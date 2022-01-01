Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 19 октября 2021 года Google Pixel 6 с экраном 6.4" и чипом Google Tensor, против 6.78-дюймового Asus ROG Phone 6D Ultimate, который имеет процессор MediaTek Dimensity 9000 Plus и вышел на 11 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.