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Google Pixel 6a против Fairphone 5

68 из 100
Google Pixel 6a
VS
76 из 100
Fairphone 5
Google Pixel 6a
Fairphone 5

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 мая 2022 года Google Pixel 6a с экраном 6.1" и чипом Google Tensor, против 6.46-дюймового Fairphone 5, который имеет процессор Qualcomm QCM6490 и вышел на 16 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Google Pixel 6a
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP67
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Весит на 20 граммов меньше
Причины выбрать Fairphone 5
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 2048 ГБ
  • На 0.36" большая диагональ экрана
  • Имеет на 33% больше оперативной памяти: 8 ГБ против 6 ГБ
  • Поддерживает более мощную зарядку (30W vs 18W)
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Оценки, с символом (*), являются предварительными и могут измениться по мере сбора дополнительных данных.
Итоговая оценка
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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Pixel 6a
vs
Fairphone 5

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED OLED
Размер 6.1 дюймов 6.46 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1224 x 2700 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 429 точек на дюйм 459 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 500 нит 880 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1100 нит -
Поддержка HDR Да, HDR10+ Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 83% 82.8%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 96.9% -
ШИМ (PWM) 240 Гц -
Время отклика 3 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Реальная пиковая яркость (авто)
Pixel 6a
870 нит
Fairphone 5
н/д
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 152.2 мм 162 мм
Ширина 71.8 мм 75.5 мм
Толщина 8.9 мм 10.5 мм
Вес 178 граммов 198 граммов
Водонепроницаемость IP67 IP55
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Белый, Черный, Зеленый Черный, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Pixel 6a
83%
Fairphone 5
82.8%

Производительность

Тестируем Google Pixel 6a и Fairphone 5 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Google Tensor Qualcomm QCM6490
Макс. частота 2800 МГц 2700 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 2 + 4) -
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex A55
- 2 ядра по 2.25 ГГц: Cortex A76
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-X1		 -
Кэш L3 4 МБ -
Размер транзистора 5 нанометров -
Частота GPU 848 МГц -
FLOPS ~2170.9 Гфлопс -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Pixel 6a
1044
Fairphone 5
н/д
Geekbench 5 (многоядерный)
Pixel 6a
2859
Fairphone 5
н/д
AnTuTu Benchmark 9
Pixel 6a
664617
Fairphone 5
н/д
CPU 176343 -
GPU 266794 -
Memory 87532 -
UX 136295 -
Total score 664617 -
3DMark Wild Life Performance
Pixel 6a
6194
Fairphone 5
н/д
Пиковая температура корпуса 41.4 °C -
Stability 56% -
Graphics test 37 FPS -
Graphics score 6194 -
PCMark 3.0
Pixel 6a
9859
Fairphone 5
н/д
Web score 6176 -
Video editing 5805 -
Photo editing 17969 -
Data manipulation 9423 -
Writing score 15433 -
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц -
Количество каналов 4 4
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 2048 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 (С обновлением до Android 13) Android 13
Оболочка UI Stock Android -
Размер системы из коробки 14.3 ГБ -

Батарея

Объем 4410 мАч 4200 мАч
Макс. мощность зарядки 18 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Да
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (42% за 30 минут) Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:51 ч. 1:05 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 10:54 ч. -
Просмотр видео 16:44 ч. -
Игры 06:05 ч. -
Режим ожидания 91 ч. -
Общая автономность
Pixel 6a
32:11 ч.
Fairphone 5
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Google Pixel 6a vs Fairphone 5
Основная камера
Матрица 12.2 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 4032 x 3024 8192 x 6144
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 114° -
Количество объективов 2 (12.2 МП + 12 МП) 3 (50 МП + 50 МП)
Основной объектив - 12.2 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX800 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX386 (Exmor-RS CMOS)
- 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2.51", Sony IMX858 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - Да
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Google Pixel 6a от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 3840 x 2160 8192 x 6144
Апертура f/2.0 f/2.45
Фокусное расстояние 24 мм -
Размер пикселя 1.12 микрон 0.64 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/2.76"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Pixel 6a
133
Fairphone 5
н/д
Качество видео
Pixel 6a
126
Fairphone 5
н/д
Итоговая оценка камеры
Pixel 6a
122
Fairphone 5
н/д

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 -
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 1 1
Тип SIM Nano Nano
Поддержка eSIM* Да Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Pixel 6a
87.4 дБ
Fairphone 5
н/д

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Май 2022 года Август 2023 года
Дата начала продаж Июнь 2022 года Сентябрь 2023 года
Наличие на рынке Доступен Ожидается
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Нет Нет
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Fairphone 5 более удачной покупкой.

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