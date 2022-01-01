Google Pixel 6 против Apple iPhone 14
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 19 октября 2021 года Google Pixel 6 с экраном 6.4" и чипом Google Tensor, против 6.1-дюймового Apple iPhone 14, который имеет процессор Apple A15 Bionic и вышел на 11 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Google Pixel 6
- Комплектуется на 1335 мАч более емким аккумулятором – 4614 против 3279 мАч
- Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
- На 0.3" большая диагональ экрана
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- Имеет на 33% больше оперативной памяти: 8 ГБ против 6 ГБ
- Более быстрый тип накопителя - UFS 3.1 против NVMe
- Функция реверсивной зарядки
- Процессор имеет на 2 ядра больше
Причины выбрать Apple iPhone 14
- Более современная версия Bluetooth (v5.3)
- Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Google
- На 12% выше плотность пикселей (460 vs 411 PPI)
- На 76% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1811 и 1029 баллов
- Весит на 35 граммов меньше
- Фронтальная камера записывает видео в 4K
Обзор
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Экран
|Тип
|OLED
|OLED
|Размер
|6.4 дюймов
|6.1 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1170 x 2532 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|411 точек на дюйм
|460 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|60 Гц
|Макс. заявленная яркость
|500 нит
|800 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|800 нит
|1200 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, Dolby Vision
|Защита дисплея
|Gorilla Glass Victus
|Ceramic Shield
|Соотношение экрана к корпусу
|83.4%
|86%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
|- DCI-P3
|Цветовой охват sRGB
|99.8%
|-
|ШИМ (PWM)
|397 Гц
|-
|Время отклика
|5 мс
|-
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|-
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|158.6 мм
|146.7 мм
|Ширина
|74.8 мм
|71.5 мм
|Толщина
|8.9 мм
|7.8 мм
|Вес
|207 граммов
|172 грамма
|Водонепроницаемость
|IP68
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Голубой, Желтый
|Черный, Фиолетовый, Синий, Красный, Белый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Нет
Производительность
|Чипсет
|Google Tensor
|Apple A15 Bionic
|Макс. частота
|2800 МГц
|3230 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 2 + 4)
|6 (2 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex A55
- 2 ядра по 2.25 ГГц: Cortex A76
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-X1
|- 4 ядра по 1.82 ГГц: Blizzard
- 2 ядра по 3.24 ГГц: Avalanche
|Кэш L3
|4 МБ
|-
|Размер транзистора
|5 нанометров
|5 нанометров
|Графика
|Mali-G78 MP20
|Apple GPU
|Частота GPU
|848 МГц
|1200 МГц
|FLOPS
|~2171 Гфлопс
|-
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR5
|Частота памяти
|3200 МГц
|-
|Количество каналов
|2
|4
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|128, 256, 512 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|NVMe
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Бенчмарки
|CPU
|187698
|-
|GPU
|298218
|-
|Memory
|100887
|-
|UX
|137683
|-
|Total score
|720440
|-
|Stability
|55%
|-
|Graphics test
|38 FPS
|-
|Graphics score
|6418
|-
|PCMark 3.0 score
|10530
|-
Источники: 3DMark [3]
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12 (С обновлением до Android 13)
|iOS 16
|Оболочка UI
|Stock Android
|-
|Размер системы из коробки
|17.6 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|4614 мАч
|3279 мАч
|Мощность зарядки
|30 Вт
|20 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (21 Вт)
|Да (15 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (41% за 30 минут)
|Да (50% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:53 ч.
|-
|Веб-серфинг
|08:58 ч.
|-
|Просмотр видео
|16:38 ч.
|-
|Игры
|05:24 ч.
|-
|Режим ожидания
|92 ч.
|-
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|8700 x 5800
|4032 x 3024
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (1080p)
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|114°
|120°
|Количество объективов
|2 (50 МП + 12 МП)
|2 (12 МП + 12 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.2 микрон
- Сенсор: 1/1.31", Samsung GN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/1.5
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
|- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|Примеры фото Google Pixel 6 от DxOMark
|-
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|3840 x 2160
|4032 x 3024
|Апертура
|f/2.0
|f/1.9
|Фокусное расстояние
|24 мм
|23 мм
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|-
|Тип сенсора
|CMOS
|-
|Размер сенсора
|-
|1/3.6"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|2160p (4K) при 60 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|5.3
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|-
|Версия USB
|3.1
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|1
|1
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Поддержка eSIM*
|Да
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|20
|18
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Октябрь 2021 года
|Сентябрь 2022 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2021 года
|Октябрь 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Ожидается
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Переходник с USB Type-C на Type-A
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C - Lightning
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, программное обеспечение, корпус и звук - выбирайте Apple iPhone 14, а если дисплей и коммуникации – то Google Pixel 6.
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