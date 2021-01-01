Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 19 октября 2021 года Google Pixel 6 с экраном 6.4" и чипом Google Tensor, против 5.4-дюймового Apple iPhone 12 mini, который имеет процессор Apple A14 Bionic и вышел на 12 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.