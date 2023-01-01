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Google Pixel 6a против Apple iPhone 15 Pro

68 из 100
Google Pixel 6a
VS
81 из 100
Apple iPhone 15 Pro
Google Pixel 6a
Apple iPhone 15 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 мая 2022 года Google Pixel 6a с экраном 6.1" и чипом Google Tensor, против 6.1-дюймового Apple iPhone 15 Pro, который имеет процессор Apple A17 Pro и вышел на 16 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Google Pixel 6a
  • Комплектуется на 760 мАч более емким аккумулятором – 4410 против 3650 мАч
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
Причины выбрать Apple iPhone 15 Pro
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Поддержка беспроводной зарядки на 7.5 Вт
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Google
  • Имеет на 33% больше оперативной памяти: 8 ГБ против 6 ГБ
  • Поддерживает более мощную зарядку (30W vs 18W)
  • Тонкие рамки – на 5.2% выше полезная площадь экрана
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Оценки, с символом (*), являются предварительными и могут измениться по мере сбора дополнительных данных.
Итоговая оценка
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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Pixel 6a
vs
iPhone 15 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED OLED
Размер 6.1 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1179 x 2556 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 429 точек на дюйм 460 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Да
Макс. заявленная яркость 500 нит 2000 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1100 нит 1600 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, Dolby Vision
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Ceramic Shield
Соотношение экрана к корпусу 83% 88.2%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 96.9% -
ШИМ (PWM) 240 Гц -
Время отклика 3 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Реальная пиковая яркость (авто)
Pixel 6a
880 нит
iPhone 15 Pro
н/д
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 152.2 мм 146.6 мм
Ширина 71.8 мм 70.6 мм
Толщина 8.9 мм 8.25 мм
Вес 178 граммов 187 граммов
Водонепроницаемость IP67 IP68
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Белый, Черный, Зеленый Белый, Черный, Серебристый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Нет
Соотношение экрана к корпусу
Pixel 6a
83%
iPhone 15 Pro +6%
88.2%

Производительность

Тестируем Google Pixel 6a и Apple iPhone 15 Pro в бенчмарках
Процессор
Чипсет Google Tensor Apple A17 Pro
Макс. частота 2800 МГц 3700 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 2 + 4) -
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex A55
- 2 ядра по 2.25 ГГц: Cortex A76
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-X1		 -
Кэш L3 4 МБ -
Размер транзистора 5 нанометров -
Графика Mali-G78 MP20 -
GPU-ядер 1280 -
Частота GPU 848 МГц -
FLOPS ~2170.9 Гфлопс -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Pixel 6a
1053
iPhone 15 Pro
н/д
Geekbench 5 (многоядерный)
Pixel 6a
2900
iPhone 15 Pro
н/д
AnTuTu Benchmark 9
Pixel 6a
670021
iPhone 15 Pro
н/д
CPU 176343 -
GPU 266794 -
Memory 87532 -
UX 136295 -
Total score 670021 -
3DMark Wild Life Performance
Pixel 6a
6194
iPhone 15 Pro
н/д
Пиковая температура корпуса 41.4 °C -
Stability 56% -
Graphics test 37 FPS -
Graphics score 6194 -
PCMark 3.0
Pixel 6a
9859
iPhone 15 Pro
н/д
Web score 6176 -
Video editing 5805 -
Photo editing 17969 -
Data manipulation 9423 -
Writing score 15433 -
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц -
Количество каналов 4 4
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128, 256, 512, 1024 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 NVMe
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 (С обновлением до Android 13) iOS 17
Оболочка UI Stock Android -
Размер системы из коробки 14.3 ГБ -

Батарея

Объем 4410 мАч 3650 мАч
Макс. мощность зарядки 18 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Да
Быстрая зарядка Да (42% за 30 минут) Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:51 ч. -
Тесты автономности
Веб-серфинг 10:54 ч. -
Просмотр видео 16:44 ч. -
Игры 06:05 ч. -
Режим ожидания 91 ч. -
Общая автономность
Pixel 6a
32:11 ч.
iPhone 15 Pro
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Google Pixel 6a vs Apple iPhone 15 Pro
Основная камера
Матрица 12.2 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 4032 x 3024 8000 x 6000
Зум Цифровой Оптический, 3x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 114° 120°
Количество объективов 2 (12.2 МП + 12 МП) 4 (48 МП + 12 МП + 13.4 МП)
Основной объектив - 12.2 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/1.28", Sony IMX803 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.8
- Фокусное расстояние: 77 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.9"
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX386 (Exmor-RS CMOS)
- 13.4 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
Времяпролетный объектив - Да
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Google Pixel 6a от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 3840 x 2160 4032 x 3024
Апертура f/2.0 f/1.9
Фокусное расстояние 24 мм 23 мм
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора Exmor-RS CMOS -
Размер сенсора 1/2.8" 1/3.6"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.3
Функции Bluetooth LE, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 3.2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 1 1
Тип SIM Nano Nano
Поддержка eSIM* Да Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Pixel 6a
87.4 дБ
iPhone 15 Pro
н/д

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Май 2022 года Сентябрь 2023 года
Дата начала продаж Июнь 2022 года Сентябрь 2023 года
Наличие на рынке Доступен Ожидается
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Зарядное устройство из коробки Нет Нет
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone 15 Pro более удачной покупкой.

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