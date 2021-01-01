Главная > Сравнение смартфонов > Pixel 6 vs Pixel 4a – что лучше выбрать?

Google Pixel 6 против Pixel 4a

Гугл Пиксель 6
VS
Гугл Пиксель 4а
Google Pixel 6
Google Pixel 4a

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 19 октября 2021 года Google Pixel 6 с экраном 6.4" и чипом Google Tensor, против 5.81-дюймового Google Pixel 4a, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 730G и вышел на 14 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Google Pixel 6
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Показывает в 2.1 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Комплектуется на 1474 мАч более емким аккумулятором – 4614 против 3140 мАч
  • На 0.59" большая диагональ экрана
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • На 13% лучшая автономность (86 vs 76 часов)
  • Поддержка беспроводной зарядки на 21 Вт
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Смартфон на 1 год и 2 месяца новее
  • Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Имеет на 33% больше оперативной памяти: 8 ГБ против 6 ГБ
Причины выбрать Google Pixel 4a
  • Весит на 64 грамма меньше
  • Лучше лежит в руке - корпус на 5.4 мм уже
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Pixel 6
vs
Pixel 4a

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED OLED
Размер 6.4 дюймов 5.81 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 411 точек на дюйм 443 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 83.4% 83.3%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.8% 95.3%
ШИМ (PWM) 397 Гц 255 Гц
Время отклика 5 мс 6.2 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Pixel 6 +5%
843 нит
Pixel 4a
803 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 158.6 мм 144 мм
Ширина 74.8 мм 69.4 мм
Толщина 8.9 мм 8.2 мм
Вес 207 граммов 143 грамма
Водонепроницаемость IP68 Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Черный, Голубой, Желтый Просто черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Pixel 6
83.4%
Pixel 4a
83.3%

Производительность

Тестируем Гугл Пиксель 6 и Гугл Пиксель 4а в бенчмарках
Процессор
Чипсет Google Tensor Qualcomm Snapdragon 730G
Макс. частота 2800 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 2 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex A55
- 2 ядра по 2.25 ГГц: Cortex A76
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-X1		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 470 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 470 Gold (Cortex-A76)
Кэш L3 4 МБ -
Размер транзистора 5 нанометров 8 нанометров
Графика Mali-G78 MP20 Adreno 618
Частота GPU 848 МГц 825 МГц
FLOPS - ~422 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Pixel 6 +86%
1023
Pixel 4a
550
Geekbench 5 (многоядерный)
Pixel 6 +76%
2894
Pixel 4a
1641
AnTuTu Benchmark 9
Pixel 6 +113%
671658
Pixel 4a
315147
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 10 (С обновлением до Android 12)
Оболочка UI Stock Android Stock Android
Размер системы из коробки 17.6 ГБ 15 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4614 мАч 3140 мАч
Мощность зарядки 30 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (21 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да (41% за 30 минут) Да (50% за 25 минут)
Время полной зарядки 1:53 ч. 1:27 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Pixel 6 +8%
12:37 ч.
Pixel 4a
11:48 ч.
Время просмотра видео
Pixel 6 +66%
20:25 ч.
Pixel 4a
12:17 ч.
Время разговора (3G)
Pixel 6
21:14 ч.
Pixel 4a +6%
22:45 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Google Pixel 6 vs Google Pixel 4a
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 12.2 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800 4000 x 3000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 120 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 114° -
Количество объективов 2 (50 МП + 12 МП) 1 (12.2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.2 микрон
- Сенсор: 1/1.31", Samsung GN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12.2 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Google Pixel 4a от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3840 x 2160 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 24 мм 24 мм
Размер пикселя 1.12 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора - 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Pixel 6
н/д
Pixel 4a
122
Качество видео
Pixel 6
н/д
Pixel 4a
98
Итоговая оценка камеры
Pixel 6
н/д
Pixel 4a
111

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 15
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Pixel 6
86.3 дБ
Pixel 4a
86 дБ

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Октябрь 2021 года Август 2020 года
Дата начала продаж Октябрь 2021 года Октябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 1.37 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.39 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Переходник с USB Type-C на Type-A		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (18 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Google Pixel 6 более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
1 (50%)
1 (50%)
Всего проголосовало: 2

Сравнения с конкурентами

1. Samsung Galaxy S21 или Google Pixel 6
2. Apple iPhone 12 Pro или Google Pixel 6
3. Apple iPhone 13 или Google Pixel 6
4. OnePlus 9 или Google Pixel 6
5. Google Pixel 5 или Pixel 6
6. Samsung Galaxy A51 или Google Pixel 4a
7. Apple iPhone 11 или Google Pixel 4a
8. Samsung Galaxy S20 или Google Pixel 4a
9. Google Pixel 4a 5G или Pixel 4a
10. Apple iPhone SE (2020) или Google Pixel 4a

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры