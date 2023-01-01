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Google Pixel 6a против Apple iPhone 8 Plus

Гугл Пиксель 6а
VS
Эпл Айфон 8 Плюс
Google Pixel 6a
Apple iPhone 8 Plus

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 мая 2022 года Google Pixel 6a с экраном 6.1" и чипом Google Tensor, против 5.5-дюймового Apple iPhone 8 Plus, который имеет процессор Apple A11 Bionic и вышел на 57 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Google Pixel 6a
  • Комплектуется на 1719 мАч более емким аккумулятором – 4410 против 2691 мАч
  • Показывает на 92% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 0.6" большая диагональ экрана
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
  • Тонкие рамки – на 15.6% выше полезная площадь экрана
  • Современный порт USB Type-C
  • На 18% лучшая автономность (32:23 vs 27:25 часов)
  • На 41% выше максимальная яркость экрана (869 против 615 нит)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Смартфон на 4 года и 9 месяцев новее
  • Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц
  • Более энергоэффективный CPU – Google Tensor
Причины выбрать Apple iPhone 8 Plus
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Поддержка беспроводной зарядки Qi на 7.5 Вт
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Google

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Pixel 6a
vs
iPhone 8 Plus

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED IPS LCD
Размер 6.1 дюймов 5.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 1920 пикселей
Соотношение сторон 20:9 16:9
Плотность пикселей 429 точек на дюйм 401 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 500 нит 625 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1100 нит -
Поддержка HDR Да, HDR10+ Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83% 67.4%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 96.9% 99.9%
ШИМ (PWM) 240 Гц Не обнаружено
Время отклика 3 мс 32 мс
Контрастность ∞ Бесконечная 1471:1
Реальная пиковая яркость (авто)
Pixel 6a +41%
869 нит
iPhone 8 Plus
615 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 152.2 мм 158.4 мм
Ширина 71.8 мм 78.1 мм
Толщина 8.9 мм 7.5 мм
Вес 178 граммов 202 грамма
Водонепроницаемость IP67 IP67
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Белый, Зеленый Серебристый, Золотой, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Pixel 6a +23%
83%
iPhone 8 Plus
67.4%

Производительность

Тестируем Гугл Пиксель 6а и Эпл Айфон 8 Плюс в бенчмарках
Процессор
Чипсет Google Tensor Apple A11 Bionic
Макс. частота 2800 МГц 2390 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 2 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex A55
- 2 ядра по 2.25 ГГц: Cortex A76
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-X1		 - 4 ядра по 1.42 ГГц: Mistral
- 2 ядра по 2.39 ГГц: Monsoon
Кэш L3 4 МБ -
Размер транзистора 5 нанометров 10 нанометров
Графика Mali-G78 MP20 Apple GPU
Частота GPU 848 МГц -
FLOPS ~2171 Гфлопс ~325 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Pixel 6a +43%
1341
iPhone 8 Plus
940
Geekbench 5 (многоядерный)
Pixel 6a +33%
3302
iPhone 8 Plus
2489
AnTuTu Benchmark 9
Pixel 6a +92%
762887
iPhone 8 Plus
397243
CPU 208269 124988
GPU 305908 147976
Memory 110039 61076
UX 144068 66430
Total score 762887 397243
3DMark Wild Life Performance
Pixel 6a +84%
6275
iPhone 8 Plus
3419
Пиковая температура корпуса 41.4 °C 42.6 °C
Stability 55% 71%
Graphics test 37 FPS 20 FPS
Graphics score 6275 3419
PCMark 3.0
Pixel 6a
9720
iPhone 8 Plus
н/д
Web score 6092 -
Video editing 5676 -
Photo editing 17494 -
Data manipulation 9105 -
Writing score 15469 -
Источники: 3DMark [3], [4]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4
Частота памяти 3200 МГц -
Количество каналов 4 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 64, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 NVMe
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 (С обновлением до Android 13) iOS 11 (С обновлением до iOS 16.4)
Оболочка UI Stock Android -
Размер системы из коробки 14.3 ГБ 6 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4410 мАч 2691 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да, Qi (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (42% за 30 минут) Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:51 ч. 1:25 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 11:03 ч. 08:56 ч.
Просмотр видео 16:44 ч. 11:09 ч.
Игры 06:15 ч. 04:25 ч.
Режим ожидания 91 ч. 102 ч.
Общая автономность
Pixel 6a +18%
32:23 ч.
iPhone 8 Plus
27:25 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Google Pixel 6a vs Apple iPhone 8 Plus
Основная камера
Матрица 12.2 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4032 x 3024 4032 x 3024
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка Dual LED Quad LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 114° -
Количество объективов 2 (12.2 МП + 12 МП) 2 (12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 12.2 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.8
- Фокусное расстояние: 57 мм
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX386 (Exmor-RS CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Google Pixel 6a от DxOMark Примеры фото Apple iPhone 8 Plus от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 7 мегапикселей
Разрешение фото 3840 x 2160 3088 x 2320
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние 24 мм 32 мм
Размер пикселя 1.12 микрон 1 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/2.8" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Pixel 6a +41%
133
iPhone 8 Plus
94
Качество видео
Pixel 6a +42%
126
iPhone 8 Plus
89
Итоговая оценка камеры
Pixel 6a +27%
122
iPhone 8 Plus
96

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.2 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 1 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM - Попеременный
Поддержка eSIM* Да Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 16
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Pixel 6a +9%
87.4 дБ
iPhone 8 Plus
80.1 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Май 2022 года Сентябрь 2017 года
Дата начала продаж Июнь 2022 года Сентябрь 2017 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.94 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Краткое руководство пользователя
- Адаптер USB Type-C на Type-A		 - Смартфон
- Кабель Lightning
- Зарядное устройство (не поддерживает быструю зарядку)
- Наушники Earpods
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Google Pixel 6a более удачной покупкой.

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