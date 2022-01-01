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Google Pixel 6 против Apple iPhone 8

Гугл Пиксель 6
VS
Эпл Айфон 8
Google Pixel 6
Apple iPhone 8

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 19 октября 2021 года Google Pixel 6 с экраном 6.4" и чипом Google Tensor, против 4.7-дюймового Apple iPhone 8, который имеет процессор Apple A11 Bionic и вышел на 50 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Google Pixel 6
  • Имеет в 4 раза больше оперативной памяти: 8 ГБ против 2 ГБ
  • Комплектуется на 2793 мАч более емким аккумулятором – 4614 против 1821 мАч
  • Показывает в 2.3 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 1.7" большая диагональ экрана
  • Тонкие рамки – на 18% выше полезная площадь экрана
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • На 30% лучшая автономность (86 vs 66 часов)
  • Современный порт USB Type-C
  • На 31% выше максимальная яркость экрана (838 против 638 нит)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
Причины выбрать Apple iPhone 8
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Google
  • Лучше лежит в руке - корпус на 7.5 мм уже
  • Весит на 59 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Pixel 6
vs
iPhone 8

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED IPS LCD
Размер 6.4 дюймов 4.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 750 x 1334 пикселей
Соотношение сторон 20:9 16:9
Плотность пикселей 411 точек на дюйм 326 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Нет
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.4% 65.4%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.8% 99.9%
ШИМ (PWM) 397 Гц Не обнаружено
Время отклика 5 мс 22 мс
Контрастность ∞ Бесконечная 1373:1
Максимальная яркость
Pixel 6 +31%
838 нит
iPhone 8
638 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 158.6 мм 138.4 мм
Ширина 74.8 мм 67.3 мм
Толщина 8.9 мм 7.3 мм
Вес 207 граммов 148 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP67
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Голубой, Желтый Серебристый, Золотой, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Pixel 6 +28%
83.4%
iPhone 8
65.4%

Производительность

Тестируем Гугл Пиксель 6 и Эпл Айфон 8 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Google Tensor Apple A11 Bionic
Макс. частота 2800 МГц 2100 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 2 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex A55
- 2 ядра по 2.25 ГГц: Cortex A76
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-X1		 - 4 ядра по 1.42 ГГц: Mistral
- 2 ядра по 2.39 ГГц: Monsoon
Кэш L3 4 МБ -
Размер транзистора 5 нанометров 10 нанометров
Графика Mali-G78 MP20 Apple GPU
Частота GPU 848 МГц -
FLOPS ~2171 Гфлопс ~325 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4
Частота памяти 3200 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 64, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 NVMe
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Pixel 6 +11%
1029
iPhone 8
928
Geekbench 5 (многоядерный)
Pixel 6 +31%
2897
iPhone 8
2212
AnTuTu Benchmark 9
Pixel 6 +128%
722451
iPhone 8
316473
CPU 187698 90324
GPU 298218 92994
Memory 100887 61110
UX 137683 72174
Total score 722451 316473
3DMark Wild Life Performance
Pixel 6 +101%
6460
iPhone 8
3216
Stability 55% 62%
Graphics test 38 FPS 19 FPS
Graphics score 6460 3216
PCMark 3.0 score 10496 -
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 iOS 11 (С обновлением до iOS 15.2)
Оболочка UI Stock Android -
Размер системы из коробки 17.6 ГБ 6 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4614 мАч 1821 мАч
Мощность зарядки 30 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (21 Вт) Да, Qi (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да (41% за 30 минут) Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:53 ч. 1:15 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Pixel 6 +7%
12:37 ч.
iPhone 8
11:54 ч.
Время просмотра видео
Pixel 6 +95%
20:25 ч.
iPhone 8
10:36 ч.
Время разговора (3G)
Pixel 6 +73%
21:14 ч.
iPhone 8
12:24 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Google Pixel 6 vs Apple iPhone 8
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800 4032 x 3024
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Quad LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 114° -
Количество объективов 2 (50 МП + 12 МП) 1 (12 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.2 микрон
- Сенсор: 1/1.31", Samsung GN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/3", Apple iSight Camera (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Google Pixel 6 от DxOMark Примеры фото Apple iPhone 8 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 7 мегапикселей
Разрешение фото 3840 x 2160 3088 x 2320
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние 24 мм 32 мм
Размер пикселя 1.12 микрон 1 микрон
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Pixel 6 +55%
144
iPhone 8
93
Качество видео
Pixel 6 +28%
115
iPhone 8
90
Итоговая оценка камеры
Pixel 6 +43%
132
iPhone 8
92

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.2 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 16
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Pixel 6 +8%
86.3 дБ
iPhone 8
80.1 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Октябрь 2021 года Сентябрь 2017 года
Дата начала продаж Октябрь 2021 года Сентябрь 2017 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 1.35 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.36 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Переходник с USB Type-C на Type-A		 - Смартфон
- Кабель Lightning
- Зарядное устройство (не поддерживает быструю зарядку)
- Наушники EarPods
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Адаптер с Lightning на 3.5 мм
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Google Pixel 6 более удачной покупкой.

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