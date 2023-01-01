Google Pixel 6a против Fairphone 5
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 мая 2022 года Google Pixel 6a с экраном 6.1" и чипом Google Tensor, против 6.46-дюймового Fairphone 5, который имеет процессор Qualcomm QCM6490 и вышел на 16 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Google Pixel 6a
- Защита корпуса от воды по стандарту IP67
- Поддержка технологии Dolby Atmos
- Весит на 20 граммов меньше
Причины выбрать Fairphone 5
- Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 2048 ГБ
- На 0.36" большая диагональ экрана
- Имеет на 33% больше оперативной памяти: 8 ГБ против 6 ГБ
- Поддерживает более мощную зарядку (30W vs 18W)
- Фронтальная камера записывает видео в 4K
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
77
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
72
71
Производительность
Быстродействие приложений и системы
58
80
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
77*
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
80
76
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|OLED
|OLED
|Размер
|6.1 дюймов
|6.46 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1224 x 2700 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|429 точек на дюйм
|459 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|90 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|500 нит
|880 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|1100 нит
|-
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|83%
|82.8%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
| - DCI-P3
- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|96.9%
|-
|ШИМ (PWM)
|240 Гц
|-
|Время отклика
|3 мс
|-
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|-
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|152.2 мм
|162 мм
|Ширина
|71.8 мм
|75.5 мм
|Толщина
|8.9 мм
|10.5 мм
|Вес
|178 граммов
|198 граммов
|Водонепроницаемость
|IP67
|IP55
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Металл
|Пластик
|Доступные цвета
|Белый, Черный, Зеленый
|Черный, Синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|Google Tensor
|Qualcomm QCM6490
|Макс. частота
|2800 МГц
|2700 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 2 + 4)
|-
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex A55
- 2 ядра по 2.25 ГГц: Cortex A76
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-X1
|-
|Кэш L3
|4 МБ
|-
|Размер транзистора
|5 нанометров
|-
|Частота GPU
|848 МГц
|-
|FLOPS
|~2170.9 Гфлопс
|-
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1044
Geekbench 5 (многоядерный)
2859
|CPU
|176343
|-
|GPU
|266794
|-
|Memory
|87532
|-
|UX
|136295
|-
|Total score
|664617
|-
|Пиковая температура корпуса
|41.4 °C
|-
|Stability
|56%
|-
|Graphics test
|37 FPS
|-
|Graphics score
|6194
|-
|Web score
|6176
|-
|Video editing
|5805
|-
|Photo editing
|17969
|-
|Data manipulation
|9423
|-
|Writing score
|15433
|-
Источники: 3DMark [3]
Память
|Объем ОЗУ
|6 ГБ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR5
|Частота памяти
|3200 МГц
|-
|Количество каналов
|4
|4
|Объем накопителя
|128 ГБ
|256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 3.1
|Карта памяти
|Нет
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|-
|До 2048 ГБ
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12 (С обновлением до Android 13)
|Android 13
|Оболочка UI
|Stock Android
|-
|Размер системы из коробки
|14.3 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|4410 мАч
|4200 мАч
|Макс. мощность зарядки
|18 Вт
|30 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Да
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (42% за 30 минут)
|Да (50% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:51 ч.
|1:05 ч.
|Веб-серфинг
|10:54 ч.
|-
|Просмотр видео
|16:44 ч.
|-
|Игры
|06:05 ч.
|-
|Режим ожидания
|91 ч.
|-
Камеры
|Матрица
|12.2 мегапикселей
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|4032 x 3024
|8192 x 6144
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (1080p)
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|114°
|-
|Количество объективов
|2 (12.2 МП + 12 МП)
|3 (50 МП + 50 МП)
|Основной объектив
|- 12.2 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX800 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX386 (Exmor-RS CMOS)
|- 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2.51", Sony IMX858 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|-
|Да
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|Примеры фото Google Pixel 6a от DxOMark
|-
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|3840 x 2160
|8192 x 6144
|Апертура
|f/2.0
|f/2.45
|Фокусное расстояние
|24 мм
|-
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|0.64 микрон
|Тип сенсора
|Exmor-RS CMOS
|ISOCELL CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|1/2.76"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|2160p (4K) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
133
Качество видео
126
Итоговая оценка камеры
122
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|-
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|1
|1
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Поддержка eSIM*
|Да
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|20
|18
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Май 2022 года
|Август 2023 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2022 года
|Сентябрь 2023 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Ожидается
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Зарядное устройство из коробки
|Нет
|Нет
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Fairphone 5 более удачной покупкой.
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