone 8
5649
Stability 55% 57%
Graphics test 37 FPS 33 FPS
Graphics score 6218 5649
PCMark 3.0 score 11364 16099
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 11 (С обновлением до Android 12)
Оболочка UI Stock Android ZenUI 8
Размер системы из коробки - 16 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5003 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 30 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (23 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Да
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут) Да, Quick Charge 5 (60% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:59 ч. 1:28 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Pixel 6 Pro
12:32 ч.
Zenfone 8
12:34 ч.
Время просмотра видео
Pixel 6 Pro
15:35 ч.
Zenfone 8 +1%
15:47 ч.
Время разговора (3G)
Pixel 6 Pro +22%
26:21 ч.
Zenfone 8
21:54 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Google Pixel 6 Pro vs Asus Zenfone 8
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 8700 x 5800 9000 x 7000
Зум Оптический, 4x Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет До 24 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 114° 112°
Количество объективов 3 (50 МП + 48 МП + 12 МП) 2 (64 МП + 12 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.2 микрон
- Сенсор: 1/1.31", Samsung GN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX686 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 48 МП
- Апертура: f/3.5
- Фокусное расстояние: 104 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX386 (Exmor-RS CMOS)
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 14 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Google Pixel 6 Pro от DxOMark Примеры фото Asus Zenfone 8 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 11.1 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 3840 x 2880 4290 x 2800
Апертура f/2.0 f/2.5
Фокусное расстояние 24 мм 28 мм
Размер пикселя 1.22 микрон 1.22 микрон
Тип сенсора CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора - 1/2.93"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 24
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Pixel 6 Pro
н/д
Zenfone 8
86.7 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Октябрь 2021 года Май 2021 года
Дата начала продаж Октябрь 2021 года Май 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Переходник с USB Type-C на Type-A		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания на 30 Вт
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, автономность и корпус - выбирайте Google Pixel 6 Pro, а если производительность и звук – то Asus Zenfone 8.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
2 (100%)
Всего проголосовало: 2

Сравнения с конкурентами

1. Google Pixel 6 Pro и Samsung Galaxy S21 Ultra
2. Google Pixel 6 Pro и Apple iPhone 12 Pro Max
3. Google Pixel 6 Pro и Apple iPhone 13
4. Google Pixel 6 Pro и Samsung Galaxy S22 Ultra
5. Google Pixel 6 Pro и Google Pixel 6
6. Asus Zenfone 8 и Samsung Galaxy S21
7. Asus Zenfone 8 и Huawei P40 Pro
8. Asus Zenfone 8 и Xiaomi Poco F3
9. Asus Zenfone 8 и Xiaomi Mi 11 Pro
10. Asus Zenfone 8 и Asus ROG Phone 5

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры